La música, sometida al comercio y no al arte

La pianista Maria João Pires no le ve un buen futuro

POLLENSA, Mallorca (EFE).— Maria João Pires, una de las grandes pianistas del siglo XX, es “muy pesimista” sobre el futuro de la música, que ve sometido “al comercio”, que impone el “entretenimiento” sobre la concepción artística. “La música es arte o no, y si no es arte no es nada”, afirma.

La intérprete portuguesa ha cambiado en la etapa final de su larga carrera las grandes giras por un contacto más directo con el público y, con 74 años, dedica buena parte de sus energías al centro de artes que ha abierto en su país, en Belgais, donde busca abrir brechas en la dinámica que critica.

“Estaba muy cansada de las giras (…). Todo se ha vuelto muy comercial y no me pude adaptar”.

Después de tocar durante décadas en los más prestigiosos escenarios, con las mejores orquestas y los más reputados instrumentistas y bajo la dirección de los grandes maestros de la batuta, Pires no siente que le hayan quedado objetivos por cumplir. “Estoy feliz con lo que me pasa en la vida”.

Lo que quiere es más tiempo para “aprender más repertorio y estudiar nuevas piezas” y libertad para impulsar las artes entre los más jóvenes y ayudar a los pianistas incipientes a superar la “presión comercial” sin “precedentes” que les impone participar en concursos y asumir repertorios prefijados.

“Para hacer arte se necesita la posibilidad de tener valor, riesgo y fuerza” y la “regla comercial” es contraria al riesgo, reflexionó la pianista, que también apuntó al excesivo protagonismo que se concede a los intérpretes. “El intérprete es un vehículo, no es el creador”, y poner en práctica este principio serviría para “oír las cosas de manera más natural, más relajada” y contribuir a que el público conozca composiciones de nuevos autores más allá de los consagrados que dominan los conciertos.

En su centro intenta introducir más “clásica contemporánea y música experimental” para “enseñar al público que no solo lo romántico y clásico es bello”.

“La música es buena o no (…), no importa en qué momento fue compuesta”.