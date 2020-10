La increíble razón por la que el robot delfín podría salvar a la especie

Se ve, nada y hace acrobacias como un delfín, pero en realidad es un robot creado por Edge Innovations.

Esta compañía de ingeniería especializada en animatrónicos y efectos especiales; en California, espera que este invento logre liberar a miles de delfines que se encuentran en cautiverio.

Si bien se trata de un proyecto que lleva meses desarrollándose; con resultados positivos entre los primeros encuentros con la audiencia, la compañía espera desarrollar rápidamente estos animales.

También tiene en la mira desarrollar tiburones blancos, para que el público pueda nadar con ellos sin necesidad de una jaula.

Si bien esta experiencia requiere de una amplia inversión, podría salvar a gran parte del ecosistema, para que estos espectáculos puedan continuar sin representar un peligro para las especies.

Is this the world's first transformer - a robot in disguise? Robotic dolphins made by a company named Edge Innovations are nearly indistinguishable from real-life ones. A fully-charged battery allows the machine to swim for over 10 hours. pic.twitter.com/Qbz8zKKeQX