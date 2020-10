La receta de su éxito

Maru Medina abre actividades en el Libanés

Cuando te ocupas de que la persona se sienta bien, las instrucciones caen en tierra fértil, aseguró la empresaria Maru Medina en la conferencia titulada “Cultura laboral, el secreto de una empresa exitosa”, que ofreció anoche, en el Club Libanés de Mérida.

La yucateca, propietaria de Kukis by Maru, conferencista y descendiente libanesa, exhortó a dar valor a la vida de cada persona.

“La gente que está tranquila, que está segura, que está en paz, escucha mejor tus indicaciones”.

“Un trabajador que no sabe cómo comunicarse con su pareja y se pelea con ella todos los días o que está preocupado porque no sabe cómo va a pagar la renta o las colegiaturas de sus hijos o tiene problemas para llegar a trabajar, tú le puedes estar pidiendo cosas pero su mente no está libre”, explicó en la exposición que se realizó de forma presencial, con la participación de 70 personas y con transmisión en las cuentas del Club Libanés, en Facebook y YouTube.

Maru Medina compartió la experiencia de su empresa, que se estableció en una plaza comercial hace 26 años, logrando ser consolidada, rentable, vendiendo producto que no es esencial.

En su exposición reiteró la formación que se brinda a su personal con temas que tienen que ver con su desarrollo personal.

“Cada año nos ponemos a pensar en cómo mejorar las prestaciones”, expuso.

Los millennials

Siempre me preguntan qué hacer con los millennials, no quieren trabajar, comentó.

Explicó que sí quieren trabajar, pero no como aprendieron las generaciones pasadas. “Nacieron en un mundo de muchas cosas que ya están resueltas”.

Dijo que el 99 % de sus trabajadores son millennials y lo que más temen es sentirse presos en un trabajo.

Como parte de la reapertura de actividades presenciales en el Club Libanés, Maru Medina ofrecerá hoy otra conferencia “Fortalece tu empresa, 10 principios”, a las 7 p.m., presencial, con registro previo y transmisión gratuita en las cuentas de Facebook y YouTube del club.— Claudia Sierra

Motor de la economía

Antes de la exposición Sergio Abraham Rodríguez, presidente del Club Libanés dio la bienvenida a Maru Medina. Expuso que aproximadamente el 90 por ciento de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, y son el motor de la economía.

Cultura laboral

El presidente del Club Libanés dijo que deben construir en las empresas una atmósfera de cultura laboral única y auténtica que invite al desarrollo de todos.

Ejemplo de resiliencia

Ricardo Elías Dájer Nahum, cónsul honorario del Líbano en Mérida, destacó la realización de estas conferencias del Club Libanés y añadió que la comunidad tiene que dar ejemplo de resiliencia.