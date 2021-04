La pandemia mermó el ánimo de Sergio Esquivel

Piden le rindan iguales honores que a Manzanero

La mañana de ayer, mientras dormía, falleció en esta ciudad el compositor e intérprete yucateco Sergio Esquivel Cortés, a consecuencia de un infarto, a los 74 años de edad. Le sobreviven su viuda Celia Bonfil de Esquivel, hijos Katy, Daniela y Sergio Esquivel Bonfil, y sus nietos Regina y Marco Polo.

Angélica Balado, compositora e intérprete, dijo que le gustaría que al maestro Sergio Esquivel lo reconocieran y le dieran la misma importancia que le han dado a Armando Manzanero.

“La diferencia, tal vez entre ellos dos, fue que don Armando hizo canciones más de amor con los que la gente se identifica, y don Sergio, además de amor, intentó hacer canciones más al estilo de Roberto Carlos o Joan Manuel Serrat y pretendió dirigir canciones más universales sobre la paz y los valores, y nunca se fue por la comercialización de la canción. Fue muy sincero y escribía en función de su vivencia. Decía en sus canciones lo que pensaba”.

Recordó que ella se formó en el taller de composición creado en 1984 por Esquivel, Quinta Generación, junto con Felipe de la Cruz, José Antonio Ceballos, Víctor Martínez, Lenny Sánchez, Pedro Carlos Herrera, Maricarmen Pérez y Fernando Leal, entre otros.

Se olvidaron de él

Angélica compartió que solía hablar por teléfono con el maestro Sergio a raíz de que dejó de visitarlo por la pandemia. “El me platicaba que la pandemia le había pegado mucho en su ánimo y no podía ver a sus amigos; se dio cuenta de que personas que pensó lo iban a tener pendiente, no lo tenían así”.

La compositora lamentó que muchos compañeros se habían olvidado de él y no le agradecieron lo que él hizo, por ejemplo, la apertura de una peña que abrió donde se presentaron varios cantantes que empezaban en su carrera y a quienes respaldaba con su nombre.

“Yo siempre le agradecí y le hice saber que si tomé en serio el oficio para componer fue por todo lo que él me transmitió”

Amistad de 30 años

El cantautor Felipe de la Cruz, conmovido por el fallecimiento de quien fuera su maestro y amigo, rememora la gran valía del cantautor, a quien conoció en 1984 cuando el cantante regresó a Mérida y fue invitado por un tercero a ser parte del taller de composición que ofrecía Sergio Esquivel.

Recuerda que era al único al que el autor de “Un tipo como yo” no conocía, pero pronto se generó la empatía, y llegó a ser músico del grupo de Esquivel, tocando el teclado y haciendo los coros, y en un gesto amistoso lo dejaba cantar en medio del show alguna de las canciones que componía.

Señala que durante más de 30 años estuvieron hermanados por la letra y la música, y amistados por la cordialidad que se da entre las personas que se identifican también en otras áreas.

Por ello la noticia del fallecimiento del cantautor es para él muy dolorosa.

Es grato para él haberle rendido homenaje en vida, al darle su nombre al taller de la canción yucateca que dirige, creado hace 14 años, y hace dos, en un concierto en el Palacio de la Música, al que asistió Sergio Esquivel, se le puso oficialmente el nombre del compositor e intérprete a ese taller.

Está seguro que en ese evento le hicieron sentir la admiración y cariño que le tienen.

Reconoce en Sergio Esquivel no sólo los grandes dotes de compositor, sino sus enseñanzas para hacer a los compositores a los que guiaba a ser autocríticos, a no conformarse al poner punto final a una canción, sino a tener presente que siempre se puede embellecer más.

De ahí la gran riqueza de los talleres que ofreció, primero en Ciudad de México, con la participación de artistas como Emmanuel, Héctor Meneses y Napoleón, y luego en Yucatán, donde dejó grandes frutos, y en otras entidades como Colima, Tabasco y Quintana Roo.

Indica que es difícil enumerar el gran acervo de canciones de Sergio Esquivel, y con ejemplos como “Un tipo como yo”, “Nadie se va del todo”, “Que alegre va María”, “Mi niña de todos los días”, “Alguien vendrá”, recuerda al maestro y amigo, con canciones hizo suyas y, a veces, que otros hicieron suyas, pero con las que se queda la música universal.

“Él se queda, nadie se va del todo, como bien dijo, se queda con sus canciones, en el corazón y el sentimiento de cada tema que compuso”.

Para Elena Fernández Moral, presidenta del Museo de la Canción Yucateca, es una enorme tristeza la partida de Sergio Esquivel, “una pérdida muy fuerte para la música”.

Apunta que no sólo era promotor e impulsor de la música, no se limitó a componer magistralmente como lo hacía, sino que además a través de sus talleres, surgieron importantes músicos.

Ejemplo de valores

Una de las cosas que más reconoce en la figura de Sergio Esquivel son las pautas de la vida honesta que vivió, pues considera promovió mucho los valores de su tierra por medio de la música, “como compositor y músico demostró ingenio a través de su obra, al aleccionar un poco y dar testimonio de humanidad y de valores”. Siente que con su música enviaba un mensaje que invitaba a vivir un poco mejor, “por eso es tan amado”.

Reconoce en el cantautor yucateco un legado musical, pero también humanístico.

Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento, señaló que fue un día de pena para la cultura, pues además de la muerte del maestro Sergio Esquivel también falleció el curador José Luis Rodríguez de Armas, quien colaboró de manera cercana con la Dirección de Cultura.

“No son noticias buenas para la cultura de Mérida, y por otro lado son noticias de mucha responsabilidad para honrar la obra de quienes se van y al mismo tiempo de continuar eso”.

En el caso del deceso del maestro Sergio Esquivel, el funcionario municipal dijo con él se va el último representante de la llamada “quinta generación de la trova yucateca” y exhortó a las nuevas generaciones de músicos y cantantes a aprender y tratar de continuar su obra.

“En sus últimas composiciones hizo un homenaje a su tierra. Su pérdida es triste”, señaló tras destacar todo el legado que deja con su música y con la que puso en alto el nombre de Yucatán.

Informó que el Ayuntamiento de Mérida hasta el viernes seguía trabajando con él en una producción audiovisual a cargo de Ricardo Baeza y de la cual ya se había presentado una serie en el Mérida Fest. “Tenemos una obra póstuma qué difundir”.

"Destrozado"

Russell Montañez Coronado, director de la Orquesta de Cámara de Mérida, se dice tocado por este dolor que embarga a toda la cultura yucateca y universal.

Estoy destrozado porque es parte de nuestra cultura yucateca meridana y universal y se ha ido. En nuestra memoria siempre a mi gran amigo Sergio, a nuestro maestro, al hombre que trajo muchos regalos a Yucatán como con “Que alegre va María”.

Me duele mucho haber perdido otra gran joya de Yucatán, en el arte, la cultura, sobre todo la música.

“Era una persona siempre tan sencilla, tan amable, tan agradable y detrás había un gran compositor, un gran maestro. Es una pérdida irreparable”.

El músico José Luis Chan Sabido dice que nos deja como todos los seres maravillosos un espacio por un lado afectivo, muy grande, muy triste, y en el aspecto artístico muy profundo.

Por otro lado como suele suceder en las personas maravillosas como el maestro Sergio Esquivel también nos deja un importante legado, su música, sus canciones.

“Su personalidad, el sentimiento que permitió vivir a través de su arte quedarán siempre con nosotros”.

“Desde nuestro corazón pedimos a Dios por el consuelo a sus familiares que perdieron a un ser querido de repente, de un día a otro, aunque entendemos que es parte de la vida, de la naturaleza”.— Iris Ceballos Alvarado y Jorge Iván Canul Ek.