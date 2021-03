El Reino Unido trata de digerir las declaraciones

LONDRES (EFE).— El Reino Unido trató de digerir ayer, como un boxeador noqueado, los inéditos ataques lanzados por los duques de Sussex, Enrique y Meghan, contra la casa real británica, a la que acusan de racismo y hostigamiento psicológico.

Las cargas de profundidad fueron tan numerosas y de tal enjundia que el diario conservador “Daily Telegraph” aconsejó a los “royals” un chaleco antibalas para hacerles frente, a la vista de que no les bastará con “esconderse tras el sofá”.

Que el Palacio de Buckingham esconde una gelidez casi inhumana era algo que se presumía desde que Diana de Gales reveló sus entresijos antes de morir. Pero las denuncias de racismo que vertieron Enrique y Meghan en su entrevista con Oprah Winfrey televisada en Estados Unidos encierran graves implicaciones políticas.

“En los meses en que yo estaba embarazada (de su hijo Archie), hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, dijo Meghan, aunque se negó a identificar el origen de esas palabras pues “sería muy dañino para ellos”.

Posteriormente, la entrevistadora, Oprah Winfrey, explicó que los duques le habían dejado claro que el autor de esos comentarios no era la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe.

Enrique echó más leña al fuego en un extracto de la entrevista no emitido por la CBS pero divulgado posteriormente por redes sociales en el que aseguró que la pareja había abandonado el Reino Unido “en gran parte” por el racismo.

La herida abierta es profunda. Trasciende las rencillas familiares tan características en la Casa de los Windsor para situar el parteaguas en un problema de alto voltaje político como la discriminación por cuestión de raza.

El Palacio de Buckingham guarda silencio. El Gobierno guarda silencio. La situación es tan tensa que solo los comentaristas más afines a la Firma (como se conoce en el Reino Unido a la familia real) se atreven por ahora a salir al contraataque.

Críticas republicanas

En un país en el que ninguna fuerza política se declara oficialmente como republicana, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, fue contundente al calificar de “muy muy graves” las alegaciones de Enrique y Meghan y pedir una investigación al respecto.

“Esto es más grande que la familia real. Durante demasiados años hemos desdeñado estas cuestiones y hemos estado dispuestos a dejarlas de lado”, afirmó ayer en declaraciones a la prensa.

Agregó que la denuncia “es un recordatorio de que demasiada gente sufre racismo en el Reino Unido del siglo XXI”, por lo que hay que tomarlo “muy seriamente”.

Por su lado, el primer ministro, Boris Johnson, optó por la discreción y prefirió no sumarse a Starmer, para despachar con un “sin comentarios” todas las preguntas que le formularon al respecto los periodistas en una rueda de prensa sobre la pandemia del coronavirus.

“Tengo la mayor admiración por la reina y por el papel unificador que desempeña”, se limitó a decir el líder conservador.

Debate

Y en este momento de jaque a la reina, los republicanos británicos aprovecharon para pedir “un debate nacional abierto y franco” sobre el futuro de la monarquía en el país.

El consejero delegado de la organización Republic, Graham Smith, aseguró que la entrevista de Meghan y Enrique confirma lo que “muchos ya sabían: que la monarquía está podrida hasta la médula y no refleja los valores británicos”.

Añadió que “no le sorprende” el episodio de racismo hacia el entonces nonato Archie porque “están bien documentados” comentarios similares por parte de elementos de la familia real.

No solo la institución monárquica fue acusada de racista. Enrique apuntó con el dedo a la prensa británica, especialmente a los diarios sensacionalistas, con los que mantiene una larga batalla y a los que acusa de haber causado la muerte de su madre, Lady Di.

“El Reino Unido no es intolerante, pero la prensa británica sí, en concreto los tabloides. Desgraciadamente, si la fuente de información es inherentemente corrupta o racista o prejuiciosa, eso se acaba filtrando al resto de la sociedad”, opinó.

Es difícil adivinar el final de la tormenta desatada por la entrevista. Los británicos pudieron verla íntegra anoche, pero ya existe consenso para calificarla como una de las entrevistas sobre la monarquía más impactantes que se recuerdan.

Declaraciones de Meghan Similitudes con Lady Diana

Algunas de las declaraciones de Meghan a Oprah Winfrey hicieron recordar a Lady Diana durante su entrevista con la BBC en 1995.

Sin ganas de vivir y dolor

“Ya no quería seguir viviendo, y eso era un pensamiento muy claro, real y constante, que daba miedo”, dijo la duquesa de Sussex a Oprah. “Tienes tanto dolor dentro que intentas herirte por fuera, porque quieres ayuda, pero es una ayuda equivocada la que estás pidiendo”, admitió Diana al periodista Martin Bashir en 1995.

Pedían ayuda

Meghan: “Fui a una de las personas de mayor rango para buscar ayuda. (Pero) me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”. Diana: “Estaba pidiendo ayuda a gritos, pero daba las señales equivocadas, y la gente usó mi bulimia como excusa: decidieron que ése era mi problema, que era inestable”.

No brinda apoyo

La generación más joven de la familia real, a la que pertenecen Enrique, Meghan, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, ha hecho de las campañas de concienciación sobre salud mental una de sus prioridades. Pero Enrique describió a una familia real totalmente incapaz de ofrecer ese apoyo a sus propios integrantes. “La familia tiene mucho esta mentalidad de ‘esto es así, así es como debe ser, no puedes cambiarlo, todos hemos pasado por eso’”, dijo Enrique.