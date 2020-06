Premio a la lealtad del lector

La Gran Feria de Diario de Yucatán termina el viernes

La Gran Feria premia la lealtad de los lectores de Diario de Yucatán, y en esta ocasión tiene viarios y útiles regalos en esta divertida subasta donde gana más quien más puntos entrega. ¡No te quedes sin participar!

Desde marzo pasado en la portada del Diario han aparecido publicados varios puntos, de diversas denominaciones, desde 10 hasta 50 unidades.

Desde el lunes pasado y hasta el viernes 26 de junio, se llevará al cabo la recolección de las pujas entre los participantes bajo la mecánica que explica Alberto Keb Gorocica, coordinador de mercadotecnia de Megamedia: “Los lectores del Diario tienen que recortar y juntar la mayor cantidad de puntos que se publican en la portada del ejemplar. Luego deben consultar la lista de regalos que se publica en las páginas del Diario, hay desde electrodomésticos menores hasta pantallas de televisión y refrigeradores, y seleccionar el de su predilección”.

Los puntos deberán colocarse dentro de un sobre el cual deberá ir rotulado con los siguientes datos: nombre completo del participante, número telefónico, regalo elegido y cantidad de puntos dentro del sobre.

Por primera vez, y dadas las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria, y en un afán de servir y brindar seguridad y comodidad a los lectores que deseen participar, éstos no tendrán que ir a las oficinas del Diario a depositar sus sobres. En esta ocasión deberán solicitar la recolección de los mismos a domicilio hasta este viernes 26 comunicándose al 9993-50-22-87.

El horario de recepción de solicitudes es de 8 a.m. a 2 p.m. Esta es una semana importante, ya que hasta el viernes se recibirán los sobres con la puja de cada lector. No se aceptarán participaciones después del viernes.

Ganan los participantes que hayan entregado la mayor cantidad de puntos. La lista de ganadores saldrá publicada el viernes 10 de julio en las plataformas de Diario de Yucatán.

Validación de puntos

Son válidos únicamente puntos de la Gran Feria. Las planillas y figuras no forman parte de esta promoción. Los puntos no deberán presentar enmendaduras o alteraciones, en caso contrario no se considerarán para conteo y participación. En caso de haber más de una oferta con el mismo nombre de participante solo se considerará la oferta con el mayor número de puntos. Pueden participar personas de Yucatán y de otros estados, pero es necesario que soliciten la recolección de su sobre al 9993-50-22-87 hasta este viernes 26. En caso de que exista un empate (misma puja por el mismo artículo) el obsequio será para quien haya solicitado primero la recolección de su sobre.

Ganar nunca había sido tan fácil ¡y ahora hasta sin salir de casa!

Y tú, ¿te vas a quedar fuera de La Gran Feria? ¡Apresúrate y participa ya!— Emanuel Rincón Becerra