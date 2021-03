La mujer es la base

La fe, necesaria para ella y para todas las familias

“El Día Internacional de la Mujer es para que ella encuentre su papel tan importante en la familia”, afirma María Eugenia Puig Juanes, directora general de los Colegios Bíblicos Apostólicos, obra nacional con más de 50 años de labores.

La directora opina que cuando la mujer no actúa como hija de Dios y como responsable de los hijos que Dios le da, “entonces hay unas desviaciones espantosas y las primeras que sufren son las mujeres, pero cuidado, porque la mujer tiene mucho para dar, pero tiene que estar bien cimentada su fe. Ella es pieza clave, es la base para que tengamos una sociedad mejor”, subraya.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana lunes, María Eugenia comparte algunas inquietudes con los lectores del Diario:

¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Desde 1971, cuando conocí al padre Roberto Russell, formé parte del Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán “Santa María de Guadalupe”. La obra fue bendecida en 1965 por el arzobispo monseñor Fernando Ruiz Solórzano.

Yo no estudié carrera para mantenerme en la vida. A los 22 años de edad estaba trabajando en Bancomer, pero cuando conocí al padre Russell y escuché cómo explicaba la palabra de Dios, que no se explicaba de esa forma a las personas, dije “good bye” al banco. Me dediqué a recibir la palabra de Dios como discípula, las enseñanzas preciosas que nos daba el padre y a colaborar en la fundación de los Colegios Bíblicos de la República.

Soy directora de los colegios desde antes del fallecimiento del padre Russell, en 2010. Desde 2007 me hice cargo de la obra nacional, hasta ahora.

El sacerdote, en sus facultades, dejó asentado en un documentado para la Arquidiócesis que yo iba a ser la directora faltando él.

Debido a la pandemia, expolicó, ha tenido que dar clases virtuales, pero prefiere las presenciales.

“Yo prefiero dar clases presenciales porque estás viendo a la persona, estás viendo su cara, sus necesidades”. “Yo tengo, gracias a Dios, tanto aquí como en los colegios bíblicos, un equipo que sí sabe manejar todas estas cosas, dadas las circunstancias tenemos que adaptarnos, sobre todo teniendo la colaboración de estas personas”.

“Utilizando los medios que la tecnología nos ofrece, dando cursos virtuales todos los días para principiantes y avanzados, a diferentes horas. Tenemos también programas de oración, de la liturgia, no sólo la enseñanza, sino la liturgia de las horas que es la oración oficial de la Iglesia, los siete tiempos. Todo esto a través de los medios electrónicos. Y también el rosario en sus 20 misterios meditados.

¿Qué trabas ha encontrado para estudiar y desempeñarse?

No he encontrado trabas, porque el padre Russell nos dejó perfectamente todo establecido y nos formó mucho. Formó y buscó a las personas claves en los Colegios Bíblicos para que esta obra continuara. De hecho todos continúan y todos los obispos de cada diócesis están felices con ellos porque es doctrina sólida.

Muchas más personas, no sólo de Mérida sino de la república y del extranjero, tenemos más alumnos que nunca y que participan en los programas.

¿Ha padecido discriminación por ser mujer?

Ninguna, al contrario, he tenido mucha aceptación a lo que les ofrecemos, de hecho solo recibo agradecimientos porque en esta época sí hay mucha necesidad de la gente. Las personas están muy abatidas, pero cuando ellas se encuentran en el Señor, en la oración y en la Palabra de Dios, toda su fortaleza, pueden decir como San Pablo “todo lo puedo en Aquel que me conforta” y nosotros los vamos guiando porque esta es nuestra misión, acudir y transmitir esta doctrina sólida. En estos tiempos difíciles es un bálsamo para ellos todo esto.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

Para nada, no por mí sino por lo que les damos, recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas:

Que aprovechen este tiempo que la pandemia y Dios también nos está permitiendo para estar juntos, que experimentemos lo que es la familia a ejemplo de la Sagrada Familia. Que cada quien esté en su lugar. Que la mujer sepa, haga aquello para lo que fue creada. Que recuerde que su misión es ser educadora en la fe y que el varón, el marido la apoye, en esta gran responsabilidad compartida.

Nos conviene porque esto va a traer mucha felicidad en el hogar. Los niños cuando vean cómo están actuando en familia experimentan primero que nada que tienen a papá y a mamá en casa y juntos trabajan.

La familia unida que estudie y que ore. Hay maravillosos programas de televisión y plataformas que continuamente tienen programación de misa, rosarios, cursos que los llevarán a tener una actitud más unida a Cristo y a la Iglesia.

Finalmente, la directora general de los Colegios Bíblicos Apostólicos recomienda leer la Revista Biblia y Vida Litúrgica, que se publica cada mes, para la formación Biblica y Litúrgica; llega a toda la república y al extranjero.

“Pueden conseguirla en todos los colegios bíblicos o podemos hacércelas llegar si nos contactan en calle 31 número 78 entre 12 y 14 de Chuburná de Hidalgo, teléfono 9999-81-07-48”.— Claudia Sierra Medina

Titulo segundo titulo

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam