La justa recompensa

Termina Atrévete a Perder y premia a sus ganadores

Después de nueve semanas, mucho ejercicio y una alimentación más saludable, Alan Álvarez Alcocer y Dafne Salas Novelo se coronaron ganadores del reto Atrévete a Perder, presentado por Abarrotes Dunosusa.

“No tengo palabras”, dijo Alan, al saberse ganador de la contienda, en la que Josué Padilla Carballo y Gabriel Schrader Muñoz ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mercy Gómez Lizarraga, directora de finanzas y administración de Abarrotes Dunosusa, posa con los ganadores Alan Alvarez Alcocer y Dafne Salas Novelo La conductora del reto, Joss Molina, con la ganadora Dafne Salas Novelo La conductora del reto, Joss Molina, con el ganador y Alan Alvarez Alcocer Foto: Megamedia Foto: Megamedia Sobre estas líneas, flanquean al nutriólogo Jorge Andrade Jiménez, de la Clínica Viliv, los ocho valientes que participaron en la tercera edición del reto Atrévete a Perder presentado por Abarrotes Dunosusa: Alan Álvarez Alcocer, Andrea Tovar Rivadeneyra, Dafne Salas Novelo, Gabriel Schrader Muñoz, Gustavo Landeros Guzmán, Idalí Castro Ramos, Josué Padilla Carballo y Perla Cortez Robles, el día de la presentación del evento en instalaciones del Corporativo Dunosusa ❮ ❯

Dafne, estudiante de la Licenciatura en Derecho, solo atinó a decir que se siente contenta, pues tampoco le salieron las palabras por la emoción de haber ganado, dejando a Perla Cortez Robles en el segundo lugar.

La final del reto, organizado por Diario de Yucatán, se llevó al cabo en las oficinas generales de Dunosusa, en cuyas tiendas los participantes solían comprar todo lo necesario para seguir su dieta alimenticia que les proporcionaba el nutriólogo Jorge Andrade Jiménez, de la Clínica Viliv.

Aunque nunca dejaron de mostrar buenos ánimos, en los rostros de los finalistas se veía cierta tensión por saber quién iba a ganar.

Mientras tanto, sus familiares y amigos les echaban porras o dirigían gestos de apoyo en lo que llegaba el temido momento de subir a la báscula y ser pesados.

Primero pasó Alan, luego Gabriel, Perla, Josué y, finalmente, Dafne, sin revelar el resultado registrado por Andrade Jiménez y la conductora Joss Molina.

Concluido el pesaje, los cinco concursantes se cambiaron la ropa deportiva por elegantes guayaberas y blusas de Presuel y bromearon en lo que terminaban las cuentas para dar el resultado final del reto.

De nuevo caras largas cuando, llegado el momento, Joss Molina llamó al frente a Alan, Gabriel y Josué, y comenzó diciendo que el tercer lugar tuvo un porcentaje de peso perdido durante el reto de 14% y a continuación la temida frase: “Ese eres tú Gabriel”.

Para hacerla de emoción, y en lugar de dar el porcentaje perdido del segundo lugar, dijo que el vencedor tuvo un porcentaje de peso perdido de 19.8%. “Y eres tú Alan”, exclamó, para inmediatamente dar paso a la entrega de los premios, que incluyó un certificado de 20 mil pesos para un viaje al destino que elija, certificado por diez mil pesos para guardarropa y un vale por tres mil pesos de Dunosusa.

La ceremonia continuó con la revelación del resultado de las mujeres, que tuvieron números muy cerrados en cuanto a porcentaje de peso perdido, pues Dafne logró perder 18.86% y Perla 18.22%.

“No puedo hablar, estoy muy contenta. Di todo de mi hasta el final. Yo siempre lo dije desde un principio: no hago ruido, sino callo bocas”, dijo la joven cuando Joss le preguntó cómo se sentía.

Ya un poco recuperada de la emoción, se dijo orgullosa de sus resultados. “Lo di todo, entrené, cumplí y ya está el resultado”, aunque reconoció que su compromiso no acaba con su triunfo. “Esto me motivó, no acaba y hay que mantenerse”.

Añadió que nunca se confió, pues siempre estuvo consciente que era una competencia y “preferí no concentrarme en los demás sino en mí, y así fue hasta el final”, aunque reconoció que había días en que no podía con el ejercicio. “El reto para mí fue quitar la palabra cansancio”, explicó la joven, quien al final perdió trece kilos.

Alan, por su parte, concluida la ceremonia, reiteró estar emocionado. “No me la creo, fue un esfuerzo grandísimo para mí en estos dos meses y una semana. Yo creo que la báscula habló en el transcurso y fui uno de los concursantes que se mantuvo más serio y sereno; dejé que mis hechos hablaran por mí y hoy hay resultados”.

Reconoció que la competencia no fue sencilla por sus compañeros que también le echaron muchas ganas. “Nunca me sentí confiado ni ganador, siempre estuve seguro de que esto se iba a definir hasta el final”.

El joven añadió que su triunfo no es el final sino el banderazo de salida para una vida más sana. “Nunca había perdido tanto peso, y todo fue grasa”, y es que fueron 20.3 kilos menos en total.

A la ceremonia final asistió Eduardo López Zarate, gerente de Isuzu Yucatán, quien dijo que para la empresa fue un enorme placer participar en la tercera edición de Atrévete a Perder. “Fue inspirador el esfuerzo de los participantes en cada uno de los retos y su tenacidad para alcanzar cada uno de sus objetivos; programas como éste son los que impulsan a Isuzu a dar la mejor calidad en nuestros camiones y la mejor atención posventa a nuestros clientes. Felicidades a Alan y Dafne, nuestros ganadores”.

Por su parte Mercy Gómez Lizarraga, directora de finanzas y administración de Abarrotes Dunosusa, dijo que en la empresa están orgullosos de que el reto haya llegado a su fin y los cinco finalistas se hayan mantenido con el entusiasmo y el deseo de hacer algo por ellos y su familia. “Desde luego estamos motivados para lanzarlo el próximo año y que pudiera haber más gente con nosotros participando; ojalá pudiera abrirse a más participantes y no solo ocho.

“Para nosotros es un día de fiesta, en el marco de las celebraciones por los 50 años de Dunosusa, y está acorde con la línea que llevamos de una mejora al medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad”, destacó.

También se agradeció a los demás patrocinadores: M&E Spa, Bepensa, Agua Cristal, Armor Box, Viliv, Travelísimo y Ciel Xprim.— J.I.C.E.

Síguenos en Google Noticias