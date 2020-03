La huella plantada por un hombre imperfecto

Allan Molina Álvarez

Los hombres que dejan huella no siempre anduvieron por sendas desprovistas de abrojos y espinas. Bien se sabe que en el mundo que nos toca vivir las obras son las que perduran, pues es tan pasajera la presencia nuestra que cuando nos damos cuenta el sendero que caminamos llegó al final y es hora de rendir cuentas.

Ironía del nombre Plácido Domingo, tranquilo, sosegado, se le supone perfecto y de pronto las voces discordantes, tanto tiempo calladas, le atribuyen tantos vicios que se olvidan las virtudes y el aludido admite que fue débil, el castigo mundano se le viene encima, ¿será que los castigadores son impolutos o es cuestión de mascaradas? Cerrando las puertas al artista, al mejor “Otelo” de la Historia.

Los teatros no pueden ser blanqueados, olvidar que la ópera, con sus dramas, sus amores, sus desamores, la intriga, la traición, con sus seres imperfectos, trasciende emociones, interpretaciones sublimes de hombres y mujeres imperfectos, como todo ser humano. No se puede castigar el arte castigando a todos.

Al hombre se le juzga más por sus errores que por sus virtudes, pero nos olvidamos que todos en la trinchera cotidiana de nuestro hacer cada día que pasa luchamos contra nuestras debilidades, contando nuestros éxitos y fracasos; otros, como los grandes inquisidores de nuestros tiempos, como los escribas de antaño, redactan y resaltan la crónica negra que lleva al escándalo y al descrédito del hombre que abre caminos.

Para llegar al triunfo hay que atreverse a soñar, así una mañana cualquiera se emprende el camino. Sabemos que no todos llegan a la meta, muchos se quedan en el intento, pero los que caminan con paso firme dejan detrás una huella profunda, tan profunda que otros siguen esos pasos; en su andar se ocupan de plantar buenos cimientos, sólidos, que resistan el embate de las aguas crecientes; no se engañan, saben que el manso arroyo puede ser torrente sin cauce.

El camino al principio puede ser una estrecha vereda, se dan tiempo de ensancharla, pues atrás vendrán otros osados soñadores que lucharán y cimentarán el camino primeramente emprendido hasta convertirlo en una gran calzada donde marcharán todos los hombres que cotidianamente, con la suma de sus sueños, hacen los caminos andando y donde llegan dejan huella, algunas trascienden, otras no, ésas son huellas de barro que el sol se encargará de secar y las dispersará el viento, se esfumarán como nuestra ingrata memoria que nos deja sin recuerdos.

La terca memoria será de los otros, los que juzgarán al hombre por sus flaquezas, por sus vicios ocultos, no por sus públicas virtudes, no por las obras emprendidas. Los censores son como los espejos que tienen dos caras y se asustan cuando comprueban que el rostro no era perfecto.

A veces la vida nos cobra caro, muy caro las debilidades de nuestras humanas imperfecciones. A veces sabes que puedes causar más daño recitando el “Yo pecador” en voz alta que llevar el callado arrepentimiento de nuestras culpas como una cruz a cuestas, como una lápida que te sepultó a una vida de silencio y recogimiento; por eso necesitamos el perdón de una sociedad que juzga, olvidando que todos somos pecadores y que requerimos el perdón divino, condena porque se espantó ante el rostro que se retrata en el espejo cotidiano dejando su fealdad al descubierto, ese perdón mundano reclama en su justa dimensión que esas gentes de bien que siguieron las huellas de un hombre imperfecto que se atrevió a soñar sean los primeros en perdonar para que no se destruyan las obras buenas, que son muchas, como las huellas plantadas por él. Que no se apague su canto.

Los censores de hoy, los castigadores del arte me recuerdan aquella canción que se titula “Teatro, lo tuyo es puro teatro”.

