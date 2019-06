La Iglesia busca estrategias para llevar el Evengelio

Se adapta a las realidades

“A lo largo de la Historia la Iglesia se ha ido adaptando a las circunstancias y a los momentos sin perder lo esencial: buscar la mejor forma para que el Evangelio se siga anunciando”, opinó el presbítero José Gilberto Pérez Ceh, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, ante la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados en la Amazonia, Brasil.

Explicó que este planteamiento se da en parte por el efecto de crisis vocacional, el crecimiento de poblaciones y la lejanía de éstas. “Es cierto, también ha reducido el número de vocaciones ”, indicó el presbítero.

Es por ello que surge esta posibilidad en esta realidad muy particular de la Amazonia, por lo que no quiere decir que vaya a suceder en el resto de la Iglesia. “Las cosas no se dan de manera automática, todo tiene un proceso. Ahora hay esa situación, la van analizar y ya se dará una respuesta inspirada por Dios”, consideró el padre Pérez Ceh.

Como informamos, el Vaticano abrió oficialmente un debate acerca de permitir la ordenación de hombres casados como sacerdotes en zonas de la Amazonía, donde hay tan pocos que los feligreses pueden pasar semanas o meses sin ir a misa.

El padre rector explicó que en Yucatán el 40% de los jóvenes que comienzan en el Seminario terminan hasta ordenarse sacerdotes. “Al año se ordena entre tres y cuatro sacerdotes, algunas veces uno y otras hasta cinco, seis y hasta ocho en casos extraordinarios”, indicó.

“Nos da mucho gusto que se ordenen tres o cuatro, pero también hay sacerdotes adultos mayores, enfermos y con ciertas dificultades”.

Estimó que alrededor del 50% de los integrantes del presbiterio son mayores. “Se ordenan tres y se enferman tres, entonces quedamos igual. El número es bajo para nuestra población en Yucatán”, consideró.

Vocaciones

Al hablar de los obstáculos y los desafíos para las vocaciones, lamentó que la imagen de la Iglesia se ha deteriorado “y nosotros como sacerdotes debemos purificar y mejorar la imagen”.

Además, hay otros factores, como que las familias están teniendo pocos hijos “y eso también, queramos o no, influye incluso en las vocaciones laicales: ahora vemos que hay un número muy reducido de jóvenes que se casan y que aceptan ese compromiso para toda la vida”.

Instó a poner más esfuerzo en la promoción vocacional “porque tal vez también nos confiamos y descuidamos un poquito en la promoción”.

Es por ello que han redoblado la tarea de la Pastoral vocacional y juvenil así como de las parroquias, que efectúan retiros y ofrecen información en folletos. Además, el Seminario también lleva al cabo retiros para los jóvenes y actividades como el Vocafest, el torneo de “Dale vida a tu vida” y la Copa Jorge Laviada.

“Tenemos que promover en nuestras parroquias el deseo y dar buen testimonio para atraer a muchos jóvenes y adolescentes a querer entregar la vida por el servicio a Dios”, resaltó.

Para finalizar, pidió a la comunidad orar por vocaciones y acercarse a las parroquias y preguntar al párroco qué pueden hacer a favor de la promoción.— Claudia Ivonne Sierra Medina