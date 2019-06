La reforestación es meta de todos

La Eco-Carrera reta a sembrar 1,500 árboles

A una carrera diferente convoca EcoGuerreros Yucatán, pues la competencia no será para correr sino para sembrar la mayor cantidad de árboles en el menor tiempo posible, en una tarea en la que podrán ganar varios premios y en la que el principal ganador será el planeta.

Ayer se dio a conocer la realización de la Eco-Carrera, una actividad que se llevará al cabo el próximo sábado 22 a partir de las 4:30 de la tarde, y en la que se puede participar por equipos de una a cinco personas; familias y amigos en grupos de cinco a 10 personas; y escuelas y empresas en grupos de 10 a 20 personas.

Uri Huesca González, presidente del Club EcoGuerreros Yucatán, precisa que la siembra de árboles se realizará en el parque Kai Luum, ubicado detrás del Crit Yucatán, donde anteriormente funcionaba el basurero municipal.

Hace tres años, en ese lugar hubo un incendio que arrasó con los árboles del lugar, y posteriormente, han ocurrido otros incendios que dejaron la zona árida y devastada sin ningún árbol.

Aunque saben que se han sembrado algunos árboles en el lugar, éstos no han resistido, pues no hay un seguimiento a esa labor, y al no regarlos en la temporada seca acabaron muriendo.

Atentos a este tipo de problemas ambientales decidieron organizar la segunda Eco-Carrera, la primera fue el año pasado y el enfoque fue recoger la mayor cantidad de basura que encontraran en el parque arqueo-ecológico del Poniente, donde recolectaron una tonelada de basura, en un evento en el que participaron 300 personas.

La meta de la Eco-Carrera es plantar 1,500 árboles en una hora, y lo más importante es que se destinarán los recursos que se capten por la inscripción al evento para dar seguimiento al crecimiento y cuidado de los árboles que se planten y así lograr la reforestación de la zona, que consideran importante para la biodiversidad, pues ahí llegan aves migratorias.

La cuota de inscripción para una a cinco personas es de $100 por persona; para grupos de cinco a 10 personas de $500 por grupo; y para 10 a 20 personas la cuota grupal es de $1,000.

Los ganadores de los tres primeros lugares en cada una de las categorías podrán llevarse varios premios, entre los que destacan viajes, cursos de animación y fotografía y productos de las empresas patrocinadoras, como una marca de cerveza artesanal.

Al final la Eco-Carrera, el Jardín Ceiba , ubicada en la colonia García Ginerés, será sede de una fiesta familiar, en la que disfrutarán de bebidas, de la música de un Dj, donde se instalará un bazar con productos amigables con el medio ambiente, anunciaron Carlos Jaime Gómory, director de la cervecería y Emir Peña Canul, otro patrocinador.

Luis Guillermo Alcocer, de Plant for the Planet, señala que colaborarán en el evento con la donación de los árboles que se plantarán que serán de las especies ramón, balchés y maculis, que son endémicos de la región.

También se obsequiarán algunas plantas a personas que acudan al evento.

Otra de las agrupaciones participantes es Verde Responsable, encabezada por Raúl Salas Segura, quien invita a pensar que una semilla puede hacer la diferencia al crear un árbol.

Los interesados en participar en esta singular carrera pueden inscribirse en las redes sociales de las instituciones participantes, en las que encontrará el “link” de inscripción y los detalles de la competencia, en la que se vigilará que los árboles sean sembrados de manera correcta para lo que se contará con jueces y personal que brindará orientación sobre la forma correcta de hacerlo.— Iris Ceballos Alvarado

