Revela la desigualdad

La muerte no es democrática, dice Byung-Chul Han

MADRID (EFE).— Supervivencia, sacrificio del placer y pérdida del sentido de la buena vida. Así es el mundo que vaticina el filósofo Byung-Chul Han para después de la pandemia: “Sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”.

Nacido en Seúl en 1959, estudió Filosofía, Literatura y Teología en Alemania, donde reside, y es una de las mentes más innovadoras en la crítica de la sociedad.

Según describe, nuestra vida está impregnada de hipertransparencia e hiperconsumismo, de un exceso de información y de una positividad que conduce a la sociedad del cansancio.

Byung-Chul Han, quien en las próximas semanas publicará en español su más reciente libro, “La desaparición de los rituales” (Herder), está convencido de que la pandemia “hará que el poder mundial se desplace hacia Asia” frente a lo que se llama el Occidente. Comienza una nueva era.

¿El Covid-19 ha democratizado la vulnerabilidad? ¿Ahora somos más frágiles?

Está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social. La pandemia, en particular, pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Piense por ejemplo en Estados Unidos. Por el Covid-19 están muriendo sobre todo afroamericanos. La situación es similar en Francia. El teletrabajo no se lo pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de fábricas, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo. La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y Estados Unidos. Además el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia.

¿Vamos a caer más fácilmente en manos de autoritarismos?

El segundo problema es que el Covid-19 no sustenta a la democracia. Como es bien sabido, del miedo se alimentan los autócratas. En la crisis las personas vuelven a buscar líderes. El húngaro Viktor Orban se beneficia enormemente de ello, declara el estado de emergencia y lo convierte en una situación normal. Ése es el final de la democracia.

¿Cuál va a ser el precio que vamos a pagar por el control de la pandemia?

Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital. Según Naomi Klein, el shock es un momento favorable para la instalación de un nuevo sistema de reglas. El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud.

¿Qué consecuencias van a tener el miedo y la incertidumbre en la vida?

El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud. La pandemia vuelve a hacer visible la muerte, que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte en los medios de comunicación está poniendo nerviosa a la gente. La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana.

Por sobrevivir sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. La virología desempodera a la teología.

Pandemia

Otras reflexiones del filósofo Byung-Chul Han sobre el mundo y la pandemia:

Como virus

“Nos comportamos con la Tierra como bacterias o virus que se multiplican sin piedad y destruyen al propio huésped. Crecimiento y destrucción se unen”.

Desquite

“La pandemia es el resultado de la crueldad humana. Intervenimos sin piedad en el ecosistema sensible. La violencia que practica contra la naturaleza se la devuelve ésta con mayor fuerza”.