Fue un 26 de enero de 2014, a las 18:20 horas, cuando el escritor José Emilio Pacheco partió de este mundo a causa de un paro respiratorio. Habían pasado nueve meses desde que se convirtió en el primer escritor en recibir el premio Excelencia en las Letras que otorga la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (Filey).

Al día siguiente, el comité organizador decidiría honrar la memoria del escritor al añadir su nombre a este galardón, que ese cayó en manos de Elena Poniatowska.

En su última visita a Yucatán, José Emilio Pacheco fue ampliamente homenajeado, casi como si tratara de un presagio de la noticia que sorprendería a las letras mexicanas tiempo después. A sus 74 años era reconocible el cansancio que lleva una vida con experiencia.

Durante esa primera edición de la Filey, la convocatoria fue amplia y así mismo fue el auditorio que prestó atención a cada anécdota del escritor, como si de un viejo amigo se tratara.

Quizá, porque entre las manos eran varios los presentes que esperaban obtener una firma del autor en sus libros: “El principio del placer”, “Morirás lejos”, “El viento distante” y “Las batallas del desierto”. Sin duda, muchos no imaginaron que esa firma se convertiría en invaluable.

Nacido en 1939, el poeta y narrador, perteneciente al generación de los cincuenta; cautivó a varias generaciones con una narración que invitaba a reflexionar sobre el mundo moderno o sobre la propia literatura como expresión artística.

De una de sus obras más leídas, “Las batallas del desierto”, se rescatan frases que incluso han circulado por redes sociales para que enamorados y jóvenes activistas reconozcan en ellos, aún hoy, a seis años de su partida, su propio sentir:

“El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio”.

“Pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable: querer a alguien no es pecado, el amor está bien, lo único demoníaco es el odio”.