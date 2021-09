La importancia de las habilidades comunicativas en nuestra vida diaria

Las habilidades comunicativas son muy importantes en nuestra vida diaria porque determinan la capacidad que tenemos para comunicarnos y relacionarnos con los demás. El proceso de la comunicación es tan amplio como complejo, por ejemplo, incluye la escucha activa, la empatía, la comprensión del mensaje, el tono, la riqueza verbal, entre otros muchos factores.

Curiosamente, la capacidad de supervivencia del hombre está relacionada con la forma en la que se comunica. Saber transmitir con efectividad lo que pensamos, sentimos y queremos nos hace sentir mucho mejor. Es obvio, que una relación social o laboral puede ser más positiva si manejamos correctamente el proceso de comunicación.

Las principales habilidades comunicativas

Nuestras capacidades comunicativas dicen mucho sobre quiénes somos. Por esta razón, pueden llegar a determinar el éxito en las relaciones interpersonales. Motivo por el que hay que conocerlas y dominarlas para promover la confianza y el respeto mutuo.

Además es necesario saber comunicarse de manera efectiva, ya que puede marcar la diferencia entre una carrera exitosa o mediocre. El manejo adecuado de la comunicación también favorece la autoestima y aumenta la confianza de las personas, ya que son elementos sociales.

Por otro lado, debemos incidir en la importancia del equilibrio emocional y las habilidades comunicativas, ya que aporta un mayor bienestar en el individuo y su entorno cercano.

La escucha activa

La capacidad de escuchar es una virtud, y puede parecer muy simple, pero no todo el mundo tiene esta habilidad. Podemos oír y no escuchar. De hecho, la escucha activa significa poner atención plena a lo que dice la otra persona. Asimismo, hace referencia a las ideas, pensamientos y sentimientos.

La empatía

Este aspecto es fundamental en la comunicación porque nos ayuda a convivir mucho mejor con el resto de las personas. Ya sea la familia, la pareja, los compañeros de trabajo, etc.

Ponerse en el lugar del otro es necesario para entender su punto de vista y nos ayuda en el proceso de comprensión del mensaje. Asimismo, la otra persona será mucho más receptiva con nosotros y la comunicación será más fluida y cercana.

La resolución de conflictos

Hoy en día, el conflicto es inevitable en las relaciones, por lo que hay que aprender a manejarlo y saber negociar si queremos que una relación prospere. No todas las personas tienen la capacidad de confrontar los problemas, por lo que se provocarán resentimientos y malos entendidos.

El lenguaje no verbal

Hay dos aspectos que son cruciales: el lenguaje verbal y no verbal. Si del primero ya hemos hablado anteriormente, no debemos olvidar lo que transmiten las posturas, el contacto visual o los gestos. Lo más normal es que en la comunicación no verbal el porcentaje sea de un 65 %. Esta forma de comunicarse tiene que ver con la actitud personal y el estado de ánimo.

En definitiva, las habilidades comunicativas se pueden potenciar a través de ciertas técnicas y entrenamiento. Incluso, en muchos casos, se solucionarán problemas que generan ansiedad nerviosa o relaciones conflictivas.