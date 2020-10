La OSY abre su taquilla: El próximo día 6 tocará para todo público

Una noche mágica se vivió anteanoche en el teatro Peón Conteras, cuando después de siete meses, la Orquesta Sinfónica de Yucatán pudo tocar de nuevo frente al público, en un reencuentro muy esperado por los músicos y por los asiduos asistentes a los conciertos de la agrupación.

La presentación marcó el reinicio de las actividades presenciales de la OSY, que oficialmente el viernes 6 de noviembre ofrecerá al público en general la oportunidad de escucharla.

La asistencia de anteanoche fue por invitación, y como agradecimiento a los patronos que apoyan a la agrupación, así como a los abonados que la temporada pasada decidieron no solicitar el reembolso de los boletos adquiridos, a pesar de que los conciertos se suspendieron el 13 de marzo.

La OSY inicia ahora una segunda etapa, con conciertos presenciales y a distancia, para que el público elija el que crea prudente.

Miguel Escobedo Novelo, director del Fideicomiso Garante de la OSY, puntualiza que la presente temporada comenzó el 2 de octubre, y se planeó en dos etapas, la primera con conciertos virtuales que se realizaron el 2, 9 y 16 de este mes. Anteanoche fue un caso especial ,pues se había planeado realizar sin público, siguiendo las disposiciones por la pandemia, pero ante la autorización para abrir los teatros, decidieron invitar a 100 personas a asistir, patronos y abonados como ya hemos citado.

Precisa que hay 170 patronos y 190 abonados, y de estos últimos poco más de la mitad manifestaron que no solicitarían el reembolso de los boletos adquiridos en la temporada anterior, que constaba de 14 programas y tuvo que ser suspendida por la contingencia sanitaria.

Sin embargo, oficialmente será en el programa 5, a presentarse el viernes 6 y domingo 8 de noviembre, cuando el público en general pueda adquirir boletos para escuchar a la Orquesta en vivo, en el teatro.

Indica que el teatro Peón Contreras tiene un aforo de 903 butacas, y se autoriza ocupar el 30%, esto es, 280 lugares por concierto.

Se contempla la separación del público con butacas vacías entre ellos; en luneta, los asientos están dispuestos de a dos personas y, en los palcos, se permitirá hasta cuatro personas, de prefencia familias que llegan juntas y no es necesario separar. Destaca que se hizo un trabajo cuidadoso por parte de las autoridades de la Sedeculta para diseñar un mecanismo de aforo reducido en el espacio, para garantizar los protocolos de sana distancia. Respecto a la Orquesta, recuerda que no se verá a los casi 70 elementos en el escenario, sino entre 30 y 35, para garantizar también la sana distancia entre ellos y el cuidado de su salud. Afirma que esto no demerita la temporada, pues se hizo una selección de grandes obras maestras pensadas y escritas para formatos pequeños, y que no habían incluido en ninguna temporada porque significaba “desperdiciar” la gran orquesta que se tiene, pero ahora la situación lo permite y se puede “disfrutar de música exquisita”. Escobedo Novelo, expresa que los músicos están muy emocionados de poder volver a tocar frente al público, pues era algo que esperaban y deseaban. Por ello la noche del viernes fue una noche importante para la Orquesta, luego de que desde el 13 de marzo se efectuara el último concierto con público. Agradece que a pesar de las condiciones económicas difíciles que se viven hay personas generosas que siguen contribuyendo para que la Orquesta pueda mantenerse y mantener también la calidad de los programas que presentan con solistas y directores de gran reconocimiento. Con la apertura de la taquilla de teatro Peón Contreras el próximo martes 27, se podrán adquirir boletos para los programas del cinco al nueve, para asistir de manera presencial.— Iris Ceballos Alvarado

Boletos Cupo limitado

Los conciertos de los viernes serán a las 8 p.m., no a las 9 como antes de la pandemia:

La taquilla

Este martes 27 comenzará la venta de los boletos para los conciertos, sólo se expenderá un número limitado de entradas. También se pueden comprar en www.sinfonicadeyucatan.com.mx.

Conciertos en línea

Seguirán los conciertosvirtuales en vivo en YouTube, Facebook y en el sitio web de la orquesta.