La relación entre Carlos Fuentes y Octavio Paz en un libro

Fuentes y Paz, admiración mutua

Datos históricos de toda una época en varias cartas

El país vivía tiempos difíciles, situaciones que trascendían las fronteras de México y eran conocidas y comentadas en todo el mundo. Era una época en la que la comunicación que ejercía mayor peso era la escrita, y más si era por medio de cartas.

La comunicación epistolar ha sido durante muchos años el canal que ha unido vidas, aclarado situaciones, pero también roto relaciones para nunca volver a ser lo que eran antes. Y es de esta manera en que nos adentramos a la relación entre Carlos Fuentes y Octavio Paz, considerados dos de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX.

Este es el lienzo en el que Malva Flores hace aparecer a los personajes intelectuales y políticos que moldearon el México y el mundo de la centuria pasada en las páginas de su más reciente libro “Estrella de dos puntas” (Ariel, 2020), con información recopilada a través de anécdotas de testigos de primera mano, correspondencia inédita, expedientes oficiales e información desclasificada, con la que se abarca más de cincuenta años y brinda al lector un amplio panorama de las trayectorias literarias de ambos autores, su relación con México y el poder político, sus ideologías, sus encuentros y desencuentros, y la influencia que esta singular amistad tuvo en el ámbito literario de sus contemporáneos latinoamericanos y europeos.

En una entrevista, Malva, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel I, cuenta cómo fue el proceso para armar este libro que relata a manera de crónica la fuerte amistad entre ambas figuras.

Octavio Paz y Carlos Fuentes fueron y siguen siendo, sin duda, figuras importantes en la historia de México, América Latina y el mundo. ¿Qué habría sido de la literatura mexicana sin ellos?

Habría sido, yo creo, una literatura provinciana, sin menospreciar con el concepto pues incluso yo soy de Xalapa, Veracruz, sino en el sentido de que no habría tenido el impacto que tuvo fuera de México. Consiguieron hacer que la literatura mexicana fuera vista en Estados Unidos, Europa, América del Sur y hasta Asia. Eso es fundamental.

¿Y qué habría sido de ellos si sus caminos no se hubiesen cruzado?

De eso no tengo la menor idea. Pienso que ambos tenían un genio evidente y habrían hecho proyectos distintos a los que hicieron cuando estuvieron juntos, pero habrían sido igual de valiosos para nuestro país.

Las cartas fueron durante mucho tiempo, antes que la tecnología y el correo electrónico llegara a nuestras vidas, una poderosa arma para unir o desunir vidas. ¿Qué papel juega ese intercambio epistolar entre Octavio Paz y Carlos Fuentes?

Ese intercambio da cuenta de la historia de la segunda mitad del siglo XX de todo el mundo, no solo México. Está lleno de muchos aspectos importantes para el entendimiento del siglo XX. También muestra una relación fraternal entre ambos, de admiración mutua, de chistes y molestias compartidas, de una cierta sensación de extranjerismo, porque ambos vivían fuera del país y volver a México les causaba emoción especial, por todo lo que se vivía en ese momento.

¿Como investigadora y escritora qué significó adentrarte a esas líneas íntimas que se mandaban entre ambos?

Maravilloso y apasionante, no solo por la correspondencia sino las polémicas que ambos protagonizaban y su papel en los medios impresos del país, que no han vuelto a tener esa vitalidad que ambos le dieron en ese tiempo en el país.

Luego de conocerlos más íntimamente, a través de esta relación de admiración y discrepancias, ¿qué te deja cada uno de ellos y que desconocías antes de escribir este libro?

Desconocía la admiración que se tenían, pero no sabía hasta qué punto eran importantes la amistad y las ideas de uno para el otro. También cómo involucraban a otros escritores como Julio Cortazar o al cineasta Luis Buñuel, por ejemplo. Vivían en un mundo muy amplio de la cultura, uno muy fascinante y difícil de igualar.

Las disciplinas del arte y la cultura juegan un papel importante en medio de esta pandemia mundial. ¿Cómo le ha ido a la literatura desde el punto de vista de los escritores y el de los lectores?

Me he pasado toda la pandemia encerrada en casa. He leído mucho, he escrito mucho. Los momentos difíciles como este es cuanto más debemos aprovechar los amantes de la literatura. Creo que estos meses han sido de un aumento de nuevos lectores que no sabían que podía gustarle esta actividad, pues no sabían o tenían esas horas con las que se encontraron con un libro que les llamó la atención y que les dio la oportunidad de conocer nuevos mundos y una puerta a la libertad.

¿Y qué hubiese sido de Carlos Fuentes y Octavio Paz en estos tiempos de pandemia?

Ambos vivirían desesperados en su encierro, no solo por las circunstancias físicas de no poder salir sino al ver el futuro incierto de nuestro país y la forma en que desafortunadamente padecemos por el Covid-19.

Finalmente Malva, Premio Nacional de Ensayo “José Revueltas” 2006 con el libro “El ocaso de los poetas intelectuales”, platica que recibirá 2021 con la promoción de su libro “Estrella de dos puntas” y “Sombras en el campus”, notas sobre literatura, crítica y academia, editado por Bonilla Artigas Editores, y planea escribir un nuevo libro de poemas, el género que más le identifica y absorbe como escritora.— Renata Marrufo Montañez