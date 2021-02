La monja André, que venció al Covid, hoy cumple 117 años (Vídeo)

La hermana André, considerada la persona más longeva de Europa y la segunda del mundo, tuvo Covid-19 en enero y ni siquiera “se dio cuenta”.

Hoy jueves 11 de febrero celebra su 117º cumpleaños con un menú festivo, una misa y una copa de oporto.

Aunque ningún organismo oficial concede el “título” de decana de Francia, la Hermana André, nacida bajo el nombre Lucile Randon el 11 de febrero de 1904, es la persona más longeva del país.

Su cumpleaños tiene un sabor a resurrección este año en su residencia para ancianos de Toulon (sureste), que fue golpeada brutalmente por el coronavirus en enero, con 81 casos positivos y una decena de muertos.

La hermana André apenas lo recuerda: “No estoy segura de haberlo tenido. Me dicen que sí, estaba muy cansada, es cierto, pero no me di cuenta”, explicó.