La libertad para los vacunados

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

Poco a poco se suman más y más personas a las filas de los vacunados. Este importante avance, aunado a otras medidas como la apertura de la movilidad, la necesidad imperiosa de estabilizar la actividad económica del Estado y, sí, el hartazgo y el hastío generalizados por permanecer en casa y extremar cuidados se conjuntan para crear la falsa ilusión de una libertad que los profesionales de la salud podríamos catalogar de libertinaje.

Y es que, si bien las personas que han recibido el esquema completo de vacunación, es decir, dos dosis en el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y una dosis de las vacunas Janssen y Cansino, pueden tener más libertad, esto no significa que debamos bajar la guardia o creer que en un corto período de tiempo podamos aspirar al más reciente sueño americano de decirle adiós al cubrebocas.

La realidad mexicana es otra. Según las cifras del Inegi, la media de edad de nuestro país en 2020 fue de 29 años, lo que se traduce en que el grueso de la población aún no ha sido vacunada, si nos apegamos al Plan de Vacunación establecido por las autoridades; aunque por supuesto debemos tomar en cuenta a toda la gente que ha viajado a obtener este beneficio en salud, a la cantidad considerable de trabajadores de salud que se ha vacunado y a los muchos maestros que tendrán la oportunidad de sumarse en los próximos días. Aun así, no todos hemos sido vacunados y por lo tanto debemos tomar esto en consideración para que de una manera responsable podamos inundar las calles de gente, quizá no completamente vacunada, pero sí responsable del cuidado de su salud y consciente del cuidado de sus semejantes y de los aún vulnerables.

Las reuniones al aire libre en número reducido de personas y que tengan un esquema de vacunación completo están permitidas, al igual que las actividades deportivas que se realicen con los miembros de la familia que convive de manera cotidiana y, de nuevo, que estén completamente vacunados. Éstas son las únicas situaciones en las que permanecer sin cubrebocas constituye una realidad absoluta. Si en las reuniones —recalco enfáticamente— pequeñas y al aire libre acuden personas no vacunas o que solo posean una aplicación, la recomendación es que permanezca con el cubrebocas. Para todas las actividades dentro de casa o bajo techo es importante mantener el uso correcto del mismo.

Por supuesto que las medidas de higiene básicas como el lavado de manos, el uso de gel y la sana distancia son medidas que permanecerán inamovibles por lo menos el resto de 2021.

No podemos olvidar que la vacunación tiene el objetivo de reducir las presentaciones clínicas graves y de evitar la mortalidad, mas no significa que no podremos contagiarnos ni infectar a otros. Soy de la firme idea de que por salud mental y por el cuidado del bolsillo de los yucatecos y de todos los mexicanos debemos reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas y debemos comenzar a definir lo que la nueva normalidad significa, porque si bien debemos cuidar la vida, también debemos vivirla, reactivarla y darle “play” después de la larga pausa que muchos han decidido hacer. Sea bienvenida la libertad, siempre y cuando se acompañe de responsabilidad.

