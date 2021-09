Con lo mejor de dos tecnologías

La freidora de aire ve aumentar su popularidad

Limitar la ingesta de alimentos fritos y conservar nutrientes importantes son dos de las ventajas de usar una freidora de aire como herramienta de cocción.

A la freidora de aire (FA) se le considera una de las herramientas de cocina más convenientes en la actualidad porque combina la tecnología de horno convencional y la freidora de aceite.

Se le puede encontrar en tiendas departamentales, negocios especializados y en el Club Diario de Yucatán, que maneja un precio exclusivo para sus socios.

La nutrióloga Marycruz García Ojeda explica que el ventilador de la FA genera corrientes de aire convencionales calentadas dentro del contenedor, como un horno tradicional.

Al aumentar la temperatura del aire se forma una corteza crujiente marrón en la comida, lo que la hace saludable y atractiva.

García Ojeda precisa que una de las ventajas de usar este equipo es que limita la ingesta de alimentos fritos, lo que reporta ventajas a la salud por pérdida de peso.

“Todo depende del tipo de alimento y la cantidad”, advierte la nutrióloga, “pero si la persona está acostumbrada a comer muchos alimentos fritos al realizar el cambio garantizamos un menor consumo energético porque se reducen las grasas”.

Asimismo, “puede disminuir el contenido de acrilamida hasta en un 90%” en la cocción de alimentos.

Y “no hay pérdida de nutrientes importantes: a diferencia de la freidora convencional, en la FA, al no utilizar demasiado aceite ni tiempo para cocinar, el valor nutricional se mantiene de mejor manera”.

“Sin embargo”, enfatiza, “es preferible comer algunos alimentos, como los vegetales, en crudo para aprovechar sus propiedades”.

La freidora de aire “es fácil de usar y limpiar, es segura, rápida, no emite olor ni radiaciones; considero que es una buena aliada para la vida actual, ya que mientras haces otras labores puedes cocinar con tranquilidad, pues se apaga automáticamente con temporizador”.

En su mayoría los alimentos necesitan de 10 a 30 minutos para cocinarse, el equipo es fácil de limpiar con un paño, protege del aceite salpicado, y no hay radiación como en el microondas.

Se puede cocinar gran variedad de alimentos, entre ellos semillas, pollo, res, galletas, papas, huevos duros o pasados por agua, verduras crujientes, pasteles, muffins, pan tostado y bollos.

García Ojeda añade que entre los aspectos a tener en cuenta con el uso de la FA es que toda cocción de carne a alto calor pueden originar hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, que se asocian con el riesgo de cáncer.

“Los científicos necesitan hacer investigaciones adicionales para aclarar exactamente cómo se correlacionan la fritura al aire y estos compuestos, por ello se recomienda que las personas limiten su ingesta de alimentos fritos en general”.

No hay que exagerar la cocción porque la comida carbonizada es un factor de cáncer. “Se sugiere voltear y remover la comida cada cierto tiempo para facilitar una cocción uniforme y tomar precauciones para no que no se queme”, dice.

El Club Diario de Yucatán ofrece esta herramienta de cocina a un precio exclusivo para suscriptores, de $2,198 a solo $1,699. Viene acompañada de un set de pinzas de acero inoxidable.

Para obtener éste y otros beneficios los lectores con suscripción pueden inscribirse al club al 9999-42-22-35, enviando mensaje vía WhatsApp al 9993-50-22-87 o ingresando al sitio https://club.yucatan.com.mx.

Una vez registrado, en los siguientes días recibirá en su domicilio una cuponera con los descuentos que empresas aliadas del Diario le brindan. También se puede conocer todos los beneficios en la página web del club, así como en la edición impresa, versión web y redes sociales de este periódico.

Una vez elegido el beneficio se podrá reclamar el descuento a los teléfonos mencionados.— Megamedia