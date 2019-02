La mujer elegante y desenfadada de Carolina Herrera

¿

A model has make-up applied backstage before the the Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

PFX7. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/02/2019.- Una modelo presenta una creación para la colección Otoño/Invierno de la diseñadora venezolana Carolina Herrera durante la Semana de la Moda de Nueva York, este lunes, en Estados Unidos. EFE/ Peter Foley

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

Creative Director Wes Gordon acknowledges audience applause after the Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

PFX7. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/02/2019.- Una modelo presenta una creación para la colección Otoño/Invierno de la diseñadora venezolana Carolina Herrera durante la Semana de la Moda de Nueva York, este lunes, en Estados Unidos. EFE/ Peter Foley

The Carolina Herrera collection is modeled during Fashion Week in New York, Monday, Feb. 11, 2019. (AP Photo/Richard Drew)