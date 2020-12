La motivación, clave en el reto

Los patrocinadores elogian la iniciativa Atrévete a perder

La entrega simbólica del premio a Sarybeth Méndez Medina y Luis Falla Chel, ganadores de la cuarta temporada del reto Atrévete a perder presentado por Abarrotes Dunosusa, estuvo a cargo de Vicente Carrillo Tamayo; gerente de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social de Dunosusa, quien destacó que como empresa socialmente responsable siempre trata de apoyar causas en pro de la comunidad, el planeta y la salud.

“Quiero felicitar a los ganadores, pero creo que todos son ganadore s. El hecho de haber llegado aquí, de inscribirse y hacer el esfuerzo, participando en los retos, ya habla bien de ustedes, y lo que hayan logrado bajar, aunque sea poco o mucho , es mejor que no haberlo intentado”, dijo para luego anuncia que los ganadores se llevarán certificados de regalo que podrán hacer válidos en las sucursales de Dunosusa.

Los nutriólogos también expresaron qué les pareció la cuarta temporada, en la que acompañaron a los participantes.

Surama Sosa dijo que le pareció más organizado y le gustaron los retos a los que se enfrentaron los participantes para superarse. “Vi muy motivados a todos los participantes en general. Vi varios cambios de hábitos en los participantes y eso los motiva aún más”, indicó.

Igor Villamil Covián señaló que le gusta que retos como Atrévete a perder promuevan la idea de mejorar los cambios de hábito y la salud de las personas.

“Lo que no me gusta es que comparen a las personas entre sí en cuanto a su peso, porque cada persona es distinta y no se puede obligar a nadie a bajar tantos kilos en tan poco tiempo, pero en términos generales la idea es buena porque promueve los cambios de alimentación y el ejercicio”.