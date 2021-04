La NASA honra a mexicano, estudioso de Marte, que murió por Covid

Orgullo mexicano para el mundo, aunque desgraciadamente este homenaje no le llegó en vida.

Hoy lunes 5 de abril, la NASA anunció que una montaña recién descubierta en Marte llevará el nombre del científico mexicano Rafael Navarro, quien en enero murió por coronavirus.

El Dr. Rafael Navarro González fue un astrobiólogo mexicano e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM.

Por años colaboró con la NASA como coinvestigador del Análisis de Muestras en Marte, un laboratorio móvil de química a bordo del Curiosity que se encarga de detectar la composición química del suelo, roca y el aire de este planeta, informó mediotiempo.com.

Aunado a sus aportes en las investigaciones en el Planeta Rojo, el doctor Navarro ayudó a orientar al equipo que identificó antiguos compuestos orgánicos en Marte.

La colina Rafael Navarro está en el Monte Sharp, al noroeste del cráter Gale, y tiene una elevación escarpada de 120 metros de altura.

Se le nombra en honor al científico mexicano de forma informal para que los estudiosos la identifiquen y eviten confusiones.

The @MarsCuriosity team has named a landmark along the rover’s path in honor of Rafael Navarro-González, a leading Mexican astrobiologist who recently passed away. "Rafael Navarro mountain" stands 450 feet (120 meters) tall, a gateway to more exploration: https://t.co/97bGXpuOGL pic.twitter.com/QQPWEyhh1V