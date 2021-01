La OSY seguirá en el escenario

El viernes 29 de este mes arranca la temporada 35

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) está lista para iniciar su 35a. Temporada de Conciertos el viernes 29 de este mes, con un repertorio en el que se incluyen varios estrenos y todos los períodos musicales, luego de que se dudara de la continuación de la institución debido a los recortes presupuestales del gobierno estatal.

Los recursos para que la OSY pueda operar están garantizados hasta el momento, bajo el mismo formato en el que se fundó en 2004, con el gobierno estatal como una de las fuentes de financiamiento, al tratarse de una orquesta del Estado; un Patronato y un Fideicomiso que se encarga no sólo de la administración de la institución, sino de captar recursos mediante la venta en taquilla de los boletos para asistir a los conciertos.

Miguel Escobedo Novelo, director del Fideicomiso Garante para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, apunta que la Temporada que se iniciará será de muchos retos, no sólo para ellos sino para todos los sectores de la sociedad.

Señala que el Estado vela por todas sus instituciones, como la OSY, y recuerda que desde hace dos años se han venido dando algunos recortes presupuestales, los que los hace aprender a hacer más con menos, a ser más creativos, novedosos y tener nuevos esquemas y modelos para que los recursos sean más efectivos.

Asegura que todo ello se hace sin sacrificar la calidad de la orquesta.

Sobre la nueva temporada, precisa que comenzará bajo el mismo formato que la anterior, es decir, con conciertos presenciales ocupando sólo el 30 % de las butacas del teatro José Peón Contreras, y con entre 35 y 40 músicos máximo en el escenario, para poder cuidar que se cumplan las disposiciones de sana distancia.

Una variante es que esta temporada 35 se dividirá en dos partes, no será de enero a junio como otros años, sino que se tendrá un bloque de enero-abril, y otro en abril-junio.

Destaca que vienen muchas sorpresas, varios estrenos que son posibles al trabajar la orquesta con menos elementos, lo que da oportunidad de incluir un repertorio que años anteriores no se ha tocado, pues eso implicaba tener en la banca a varios de los músicos.

Explica que no se está reduciendo la institución musical, pues se necesita completa, sólo que, en los programas preparados, se eligieron piezas en las que, por ejemplo, a veces no se requiere arpa, tuba, corno o trombón, u otras obras en la que sí hay arpa, pero no se requieren todos los metales, o todas las maderas, o a veces sí se necesitan todos los metales, pero no el arpa, o los cuatro cornos y tres trombones, por ejemplo.

De manera que se generan distintas combinaciones al interior de la orquesta con programas que no se podrían llevar al cabo si no estuviera completa.

Precisa que el repertorio incluirá obras de los períodos Barroco, Clásico, Romántico y Contemporáneo.

No habrá valses para iniciar el año como otras veces, pues para éstos sí se requiere de una orquesta de gran tamaño, pero se tendrán obras de importantes compositores como Bach y Pergolesi en el Barroco; Haydn en el inicio del periodo Clásico, así como Beethoven y Mozart; Mendelssohn y Brahms en el Romántico; y Ravel en el Contemporáneo, al igual que se recordará la música latinoamericana con Eugenio Toussaint y Alberto Ginastera, entre otros.

Logro único

Escobedo Novelo resalta que la OSY fue la única orquesta en el país que ofreció conciertos presenciales en los últimos meses, por lo que estuvieron en los ojos de muchas orquestas. Indica que la fórmula empleada no es un secreto, sino la que llevan al cabo sociedades organizadas y responsables.

Esto contempla utilizar el 30% del aforo del teatro, 260 butacas, y seguir todos los protocolos sanitarios.

Respecto al aforo, explica que las butacas están dispuestas para recibir a personas sentadas por pareja, que viven en la misma casa o conviven, sin embargo, si alguien quiere ir sólo, puede hacerlo, pues al comprar su boleto automáticamente bloquean el asiento de al lado para no venta.

En el caso de las 20 plateas, se usa una sí y otra no, y en estos espacios se pueden recibir familias de hasta seis personas, o de tres o cuatro personas.

Los palcos de primer, segundo y tercer niveles también se usan alternados, para que haya una distancia suficiente entre los espectadores, y en estos casos se recibe a tres personas como máximo en cada palco, siempre y cuando sean de la misma familia, y si una pareja quiere ir a esa localidad puede hacerlo, porque se bloquea la venta de la tercera silla.

La venta de boletos dará comienzo el 19 de este mes, tanto en la taquilla del teatro José Peón Contreras como en el sitio web www.orquestasinfonicadeyucatan.com.mx

En relación con los ingresos por taquilla, Miguel Escobedo indica que es una de las fuentes de financiamiento, y recuerda que antes de la pandemia el teatro se llenaba al 100%. En la última temporada vendió el total de las butacas disponibles.

Destaca que esas metas se pueden alcanzar no sólo por la calidad de los integrantes de la Orquesta, sino por el prestigio y talento del director Juan Carlos Lomónaco, uno de los mejores directores de orquesta del país, que goza de reconocimiento internacional y continuamente suma más orquestas dirigidas en su trayectoria, pues frecuentemente es invitado por orquestas de todo el mundo a llevar la batuta de sus instituciones musicales.— Iris Ceballos Alvarado