La ordenación sacerdotal será el próximo viernes

En un formato distinto al tradicional en la Arquidiócesis de Yucatán, los diáconos transitorios Fernando Pan Aranda, Jesús Feliciano Tec Canché y Óscar Remigio Montero Canul recibirán el orden del sacerdocio en una ceremonia eucarística que presidirá el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega el viernes 14 a las 11 horas en el Seminario Menor de San Felipe de Jesús.

La ceremonia será a puerta cerrada siguiendo los protocolos de prevención de la propagación del Covid-19 y transmitida por Facebook desde las cuentas Seminario de Yucatán, Pastoral Juvenil de Yucatán y la Pastoral de Adolescentes de Yucatán.

Ayer los diáconos transitorios iniciaron su retiro espiritual en un templo de Mocochá, del cual saldrán un día antes de la ordenación.

Como hemos informado, la fecha original programada para la ordenación era el 25 de marzo, la cual se pospuso por la pandemia.

Los diáconos transitorios coinciden que las redes sociales y los medios electrónicos son los nuevos lugares de evangelización donde Dios llama para anunciar su nombre, como ha sido en esta situación de la pandemia.

El diácono Fernando Pan comenta que la capilla del Seminario Menor, de donde es director espiritual, significa mucho para él, pero no pensaba que ahí fuera la ordenación sacerdotal con sus compañeros, ya que siempre se celebraban en la Catedral. “Pensábamos que la pandemia iba a ceder para esta fecha, pero no fue así”.

Comparte que están muy agradecidos con los que el Señor le ha permitido vivir en este tiempo.

Sin embargo, la ordenación en este tiempo de pandemia “significa que Dios está en medio de nosotros, no abandona a su pueblo y es algo que me ha ayudado a reflexionar que el sentido de ser pastor y debe estar en medio de su rebaño. Esto me recuerda a un Dios en medio de la tormenta y en el desierto y no nos abandona. Un hermano sacerdote me decía que la ordenación es un oasis en medio de muchas malas noticias que hemos recibido”.

Él quiere ser sacerdote “porque quiero involucrarme con las personas que Dios me pida acompañar, quiero estar con ellas, quiero ser ese puente de unión entre lo que muchas veces nos aleja de lo divino”.

Recuerda que quería estudiar la carrera de Administración de empresas Contaduría y Dios dispuso un camino distinto para él, por lo que está agradecido. “Ahora seré administrador de los sacramentos divinos, disponible, abierto a escuchar a atender caso por caso, a estar con las personas en momentos de soledad, de alegría, que no escatima ni mide fuerzas”.

El diácono Fernando Pan recuerda que un sacerdote en la sociedad es la respuesta de la oración de muchas personas.

Por su parte, Óscar Montero estudió la licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Comunicación en el Instituto de las Américas y trabajó en medios. Sin embargo, sintió mucha paz ante la decisión de ser sacerdote.

Explica que en el perfil moderno del sacerdocio, el papel de los medios electrónicos y redes sociales es fundamental: “esta pandemia ha demostrado que si la Iglesia no se abre a los medios de comunicación están perdiendo mucho tiempo y campo de evangelización”.

El diácono tiene un canal de YouTube para evangelizar a los jóvenes.

Expone que el mundo que se vive con pandemia y situaciones adversas como denuncias de pederastia contra sacerdotes de diferentes partes del mundo le duele mucho.

Al referirse a las bajas en el número de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, opina que les está faltando la mercadotecnia que nació muy buena y disminuyó sus argumentos. “Si tú a un joven no le presentas un proyecto del cual estés convencido y enamorado olvídate”.

Por último, Jesús Tec siempre había tenido el anhelo de ayudar a las demás personas y en los encuentros vocacionales del Seminario recibió orientación y decidió ingresar al Seminario.

“La raíz de todo esto es de Dios, quiero ser sacerdote porque es un don; es un regalo para la comunidad para el servicio”, subraya.

Para él, “el sacerdocio es una gran responsabilidad; es una gran belleza y oportunidad de seguir encontrándose con Dios, una oportunidad de participar en lo que él inició”.

“Una de las palabras y una de las virtudes teologales que recibimos cuando nos bautizan es la esperanza y la caridad y éste (su ordenación sacerdotal) es un signo de esperanza para la iglesia en Yucatán, es un regalo para el pueblo y para los jóvenes que estaban pensando en el sacerdocio como una posibilidad para su vida”.

Expone que en el perfil del sacerdocio de hoy lo primero es que sea consciente que a la comunidad que sea enviado no es de él sino de Jesús y que participan del sacerdocio de Jesús no es dueño de este ministerio; segundo que uno nunca deja de ser diácono con la misión del servicio; y nunca olvidar de dónde viene.

El diácono Jesús Tec considera que el principal desafío del sacerdote es la evangelización, que es la misión de la Iglesia, en una forma más creativa debido a “los tiempos cambiantes que nos reta a llevar al bien común”.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Fernando Pan Aranda

Tiene 27 años de edad y es de Mérida. Sus papas son Fernando Pan Fernández y María del Socorro Aranda Aguirre. Ingresó al Seminario Menor en el 2008 y continuó en el Mayor. Hoy día es director espiritual del Seminario Menor de San Felipe de Jesús y seguirá con esta encomienda como sacerdote. La cantamisa será el sábado 15 a las 19 horas en la parroquia de San Miguel Arcángel con trasmisión por la cuenta de Facebook de la parroquia.

Óscar Remigio Montero Canul

Tiene 34 años, oriundo de Umán, es hijo de José Matilde Montero Casanova y María Angela Canul Casanova. Ingresó al Seminario en curso 2011-2012. El diácono seguirá sirviendo en sus tres encomiendas como prefecto auxiliar del Seminario Menor, comisionado de la Pastoral de Adolescentes Diocesana y apoyo a la rectoría Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La cantamisa será el domingo 16 a las 11 horas en la parroquia de San Francisco de Asís de Umán, con trasmisión desde la cuenta de Facebook del templo.

Jesús Feliciano Tec Canché

Tiene 33 años y es de Mérida, es hijo de Tomás Tec Balam y Hermelinda Canché Torres. Curso una parte de la carrera de Ingeniería Cívil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán e Ingresó al Seminario Mayor en el 2008. El diácono transitorio concluyó su servicio. en la parroquia Mater Dolorosa y ejercerá su ministerio como vicario en San Pedro Apóstol, de Panabá. La cantamisa será en la parroquia del Buen Pastor el lunes 17 a las 19 horas y se puede ver en el Facebook de la parroquia.