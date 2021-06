La invitación de una mujer a su funeral, viral por 'rudo' mensaje a su familia

“Un novelón”, así calificó el periodista José Pardilla la esquela que compartió y que rápidamente se hizo viral, ya que la mujer fallecida dejaba como última voluntad que solo 15 personas podían asistir a su funeral para despedirse de ella. A su familia le pidió “que sigan tan lejos como siempre estuvieron”.

Doña María Paz Fuentes Fernández, fallecida en la localidad de Lugo (España) el 2 de junio pasado, dejó instrucciones a la funeraria de su sepelio, que se publicara en los periódicos locales una esquela con instrucciones sobre quiénes podían asistir a su despedida.

Aunque se desconoce las causas de muerte de la mujer, la contratación de servicios funerarios es algo muy común en tiempos recientes, ya que muchos incluso buscan no dejar a su familia la deuda que implica este tipo de servicios, los cuales pueden cubrir incluso a través de un seguro.

“Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho mi familia no es de sangre , impongo mi última voluntad para que solamente se deje asistir a mi funeral , en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación”, comienza el escrito de Doña María, citado por Azteca Noticias .

Los invitados fueron Pina García Vásquez, Juan Pedro Tejero García, Antón Montenegro, Segundo Viñas, Carmelita, Julián Francés, Rosa, Ana Tere Fernández, Ascensión Rodríguez, Susana, Silvia, Noella, Pilar Lerma, Ricardo y Juan (estos últimos sin apellido).

“Al resto de gente que jamás que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron”, concluye el contundente mensaje de la difunta.

La publicación del periodista alcanzó más de 40 mil reacciones y se compartió más de siete mil veces en Twitter. Cabe destacar que en los comentarios, varios usuarios lamentaron “la amargura” que mostró la difunta con su último mensaje, mientras que otros consideraron que fue oportuno señalar quiénes eran sus verdaderos amigos.

No me parece amargada en lo absoluto, es como cuando te casas y tus viejos quieren que invites a personas que no conoces. Ella quiso que la despidan sus seres queridos los que siempre están contigo, porque estaría mal ...🤔