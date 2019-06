La música lo atrapó un día

Rinden honores al maestro Pedro Carlos Herrera

El Museo de la Canción Yucateca A.C. se viste de gala para homenajear al compositor, director, concertador e instrumentista, maestro Pedro Carlos Herrera, director de la Orquesta Típica Yukalpetén, con un concierto en cuyo marco se develará su retrato al óleo que pasará a formar parte del Museo de la Canción Yucateca, realizado por Bernardo Oramas.

Sergio Esquivel, Maricarmen Pérez, Angélica Balado, Emma Alcocer, Coro “Voces Claras” del Centro Estatal de Bellas Artes, Andrea Herrera y Jimena Herrera son los solistas invitados al homenaje, el próximo miércoles 12 a las 20:30 horas en la Explanada del Foro Cultural “Rosario Cáceres Baqueiro”, ubicado en la calle 57 número 464 con 48, de La Mejorada.

“Me aprecio de ser amigo desde hace muchos años del maestro, por su talento, gran calidad humana, y yo vengo como testigo y a cantar”, dijo Sergio Esquivel.

En plática con el Diario en el recinto donde será homenajeado y acompañado de Esquivel y Juan Rafael Molina Manzanillla, presidente del Museo de la Canción Yucateca A.C., Pedro Carlos Herrera expresó: “A mí esto de los homenajes y reconocimientos me da mucho trabajo, no se me da la autopromoción, entonces Elenita (Fernández del Moral) con toda su eterna amabilidad me ha estado insistiendo hasta que un día le dije: claro, te agradezco mucho, no puedo ser tan ingrato y estar diciendo que no, entonces le dije que sí”.

Con una sonrisa que siempre lo acompaña y un plática amena, narró que así se dio todo el proceso y coincidió que tenía un óleo que le había hecho un amigo llamado Bernardo Oramas y ese es el que va a ser develado esa noche.

“Estaba todo puesto, nada más estaba de terco, me daba un poco de trabajo, estoy tan ocupado con tantas cosas en la cabeza que me da un poco de trabajo a veces poner un alto para estos asuntos”, dijo el Maestro.

Explicó que La Típica va a interpretar una serie de canciones.

“Va a venir a cantar el coro de Voces Claras de Bellas Artes, que tiene un arreglo muy lindo, voy a acompañar a mi hermana Andrea en una canción al piano, voy a tocar con la Típica, estiré un poquito la liga, pero lo pudieron hacer, el Prólogo del Ballet Canek, va a ser como que de distintas fases, vamos a decirlos así, aunque el fuerte es la Típica”, dijo.

Aseguró que el homenaje será una noche muy bonita e irrepetible, pues es muy difícil juntar a la gente siempre para hacer este repertorio.

“Es un repertorio que he escogido con mucho cuidado, porque son cosas que jamás toco juntas, me interesa mostrar mi trabajo como arreglista y compositor y creo que va a ser irrepetible escuchar ese repertorio”, apuntó.

Platicó que su historia es de lo más normal.

“Como mucha gente de aquí de Yucatán me llevaron a clases de piano con la maestra Elsy Patrón, luego con la maestra Libertad González y después con la maestra Layda Alpuche”.

“A mí me intereso más hacer arreglos, manipular lo que toca una orquesta y lo que tocan otros instrumentistas, a los 4 años comencé las clases de piano y desde ahí me seguí”.

Comentó que no tenía la idea de dedicarse a la música, ayudaba a su papá, Wilberth Herrera, el creador de titeradas, y hacía las composiciones para el teatro, estudio abogacía y luego en la Facultad de Educación. “Pero un día fui a un desaparecido bar que se llamaba Villa Maya, y estaba tocando el pianista Víctor Salas al piano y el violinista Alejandro Márquez y fue cuando dije, eso quiero hacer toda mi vida, porque tocaba tan maravilloso y me acerqué casi de rodillas y le dije, maestro necesito clases de usted, me dijo que sí y a partir de eso no ha cambiado mi camino, eso fue como una iluminación que me llegó”, comentó el músico.

Molina Manzanilla destacó que el Museo de la Canción Yucateca A.C. es un recinto museográfico fundado en 1978 con la misión de preservar, rescatar y promover la canción yucateca como género musical y manifestación artística.

“Es un honor tener a este maestro con una gran trayectoria, es un evento imperdible, aparte de que es un honor tener a Sergio Esquivel. Este recinto es la casa del trovador y con los brazos abiertos le damos la más cordial bienvenida”.

La entrada tendrá una cuota de recuperación de $50.— Luis Iván Alpuche Escalante.

Repertorio

“Noche de cuento mexicano”, “Fiesta en Cisteíl”, “Chan Mambo”, “Mi niña de todos los días”, “Para Jimena”, “Manos de armiño”, “Ven títere amigo”, “Danzón Enrique y Margarita”, “El amor no se explica”, “A mi tierra”, “Obertura Armando Manzanero”, “La X’tabay”, “Prólogo de Canek”, “Nicte Ha”y “Guachapeo”entre otras.