La RAE desmiente una nota que asegura que "solo" pueda llevar tilde

MÉXICO.— La Real Academia Española (RAE) ratifica que "solo" no lleva tilde, luego de que miles de usuarios en redes sociales circularon una versión que aseguraba que era posible poner la tilde cuando funciona como adverbio.

Hace unos días una página dedicada a noticias literarias publicó una nota en la que se aseguraba que la RAE había reconocido que era un error omitir la tilde de "solo" y de los pronombres demostrativos "este, ese, aquél", como lo había sugerido en la nueva edición de "Ortografía del español" publicada en 2010.

Sin embargo, ante la pregunta de un usuario acerca de si la noticia era verdad, la RAE respondió en Twitter:

" No es cierto. Es una noticia antigua y no ofrece una información rigurosa. La norma de la 'Ortografía' de 2010 sobre la tilde en 'solo' y los demostrativos sigue vigente ".

#RAEconsultas No es cierto. Es una noticia antigua y no ofrece una información rigurosa. La norma de la «Ortografía» de 2010 sobre la tilde en «solo» y los demostrativos sigue vigente.

La RAE también respondió a otra usuaria su duda sobre si había cambios en el adverbio:

"No hay cambios. Los pronombres demostrativos pueden tildarse si pueden interpretarse también como determinantes; el adverbio "solo", si puede considerarse adjetivo. Si no son ambiguos, no está justificada la tilde. Se recomienda no tildarlos nunca".