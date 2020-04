La mejor lectura, inesperada

Renata Marrufo Montañez (*)

Puede estar en tu librero o buró durante semanas, o incluso meses, porque te lo regalaron o lo compraste en un remate, y te pareció una excelente inversión.

O llegó a tus manos en el momento menos indicado y no quieres saber nada al respecto, porque no es un tema que quieras tocar.

Con lo anterior me refiero a las lecturas y libros que nunca pensaste que serían parte de la estadística personal a lo largo de tu vida.

Entre estas últimas e inesperadas, que muchas veces te marcan en el aspecto personal o profesional, hay un libro maravilloso que llegó a mí y no he podido soltar.

La contingencia y el encierro en casa permiten que las horas frente a la computadora o el teléfono celular aumenten de forma considerable, revisando de arriba a abajo redes sociales y aplicaciones, en mi caso Instagram y Pinterest —que se suman a Facebook, Twitter y LinkedIn—, donde descubro pensamientos y versos motivadores, ideales para estos tiempos en que el Covid-19 tiene nuestra alma en un hilo, por mucho que queramos hacernos fuertes.

Este recorrido por la nube me lleva a los escritos de Miguel Gane, escritor nacido en Rumania en 1993 y radicado en España desde hace 15 años.

Compartir sus breves pero hermosos escritos, en los que la mujer es principal musa, gana en mis redes sociales decenas de “me gusta” y “me encanta”, y comentarios de contactos que me preguntan por el libro y su autor.

Tengo que ser sincera al reconocer que no había tenido curiosidad por averiguar más datos de él, pero una exalumna sí lo hizo, y un día me mandó un mensaje en el que me dijo que existe un libro donde estaban esas pequeñas publicaciones.

Ese mismo día solicité el libro por Amazon y 48 horas después ya lo tenía en casa: “Ahora que ya bailas” (Aguilar, 2019) es el segundo título de la autoría de Miguel Gane, quien además de escritor es abogado de profesión.

Inspiración

“Ahora que ya bailas” es un recorrido en 190 páginas por versos y cuentos en los que su autor rinde homenaje a la mujer, pero no a cualquiera, sino a aquélla que fue callada durante mucho tiempo y apagó sus gritos de vida hasta casi ahogarse y morir.

Con una poesía fresca y directa, capaz de llegar a lectores de todas las edades, Miguel Gane se muestra como un hombre dispuesto a tomar de la mano a esa mujer que quiere salir de su jaula, y no precisamente como el príncipe o héroe que la rescatará y que sin él no podría haberlo logrado.

Transmite en cada línea de su literatura a esa persona que admira, a toda mujer que se levanta sola y se atreve a pararse frente al espejo para mirar por encima de su hombro y enfrentarse a su pasado para decirle con voz firme que no fue vencida.

Desde los versos en los que el filoso silencio marchita lentamente la vida de la mujer hasta aquéllos en los que la liberación es toda una orquesta sinfónica, de notas que hacen danzar a todos a su alrededor, “Ahora que ya bailas” muestra a la musa como un ser fuerte y dispuesto a cambiar su destino cuando no es el adecuado.

Una lectura que recomiendo mucho para quienes gustan de poesía y narrativa fresca y directa, y que pueden adquirir por alguna mensajería o en formato e-book.

En lo personal, ya tengo planes de adquirir su libro anterior, “Con tal de verte volar”, y conocer más del autor, y seguir bailando mis canciones favoritas para alegrar el alma y no permitir que nadie la enjaule.

Aprovechen, los que tienen que quedarse en casa, a aventurarse en esas lecturas inesperadas o que hace tiempo desean ser parte de tu vida. ¡Algo les dejará, sin duda!

