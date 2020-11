La OSY vuelve hoy para tocar ante el público

La innovación en la composición y los visos de la transición del período Clásico al Romántico se podrán apreciar en el programa que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Yucatán, bajo la batuta del director huésped Roberto Beltrán, y con la participación como solista del trompetista Robert Myers, en un concierto que hoy marcará de manera oficial el regreso del público al teatro José Peón Contreras.

Roberto Beltrán, director principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) y director musical del prestigioso Festival Internacional Palermo Classica en Italia, a partir de la décima edición 2020, afirma que es un privilegio el poder dirigir a la OSY, una orquesta que tiene gran sensibilidad y corazón, y hacerlo en el entorno que representa la ciudad de Mérida y el teatro Peón Contreras es para él motivo de agradecimiento.

Destaca que en este momento en el que las condiciones por la emergencia sanitaria han frenado las actividades artísticas y culturales, cientos de directores darían lo que fuera por estar en su lugar.

Él ha tenido la fortuna de no despegarse mucho del escenario, pues en julio pasado estuvo dirigiendo conciertos en el Festival de Palermo, a donde regresó el 4 de octubre para dirigir otro concierto, y a mediados de septiembre estuvo en Múnich dirigiendo a la orquesta de la ópera de ese sitio.

El gran revolucionario

Sobre el programa que dirigirá, manifiesta que Igor Stravinsky, de quien interpretarán la Suite No. 2 para Pequeña Orquesta, fue quizá el gran revolucionario del siglo XX, quien rompió los paradigmas de la música que existía hasta ese momento, al componer en 1913 “La consagración de la primavera”, una obra que resulta completamente distinto a lo que cualquier persona se hubiera podido imaginar en todos los ámbitos.

“Hay una enorme ferocidad en el ritmo, un planteamiento revolucionario en la armonía, en toda una serie de cosas”, indica.

El compositor, explica, tenía dos vertientes más que desarrollo, el enfoque neoclásico, en el que usaba formas y estilos musicales, básicamente del Barroco tardío y los aplicaba a estéticas modernas; y el humor, el sarcasmo y la risa, y en la Suite que interpretará la OSY combina más o menos un planteamiento neoclásico en términos de la forma con una estética de feria o circo, y con esa estética emplea muchas herramientas para apoyar su humor, los instrumentos parecen actores de una obra de teatro, con una orquestación extraordinaria y refinamiento.

Respecto al Concierto para Trompeta en Mi mayor de Hummel, que interpretará Robert Myers, manifiesta que es una obra interesante y es parte del repertorio estándar tradicional para trompeta sola: el primer movimiento es de corte clásico, el segundo tiende hacia la música barroca, lo cual lo hace interesante, y el tercer movimiento es 100 % folclórico de Europa Central.

El programa incluye la Sinfonía No. 1 de Beethoven y Beltrán enfatiza que todas las sinfonías del compositor son obras maestras, “no hay una que no lo sea”.

Si bien considera que la gran revolución de Beethoven fue la Sinfonía No. 3 “La Heroica”, pero en la No. 1 es evidente lo visionario y futurista de su pensamiento, “ocurre en un tiempo en el que el clasisismo, la estética de Mozart y Haydn reinaba por completo, y Beethoven es el gran paso al Romanticismo, que ocurre en la tercera Sinfonía, sin embargo en esta primera ocurre el primer gran despliegue de maestría del lenguaje y sonido tan exclusivamente de Beethoven, un genio que no se parece a nadie”.

Moderno

Robert Myers, primer trompeta de la OSY, quien esta vez estará como solista, comparte que el Concierto de Hummel que interpretará es considerado el segundo hecho para trompeta moderna, pues antes la trompeta era sólo un tubo que tocaba los armónicos únicamente.

Haydn fue el primero en escribir un concierto para trompeta, con la posibilidad ya de usar la escala completa, y Hummel fue el segundo.

La obra de este último es de 1803 y representa un puente entre el período Clásico y el Romántico.

Esta pieza la tocó hace unos 14 años con la OSY, hasta que ahora de nueva cuenta fue invitado a interpretarla, pero es una obra que a lo largo de su carrera como músico ha tocado mucho.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

De un vistazo

Las funciones

Será hoy cuando la OSY toque de nuevo frente al público en general, pues el 23 de octubre pasado actuó solo ante invitados. Los conciertos serán hoy a las 21 horas, y el domingo a las 12 horas en el teatro José Peón Contreras. Los boletos se pueden adquirir en www.sinfonicadeyucatan.com.mx y en la taquilla del teatro.

Hacer música es el fin

Robert Myers señala que la perspectiva al abordar la obra de Hummel cambia con los años, pues de joven la meta es comprobar la capacidad, pero después el instrumento ya no es tan importante, sino el medio para lograr la música.

Movimiento “acrobático”

La obra fue compuesta para el trompetista Antón Weidinger, quien era integrante de una orquesta antes que solista, al igual que Myers, y hay pasajes orquestales que lo hacen sentir cómodo, pero en el último movimiento tiene que ejecutar muchas notas en poco tiempo y de manera muy rápida.