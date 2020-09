La radiación ultravioleta desactivaría el coronavirus

Varias investigaciones en distintos países demostraron que la radiación solar ultravioleta (UV) desactiva el coronavirus y ayuda a disminuir los contagios.

De ahí se desprende que su peligrosidad, como sucede con la gripe, sea menor en los meses de verano, aunque resulte insuficiente para frenar la transmisión.

Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Hiroshima, publicado en la revista American Journal of Infection, demostró que una determinada luz ultravioleta, la del tipo C con con una longitud de onda de 222 nm, logra matar el virus que causa el Covid-19.

Además, este tipo de luz ultravioleta, también conocida como Far-UVC, resulta más segura de usar en seres humanos.

Los investigadores realizaron un experimento in vitro que mostró que el 99.7 por ciento del cultivo viral del SARS-CoV-2 murió después de una exposición de 30 segundos a una irradiación UVC de 222 nm a 0.1 mW/cm 2, detalla un comunicado de la Universidad de Hiroshima, Japón.

“Una longitud de onda de 222 nm UVC no puede penetrar la capa exterior no viva del ojo humano y la piel, por lo que no causará daño a las células vivas que están debajo. Esto lo convierte en una alternativa más segura pero igualmente potente que las lámparas germicidas UVC de 254 nm, más dañinas, que se utilizan cada vez más en la desinfección de las instalaciones sanitarias”, explican los investigadores.