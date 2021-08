Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, de nuevo es el hombre más rico del mundo de acuerdo con la lista de Forbes.

Supera así a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y a Elon Musk, fundador de SpaceX y director general de Tesla.

¿Quién es Bernard Arnault?

El empresario francés es presidente y director general de LVMH Group, el conglomerado de marcas de lujo más grande del planeta.

Propietario de Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Veuve Clicquot, Tiffany & Co., entre muchas otras.

Bernard Arnault, a la cabeza de millonarios

De acuerdo con Forbes, a principios del 2020 Arnault aumentó en mil 900 millones de dólares su fortuna, alcanzando con ello los 117 mil millones (unos 2,340 mil millones de pesos) para encabezar a la lista de los millonarios de Forbes.

Jeff Bezos cerró en 115 mil 600 millones de dólares.

En ese entonces, Arnault por primera vez encabezó la lista, mientras que Bill Gates cerró el podio con 110 mil 600 millones de dólares. Si bien tiempo después Elon Musk encabezó la lista, Arnault recuperó su posición.

¿De qué es dueño LVMH?

Louis Vuitton Moët Hennessy es un conglomerado francés líder en el apartado de lujo con sede en París, Francia.

Su propietario es Bernard Arnault, quien fusionó Louis Vuitton y Moët Hennessy. A su vez, se formó en 1971 tras la unión de Moët & Chandon y Hennessy.

LVMH opera en cinco sectores comerciales a través de más de 75 compañías subsidiarias.

Moda, joyería y relojería, supremacía de Bernard Arnault

Si bien el Grupo es inmenso, las marcas dedicadas a la producción de relojería y joyería son: Bvlgari, Chaumet, Fred, Hublot, TAG Heuer y Zenith.

Su portafolio de moda también hace relojes: Fendi, Louis Vuitton y Dior. En 2019 firmaron la adquisición de Tiffany & Co., incluyendo su portafolio de relojería, reprodujo elle.mx.

Además, de la moda y reconocidos accesorios de marca, el licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de París, de 72 años, también comercializa vinos y licores.

Por ejemplo: Ao Yun, Ardbeg, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château Cheval Blanc, Château d´Yquem, Cheval des Andes, Clos des Lambrays, Clos 19, Cludy Bay, Dom Pérignon, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot.

Imperio que diseñó en la alta costura

Además, su imperio que cimentó en el mundo de la moda y la alta costura a mediados de la década de los años ochenta, después de trabajar en Estados Unidos y en la constructora de su familia, Ferret-Savinel, Arnault, es propietario de firmas de artículos de piel y moda, como Berluti, Céline, Christian Dior, Edun, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moynate, Nicholas Kirkwood, Rimowa, Thomas Pink.

Y si algo faltara, para presumir su supremacía en el mundo de la moioda y la belleza, tiene una amplia gama de cosméticos y perfumería: Acqua di Parma, Benefit Cosmetics, Fresh, Givenchy Parfums, Guerlain, Kenzo Parfums, Maisons Francis Kurkdjian, Make Up For Ever, Parfums Christian Dior, Perfumes Loewe, Sephora.