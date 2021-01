La Plaza del Buen Comer llega a Mérida con tres opciones de gastronomía veracruzana

MÉRIDA.- Desde hace un mes abrió en el norte de la ciudad la Plaza del Buen Comer para saborear deliciosos platillos con sabor veracruzano en los tres restaurantes Mariscos Villa Rica, Sirloin y Pollo Leñero.

El capitán de Mariscos Villa Rica, Ulises Arregui Jiménez, mencionó que la plaza ofrece una gran variedad de delicias veracruzanas, pescados y mariscos del puerto, sus clásicos antojitos jarochos y sus famosas costillas y pollo a la leña.

Tres restaurantes

La plaza del Buen Comer se ubica en la calle 69 entre la 42 y la 48 de la colonia Cordemex, a pocos metros de la Gran Plaza, en donde se pueden encontrar los tres restaurantes. Aquí se podrán saborear las diferentes especialidades, es decir, que se pueden ordenar platillos de los tres restaurantes, independientemente en donde hayas querido sentarte. Por ejemplo, si el comensal está en Mariscos Villa Rica comiendo y gusta de un platillo del restaurante Sirloin, con mucho gusto se lo llevan a la mesa.

Cuentan con menús digitales en cada restaurante pero se le puede llevar un menú de cualquiera de los otros restaurantes si así lo solicitan.

Especialidades

Ceviche en leche de tigre. Variedad de panes con café latte y un café con leche. Picada sirloin acompañado de frijol colado. Taco de jaiba desnuda al pil pil. Pan de elote tierno con helado acompañado de un café con leche. Pollo y costillas a la leña de Pollo Leñero. El asado de pollo a la leña. Buñuelos acompañados de un café. Coctel llamado Mezcalina de Maracuyá a cargo de Hugo Vázquez. Un corte Tomahawk. ❮ ❯

En Mariscos Villa Rica, el platillo estrella es el taco de jaiba desnuda al pil pil que se monta sobre una crujiente cama de guacamole y aderezo de chipotle con mayonesa, acompañado de jamón serrano y chile serrano seco bañado en salsa pil pil.

También se recomienda el famoso pescado a la veracruzana, un delicioso ceviche con leche de tigre y el pulpo al carbón que se acompaña con platanitos fritos, moros con cristianos y tortillas hechas a mano.

El capitán Ulises destacó que los ostiones y el café son traídos de Veracruz pero que además ofrecen productos de la región, como los son el pulpo, el caracol y la langosta.

Fernando Jiménez García, mesero del Sirloin, propone unos ricos desayunos veracruzanos. La especialidad de la casa es la masa nixtamalizada en su propio molino la cual se utiliza para hacer las famosas picadas, gordas, empanas, quesadillas con sirloin entre otros sabrosos platillos.

El Pollo Leñero prepara un jugoso pollo a la leña, unas sabrosas costillitas, además de unas cebollitas asadas para acompañar los paquetes. El mejor día para visitarlos es el jueves, ya que al comprar un pollo entero se le regala medio pollo adicional.

Horarios y ubicación

En Pollo Leñero el servicio es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; Sirloin está abierto de 8 a.m. hasta las 10:00 p.m. y Mariscos Villa Rica de 11:30 a.m. a 10:00 p.m. todos los días.

La plaza comercial tiene un estacionamiento amplio para la comodidad de los comensales. El servicio a domicilio se ofrecerá próximamente en plataformas.

(I.S.)