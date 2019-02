La lengua maya motiva proyectos en la entidad

Celebra la identidad yucateca

“La lengua maya es una de las más vigorosas del país y no está en peligro de extinción”, afirmó Eric Villanueva Mukul, director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), durante la inauguración de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Lenguas Maternas.

En el acto, que tuvo lugar en el Gran Museo del Mundo Maya y contó con la presencia del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se entregaron sendos reconocimientos a la líder campesina Araceli Cab Cumí, al exgobernador Francisco Luna Kan, a los artistas Lorenza Villa Arredondo y Faustino Tutzín Itzá y al escritor Fidencio Briceño Chel, por su defensa, promoción y adaptación de la cultura maya.

La ceremonia, en la cual también se entonó el Himno Nacional Mexicano en esa lengua —que recientemente se registró en la Secretaría de Gobernación—, dio inició con el mensaje de Villanueva Mukul, quien destacó que “defender la lengua maya es defender la cultura e identidad”.

El funcionario abogó para que gobierno, sociedad civil y comunidades indígenas trabajen en conjunto por la preservación y gestión de la lengua y cultura maya que —destacó— es una de las más vigorosas. “Debemos preservarla para que las generaciones futuras sigan identificando y fortaleciendo nuestra cultura yucateca”.

Por otro lado, los homenajeados coincidieron en que es un orgullo ser reconocido por sus raíces. “Me siento enaltecida y entusiasmada; reconozco mejor el valor de la vida, pero sobre todo, el reconocimiento de mis raíces, ancestros, de que nosotros los mayas tenemos una cultura inmensa”, dijo Araceli Cab, vecina de Maxcanú, abordada al finalizar la ceremonia.

Por su parte, Faustino Tutzín, pintor y escultor originario de Seyé, también dio gracias porque es algo que no se esperaba. “Estoy muy entusiasmado y no me queda más que agradecer”.

No obstante, lamentó que las nuevas generaciones están en receso de hablar la lengua. “Espero que con estas motivaciones realmente vuelvan a tener más apoyo para que la juventud y la niñez desde pequeños empiecen a hablar la maya”.

Durante la ceremonia también tomó la palabra el gobernador, quien externó que la lengua maya sigue viva y, basándose en datos del Inegi, compartió que el 30.3 por ciento de la población de Yucatán habla maya (un total de 537,618 personas) lo que posiciona a la entidad como el segundo estado con el mayor porcentaje de población que habla lengua indígena.

Vila Dosal informó que una de las acciones para que la cultura maya se haga más patente fue el impulso —a través del Indemaya— del registro ante la Secretaría de Gobernación de la traducción del Himno Nacional Mexicano en maya peninsular.

También se buscará que la lengua maya tenga un carácter transversal y que se exprese en todas las dependencias y para ello se están realizando proyectos para darle a la lengua maya el lugar que merece.

“Estamos proponiendo el reconocimiento de Yucatán como entidad bilingüe: español-maya, maya-español y como una manera de refrendar la importancia de la cultura y la lengua maya, así como contribuir de manera sustancial al combate a la desigualdad, pobreza, marginación y discriminación que, desafortunadamente, aún prevalece en algunas de las comunidades…

“Este proyecto pondrá a Yucatán en primer plano nacional e internacional como la primera entidad que reconoce oficialmente una lengua originaria”.

La ceremonia concluyó con la participación del Coro de Cámara de la Sedeculta que interpretó el Himno Nacional en maya.— Iván Canul Ek