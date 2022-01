La humedad daña la salud

Más allá de las bajas temperaturas que se puedan registrar, lo que en realidad pone en riesgo la salud de las personas es la humedad.

Los cambios bruscos de temperatura son también un aspecto a cuidar para no enfermarse, por ejemplo, un día soleado que se transforma en uno lluvioso o con mucho viento, en ese caso se recomienda no exponerse a la lluvia o los ventarrones, y refugiarse en el interior de la casa, la oficina o el sitio en el que se encuentre, y si es necesario salir, taparse, pero lo preferible es aislarse y quedarse en casa.

Así lo manifiesta la doctora Yeusví Maley Flores Cazola, quien añade que en esta temporada de enfermedades respiratorias, no solo por el Covid-19, sino también por la influenza, hay que protegerse y fortalecer el sistema inmunológico de forma natural con el consumo de frutas como mango y naranja agria, ya sea en agua u otras presentaciones.

En cuanto a las cosas que pueden poner en riesgo a las personas de enfermarse está usar inhaladores, pues al haber mucha humedad se tapa la nariz y algunas personas usan distintos tipos de aerosoles nasales o tópicos para destapar la nariz, pero esto irrita la mucosa, y si la nariz se destapa, la hace más susceptible a los virus.

Una recomendación es ventilar los espacios, abrir las ventanas para que el aire se limpie, y mantener las superficies limpias.

Otro virus

“Esto no significa que haya que limpiar todos los días, pero sí incrementar el aseo normal de la casa, de forma tal que si se acostumbra limpiar una vez por semana, ahora debe hacerse dos o tres veces a la semana, pues esto disminuye la probabilidad de estar expuestos a cualquier virus, incluyendo al rotavirus, ya que no se debe olvidar que también es época de gastroenteritis”, explica la doctora Yeusví.

Para evitar contraer el rotavirus, que es más frecuente en niños, se debe adicionalmente lavar y desinfectar bien las frutas y verduras.

No todo es Covid

Enfatiza que no todo es coronavirus, por lo que ante un cuadro gripal hay que acudir al médico, pues a veces a los pacientes les da miedo ir y que les digan que es Covid-19, pero eso hace que se complique el cuadro cuando se trata de una infección, y hay que tratar cada cosa como lo que es, puesto que en el caso de una infección se requieren antibióticos.

Respecto al uso de suéteres o abrigos ante las temperaturas bajas, como las que predominarán este fin de semana en el Estado, explica que hay que abrigarse cuando se tiene frío, si la persona no tiene frío, con usar una prenda de manga larga basta, ya que sucede que, por ejemplo, a los niños pequeños o bebés se les cubre de ropa invernal, y el pequeño acaba sudando, lo cual es peor.

Si la persona es friolenta debe usar un suéter, y quien no lo es, pero sí siente el clima un poco fresco, puede optar por un suéter ligero, que no le haga sudar.

No hay que seguir un protocolo en particular para quitarse el suéter en un espacio cerrado, a menos de que haya aire acondicionado y que ya lleve prendido mucho rato, pues si se llega a un sitio se quita el suéter y prende el aire, porque considera que ya hay calor, lo que sucederá es que la persona se va climatizando al mismo tiempo, y no hay mayor riesgo de enfermarse.

Tampoco existe riesgo si la persona se quita el suéter en el exterior, siempre y cuando no haya frío; por ejemplo, si sale de casa temprano y hay frío, pero más tarde la persona comienza a sentir calor, puede quitarse el suéter sin problemas.

Para un clima tan cambiante como el de Mérida, la especialista sugiere usar varias capas de prendas ligeras que la persona se pueda ir quitando mientras avanza el día y generalmente el calor.

Bañarse con agua caliente y luego prender el aire acondicionado o usar el ventilador de manera directa, señala, no es una causa de enfermedad respiratoria, a menos que la persona tenga el cabello largo y se moje la ropa, pues sucede lo mismo que con la humedad, por lo que en este caso la persona debe secarse bien el cabello o cambiarse la ropa mojada, precisa.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Uso correcto del cubrebocas

Otra manera de proteger nuestra salud es usar de manera correcta el cubrebocas y no olvidar que no debe tocarse, pues hacerlo es una fuente de contagio, y si se toca hay que lavarse las manos. Esto es para protegerse tanto del coronavirus como de la influenza, que como se sabe hay de varios tipos, incluida la de tipo A, que se conoce como gripe.

Combatir la humedad

La doctora Yeusví Flores Cazola apunta que el uso del aire acondicionado también sirve para reducir la carga de humedad dentro de una habitación, por lo que no está mal prenderlo con este fin, pues no generará más frío, simplemente quitará la humedad, aunque si se cuenta con un deshumidificador es mejor hacer uso de este.