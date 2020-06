La prosperidad es el camino que uno traza

Anima a jóvenes a borrar el miedo y crear un negocio

“No hay ninguna sociedad humana ni momento de la historia de la humanidad donde el ser pobre haya generado felicidad”, señaló el conferencista Mario Fernández Márquez, egresado de la UNAM y promotor del emprendimiento.

Entrevistado en el marco de la presentación de su libro digital “La mentalidad de la prosperidad” que se llevó al cabo el viernes con el apoyo del movimiento juvenil EmpoderaT, Fernández Márquez resaltó que la pobreza “siempre está asociada a la enfermedad, la desolación y la esclavitud”.

Es importante, dijo, que los jóvenes tengan la mentalidad de la prosperidad que en el libro se resume en tres ideas: la libertad individual, la responsabilidad personal y el mérito propio. “Con estas tres ideas fundamentales podemos incentivar a los jóvenes para que inicien su propio negocio, emprendan y puedan tener una visión de vida que pueda contribuir a la mejora de su comunidad”.

Advirtió que existe una mentalidad de esclavitud que consiste en decir que la pobreza es una virtud y que es buena, y que es justo donde los gobiernos socialistas o comunistas quieren mantener a las personas. “La mentalidad de la esclavitud comienza con tener la idea de que uno no depende de uno mismo sino siempre de alguien más”.

El experto lamentó que la generación actual de jóvenes es la llamada de cristal o de los copos de nieve. “Son muy emotivos y emocionalmente no se reprimen ninguna emoción, pero al momento de expresarse ellos mismos los hace no tener capacidad de autocrítica, ni de determinación, y en el primer momento que llega alguien que emite una opinión distinta a la suya, terminan ofendiéndose por todo”.

Tres retos

Destacó que el mercado actual es muy duro, y por eso el primer reto que tiene el emprendedor es uno mismo. “Si el emprendedor no sabe controlarse a sí mismo, no va a poder controlar un negocio y por ende no va a poder hacer exitoso un negocio”.

El segundo gran reto, continuó, es vencer la mentalidad de la esclavitud, donde por cultura general siempre se depende de otra persona. “En ese caso el emprendedor debe enfocar sus esfuerzos a aquellas industrias donde tradicionalmente no ha habido una innovación. Al día de hoy los emprendedores están incursionando en sectores innovadores como plataformas digitales, industrias creativas, biotecnología o nanotecnología”.

El tercer reto es mentalizarse que un emprendedor y un líder empresarial su enfoque es contribuir a la comunidad en la que se desarrolla. “Se piensa que el empresario es egoísta y eso es totalmente falso porque el empresario termina generando prosperidad para su comunidad”.

En ese sentido, resaltó que “quienes han recibido oportunidades en educación, ingresos, estabilidad familiar y valores tienen un deber aún mayor de contribuir a la sociedad que aquellos jóvenes que no han recibido esas oportunidades”.

Fernández Márquez aseguró que sí es posible generar riqueza cuando se está en el área de servicios. “Esta mentalidad de la prosperidad no solamente va enfocada a gente de clase media o clase media alta o empresarios ya posicionados, la mentalidad de la prosperidad en principio es una idea que se puede comunicar a todas las clases sociales”.

En este caso, “estas personas culturalmente han sido educadas porque ese es el sistema de educación pública de este país, con la mentalidad de la esclavitud, y lo que pido es que se liberen de esa mentalidad, que se olviden de prosperar a través del gobierno: no basta con alzar la mano y pedir; por otra parte, esa mentalidad de la esclavitud también la estamos difundiendo que cada quien puede ser jefe de sí mismo”.

Señaló que existen personas muy trabajadoras e inteligentes pero que aún no se liberan de la mentalidad de la esclavitud. “Entre más esfuerzos hagas de manera continuada para estar en un mismo trabajo y tener un ingreso fijo te va a dar una disciplina, pero no necesariamente te va a generar prosperidad. Aquí lo importante es que explotes tus talentos al cien. Se entiende que siendo empleado necesites una fuente de ingreso básico, pero seguramente puedes aprovechar mejor tu tiempo emprendiendo los fines de semana o teniendo proyectos alternos que te pueden generar ingresos.

Consideró que “al día de hoy cualquier joven, incluso de las zonas más modestas de Yucatán, puede acceder a una computadora, a un café internet… solo se requiere una pantalla donde el joven pueda entrar y explote su creatividad”.— Iván Canul Ek

