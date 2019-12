La Navidad tiene “casa”

“Mérida Ciudad Mágica” abrió sus puertas anoche

“Mérida Ciudad Mágica” abrió sus puertas y el colorido de la Navidad se hizo presente en los terrenos de la Central de Abastos de la capital yucateca, donde los visitantes fueron testigos de “Luminaria: travesía de luz”, del espectáculo “Fantasía Navideña: Música y Magia” y de las divertidas atracciones de la feria”.

Numerosas habitantes del interior del Estado acudieron al evento de ayer. Sus micronegocios ya entraron a la formalidad y tienen marca

Debido a retrasos en el montaje, la apertura de la monumental pista de hielo de 300 metros cuadrados se pospuso para la semana entrante, según confirmaron los encargados de la instalación de la misma.

Sin embargo , con o sin pista para patinar, los visitantes llegaron desde temprana hora para disfrutar del recorrido por este espacio que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de diciembre.

Luminaria es una producción de diversos montajes de estructuras evocadoras de las tradiciones navideñas mexicanas, pero también de monumentos icónicos del mundo como el puente Golden Gate, la Torre Eiffel, el castillo de Chichén Itzá, la Gran muralla China y las pirámides de Egipto, ideales para tomarse fotografías.

En el escenario se presentaron primero el espectáculo “El Musical de Mickey Mouse”, una propuesta de Boomerang Producciones con Mickey, Mimí, Daysi, Donald y Pluto, quienes bailan, cantan y juegan con los pequeños en medio de un ambiente de dinámicas, premiso y regalos.

Posteriormente inició el espectáculo “Fantasía Navideña: Música y Magia” con números navideños con 30 bailarines en escena, personajes navideños y canciones en vivo en la voz del juvenil cantante Jerry Velázquez. El espectáculo, inspirado en las grandes producciones decembrinas de Broadway tiene ese encanto y colorido que producen un montaje bien logrado con vestuario, iluminación y talento local.

Algunos visitantes consideraron que la pista de patinajes es en sí misma la atracción estrella, sin embargo el hecho de no haberse puesto en servicio éste día no significa que no disfrutaran del recorrido.

“Me gustó el show, está muy bueno, espectacular, los bailarines lucen geniales en sus vestuarios y lo hacen muy parejitos”, dijo Ana María Be Briceño, que llevó a sus hijos a recorrer el lugar.

“Está muy bien para tomarse las fotos, las luces están increíbles”, dijo la joven Rebeca Ake Diaz.

“Es una lástima que no se abriera la pista, tendremos que venir la próxima semana para probarla”, dijo Marcos Moral Euan, que vino con sus padres para patinar.

Para darle gusto al paladar hay puestos de frituras (papas fritas, churros, plátanos, chicharrones) y esquites, así como marquesitas, helados, paletas, granizados y el amplio menú de los Food Trucks.— Emanuel Rincón Becerra

La Navidad llega al Poniente de la ciudad Espectáculos y atracciones

Ayer abrió sus puertas “Mérida Ciudad Mágica” en la Central de Abastos de esta ciudad

Horarios

La pista de patinaje abrirá en el lugar a las 5 p.m. al público en general pista a partir de la semana entrante, mientras tanto están las atracciones disponibles. El horario de los shows este fin de semana será: sabado 6 y 8 p.m. y domingo 5 y 7 p.m.

Recorrido

Duendes, zanqueros y personajes navideños recorren la muestra para saludar a los niños y sus familias y tomarse la foto del recuerdo con ellos. Se trata de una muestra muy atractiva y dinámica, ya que en algunas estructuras es posible pasar al interior o caminar por encima de ellas, cada figura está debidamente iluminada. Destaca al centro del recorrido un lago artificial sobre el que cruza un puente en el que Santa Claus y la Señora Claus salen al encuentro de los visitantes.

Feria navideña

Las familias disfrutaron del paseo nocturno, casi nadie se privó de subir a alguna de las atracciones mecánicas, desde las más elementales hasta las más osadas, de los brincolines, el tiro al blanco, la casa de los sustos y juegos de habilidad y destreza con premios para los ganadores.

