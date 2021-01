La OSY demuestra su fortaleza

Resiste a la crisis por su estructura y responsabilidad

En las crisis es cuando surgen más oportunidades y es en este contexto en el que las instituciones demuestran su fortaleza, pues sólo las más fuertes sobreviven, y la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) es un claro ejemplo de esto al lograr, pese al difícil momento económico, social y sanitario que se vive por la pandemia de Covid-19, dar comienzo a una nueva temporada de conciertos, que iniciará el viernes 29 de enero.

Así coincidieron en señalarlo Miguel Escobedo Novelo, Juan Carlos Lomónaco y Margarita Molina Zaldívar, director del Fideicomiso Garante de la OSY, director artístico de la OSY y presidenta del Patronato de la Orquesta, respectivamente, quienes compartieron su visión respecto a los retos que hoy día se enfrentan, los pormenores del inicio de la 35 temporada de conciertos y los ajustes realizados para adaptarse a la nueva normalidad y poder continuar ofreciendo al público conciertos de gran calidad con obras de enorme belleza.

Prueba importante

Miguel Escobedo destaca cómo el momento que se vive ha sido una prueba importante para la Orquesta, la cual ha sabido sortear los obstáculos y convertirse en la primera del país, en relación con otras ciudades y Estados en las mismas circunstancias que en Yucatán, en ofrecer conciertos presenciales, como se hizo en la temporada pasada que culminó en diciembre.

Señala que la crisis los ha hecho mostrar la fortaleza que como institución han alcanzado en estos 16 años de la OSY, y les ha tocado demostrar que no son sólo palabra cuando hablan de que la institución mantiene una fórmula de éxito, en la que convergen varios actores, el gobierno, el Patronato, el Fideicomiso y el público que apoya a la Orquesta al asistir a los conciertos.

Buena respuesta

Indica que en la temporada pasada, cuando se iniciaron los conciertos presenciales, se tuvo una buena respuesta del público, que fue llenando de manera paulatina la capacidad del teatro José Peón Contreras (en el 30% permitido).

En esta nueva temporada se espera que las 270 butacas disponibles se llenen en cada uno de los conciertos programados.

Enfatiza que para una ciudad, contar con una orquesta sinfónica es un indicador de calidad de vida, y la OSY desde sus inicios llegó a aportar a la agenda cultural del Estado y a transformar la vida artística de la ciudad, pues la creación de la agrupación llevó a la apertura de la Licenciatura en Música de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en la que destacados instrumentistas de la OSY dan clases, aunado a que numerosos grupos de cámara se formaron a raíz de esto, por lo que hoy están orgullosos de lo que se ha alcanzado y siguen trabajando baja la misma fórmula de éxito para seguir aportando a la ciudad y el Estado mayores índices de calidad de vida.

El Patronato

Margarita Molina detalla sobre la labor del Patronato y cómo a principios de la pandemia se tuvo una baja en las aportaciones de los patronos, pero siempre con la disposición de querer aportar una vez que las cosas mejoraran un poco.

Es así que, en junio, se comenzaron a recuperar las aportaciones e incluso hay quienes tras unos meses decidieron aportar un poco más de lo que daban anteriormente.

Señala que hay una gran muestra de cariño a la Orquesta, un gran compromiso y lealtad hacia la institución.

En las últimas semanas, manifiesta que ha recibido numerosas llamadas de personas interesadas en colaborar, y de esta manera apoyar a una institución que se ha ganado el cariño del público.

Sana distancia

El director Juan Carlos Lomónaco puntualiza que los cambios realizados en cuanto a la dotación de músicos para poder guardar la debida sana distancia en el escenario, ha hecho que el repertorio sea muy diferente al de temporadas anteriores a la pandemia.

Así se pudo notar en la temporada anterior y se verá de nuevo en la que se iniciará el 29 de este mes.

Estos cambios implican seleccionar obras que nunca había interpretado la OSY, de manera que el 70 % del repertorio de esta 35 temporada es nuevo, y un 30 % de obras que ya habían tocado como la “Pastoral” de Beethoven, la Sinfonía No. 40 de Mozart y la “Italiana” de Mendelssohn. Del repertorio nuevo se incluyen piezas como la Suite del ballet “Día de muertos” del compositor mexicano Eugenio Toussaint (fallecido en 2011), la Suite No. 3 de Bach y las Serenatas No. 2 de Brahms y la Op. 22 de Dvoräk.

Estrenos

Lomómaco externa que la temporada anterior fue un poco más difícil realizar la selección del repertorio, pero esta vez fue todo lo contrario, pues se notó el entusiasmo de poder estrenar con la OSY tantas obras que son parte del repertorio de música clásica para orquestas de dotación más pequeña.

Resalta el enorme compromiso de los músicos que integran la Orquesta, y asegura que tal como lo sintió varias veces en la temporada anterior, “están tocando mejor que nunca”, algo que aduce a la reflexión que la crisis por la pandemia ha dejado en ellos, y que los ha hecho valorar aún más el trabajo que hacen.

Reitera que hay un enorme compromiso de los músicos, y como siempre se han mostrado profesionales y entusiastas de poder continuar haciendo música.

Interesantes

Juan Carlos Lomónaco expresa que cada uno de los programas que integran la 35 temporada de conciertos tiene algo interesante, por lo que considera que el público disfrutará del repertorio que han seleccionado.

Esta vez se presentaron los programas de enero a marzo, y será más adelante cuando se dé a conocer la programación de marzo a junio; esto es un ejercicio de compromiso y flexibilidad, en el que ante las circunstancias prefieren no anunciar anticipadamente los conciertos, por si hubiera la necesidad de hacer cambios a la programación.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

De un vistazo

Nueva temporada

La nueva temporada de conciertos se iniciará el 29 de enero a las 20 horas, en el teatro José Peón Contreras. El primer programa se podrá escuchar también el domingo 31 a las 12 horas.

Venta de boletos

A partir de hoy martes 19 se abre la venta de boletos en línea en www.orquestasinfonicade yucatan.com.mx y también en la taquilla fdel teatro.