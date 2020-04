Benefició a misiones posteriores

La relación entre astronautas, clave para el Apolo 13

Después de que la misión Apolo 13 abortara su alunizaje, James A. Lovell, Fred Haise y John Swigert no recibieron otra oportunidad de descender en el satélite natural de la Tierra. Sin embargo, con su accidentado viaje los astronautas, que improvisaron con éxito soluciones para volver a salvo a casa, aportaron a la exploración espacial experiencias decisivas que hicieron más seguros los siguientes vuelos.

Eso sin contar lo que la hazaña representó, y aún representa, para la humanidad como ejemplo de voluntad para sobreponerse a condiciones extremas.

Es una “muestra de que con inteligencia, enfoque, trabajo en equipo, no solo de un puñado de personas, sino de todos los que han hecho posible que los seres humanos hagamos ciencia y tecnología y aprendamos de nuestros errores, podemos superar retos que parecen sentencias de muerte”, afirma Ana Cristina Olvera Peláez, periodista y comunicadora de ciencia.

Y cita a Jerry Woodfill, ingeniero del Centro Espacial Johnson encargado de los sistemas de alerta del Apolo 13, cuando señala que “todas las misiones Apolo posteriores se beneficiaron del rescate del Apolo 13”.

La periodista, especializada en ciencia y tecnología espacial, recuerda que la misión comandada por Lovell y lanzada el 11 abril de 1970 del Centro Espacial Kennedy debía “traer muestras de la Luna, específicamente del cráter Fra Mauro donde tenía planeado alunizar, y realizar una serie de experimentos relacionados con la instalación de un sismómetro, la medición de protones y electrones de origen solar alcanzando la Luna, utilizado detectores de atmósfera y de polvo”.

Pero fue el accidente ocurrido el 13 de abril —la explosión de un tanque de oxígeno en el segmento de servicio que dañó a un segundo tanque y anuló la capacidad de la nave de generar electricidad y agua y, por extensión, alunizar— lo que reportó las mayores enseñanzas de la misión.

A raíz de lo sucedido “se realizaron varios cambios en ambos módulos, tanto el lunar como el de comando, para los siguientes vuelos del programa Apolo”, dice la comunicadora al Diario desde Ciudad de México.

“Uno de los problemas que más preocuparon durante el rescate fue que la tripulación se quedara sin oxígeno. Para las siguientes misiones otro tanque de oxígeno criogénico que podría aislarse solo para abastecer a la tripulación se agregó”, indica.

“Además se extrajeron todos los ventiladores y cableado de los tanques para minimizar el riesgo de explosiones. Se agregó más agua al módulo de comando, y se agregó una batería de descenso al módulo lunar”.

¿Por qué salió mal esta misión? ¿La NASA se apresuró al programarla, hubo exceso de confianza..?

Después de largas investigaciones, se determinó que la explosión estuvo relacionada con no haber cambiado los interruptores termostáticos para que funcionaran acorde con la elevación de voltaje que se permitió en el módulo de comando. Durante una prueba final en la plataforma de lanzamiento, los calentadores estuvieron encendidos durante un largo período de tiempo, lo cual dañó el recubrimiento aislante de los cables. Toda esta combinación de factores pasó desapercibida y el tanque, dañado por ocho horas de sobrecalentamiento, se convirtió en una bomba de tiempo que explotó en el peor, aunque, dentro de todo, el mejor momento a la vez, para convertir a este suceso en el famoso “fallo exitoso” de la historia. Es verdad que todo el programa Apolo fue apresurado y con base en un gran exceso de confianza. Prueba de ello es el hecho de que en los 50 años posteriores nada se le haya asemejado en términos de osadía en cuando a exploración espacial se refiere. Había muchos intereses y mucha presión política para que todo funcionara a la perfección. Si no hubiera habido esta presión, probablemente el accidente del Apolo 1 (el 21 de febrero de 1967, sus tripulantes murieron al incendiarse su cápsula durante unas pruebas) habría sentenciado la pretendida hazaña o, por lo menos, la habría retrasado unos años más.

¿Qué hubiera ocurrido si el tanque de oxígeno hubiera explotado después de descender en la Luna o los astronautas no hubieran ajustado el rumbo hacia la Tierra usando el motor del módulo lunar? ¿Hubiera sido posible su rescate?

Al ocurrir la explosión en el módulo de comando y haber tenido los astronautas que utilizar el módulo de aterrizaje para mantenerse a salvo y dejar la poca energía del Odyssey para el reingreso a la Tierra, probablemente si hubiera sucedido mientras los astronautas se encontraban en la Luna el piloto del módulo de comando no habría logrado sobrevivir ni reservar la energía necesaria para regresar a la Tierra. Y los astronautas abandonados en la Luna tampoco habrían tenido manera de regresar. Como lo hemos visto en numerosas ocasiones, llegar a la Luna no es cosa fácil. Tampoco regresar de ella. No solo las misiones del programa Apolo han vivido momentos difíciles en su intento de explorar la Luna. Solamente durante 2019 vimos fallar 2 misiones, una india y una israelí, en su intento por alcanzarla de manera controlada, solo logrando estrellarse. Generalmente en la exploración espacial, por la magnitud de la proezas necesarias, no hay opción B, por lo que “fallar no es una opción”. El módulo lunar de la misión Apolo 13 solo contaba con combustible y elementos necesarios para la supervivencia de la tripulación justo para la duración de su misión. Tampoco contaba con un escudo térmico adecuado para reingresar a la Tierra, razón por la cual tuvieron que preservar celosamente el módulo de comando aunque estuviera prácticamente inservible. En conclusión, es muy poco probable que hubiera un rescate adicional planeado.

Ha habido misiones de la NASA con finales funestos, ¿por qué ésta sí pudo tener un final exitoso?

Precisamente después del accidente del Apolo 1 los sistemas cambiaron. Se colocaron más elementos de seguridad, más equipos redundantes, para que un fallo no terminara completamente con la misión ni con la vida de sus tripulantes. Específicamente, se mejoraron los sistemas de alarma, se cambió la esclusa para que abriera para afuera y los conectores eléctricos bajo los paneles se recubrieron con una sustancia aislante de la humedad, ajuste al cual se le atribuye gran parte de la salvación de los astronautas del Apolo 13. Al apagarse los sistemas de calefacción del módulo de comando, el frío extremo provocó mucha condensación en todos los sistemas y cables, por lo que un cortocircuito era altamente probable, de no haber contado con este nuevo aislamiento especial. Pero el elemento clave para el “éxito” de este “fracaso” fue la inventiva de los astronautas y de los controladores de vuelo en tierra para resolver cada uno de los problemas que fueron surgiendo. Cada una de las decisiones fueron cruciales para lograr el objetivo y la clave, según palabras de los propios participantes en la misión, fue la relación tan estrecha que tenían, el saber reconocer perfectamente las fortalezas y las habilidades de cada uno de los colaboradores, y la perseverancia.

¿Hubo mexicanos entre los controladores de la misión en la Tierra?

Se calcula que a lo largo de todo el programa Apolo unas 400 mil personas participaron de manera directa e indirecta en el programa. Eso, aunado a la cercanía que tiene Estados Unidos de nuestro país, hacen que haya probabilidades de que personas de origen mexicano hayan participado directamente en esta misión, aunque no todas las historias sean conocidas a detalle.— Valentina Boeta Madera

Apolo 13 Detalles

La misión fue lanzada el 11 de abril de 1970 del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Tripulación

James A. Lovell, comandante de la misión; Fred Haise, piloto del módulo lunar, y John Swigert, piloto del módulo de comando.

Accidente

Después de la explosión del tanque de oxígeno en el segmento de servicio de la nave, la tripulación se trasladó al módulo lunar Acuario para aprovechar sus suministros de electricidad, oxígeno y agua.

Acuario

Los motores del Acuario les sirvieron para retomar la ruta hacia la Tierra y acelerar su velocidad para ganar tiempo de viaje.

Reingreso

Para el reingreso al planeta, el 17 de abril, los astronautas se trasladaron de nuevo al módulo de comando y se deshicieron, primero, del segmento de servicio y, minutos antes de la reentrada, del Acuario.

