La responsabilidad de calificar una obra de arte

El Macay en la cultura

Rafael Alfonso Pérez y Pérez (*)

La conciencia de un jurado nunca queda tranquila (José Hierro)

A lo largo de mi trayectoria profesional me ha tocado participar como jurado en diversas bienales y concursos de arte, tanto nacionales como internacionales, lo cual me lleva al cuestionamiento de diversos puntos que deberían tocarse, desde la selección del jurado o de las personas que realizarán esa tarea.

Independientemente de la ética, la formación académica y una trayectoria intachable deben ser requisitos insalvables que deben tener quienes se involucran o aceptan esa responsabilidad, así como de quienes los nombran o invitan, lo que se ve reflejado en la imparcialidad dentro del evento y fortalece el prestigio no solo del jurado, sino también del certamen, dándole una prospección de existencia, participación y transparencia.

Si bien existen personas con mucho conocimiento y experiencia en el campo artístico, también las hay con casi nulo conocimiento para determinar o sostener una elección justa, así como también hay aquéllos cuyo gusto estético o preferencia (por género, amistad, región, técnica, grupo, interés económico) pretenden imponer por encima del sentido común, la racionalidad electiva o juicio crítico.

Podemos entender que una obra de arte es resultado de la actividad humana, por lo cual es susceptible de ser valorada por otras personas con aspectos particulares o criterios diversos (temperamento, visión, información, afectividad, sensibilidad, gusto estético, etc.).

En este sentido, me gustaría enfocarme en algunas de las cuestiones que se deben considerar al evaluar las piezas participantes, ya que en eso recae no solo la responsabilidad de la premiación y otorgamiento económico, si lo hubiese, sino también el rumbo personal de los participantes en su producción plástica y el perfil que tendrá el evento en subsecuentes emisiones, mediante un mensaje velado que es la propia selección o perfil de las obras elegidas.

La tarea de calificar una obra de arte es la combinatoria de aspectos objetivos y subjetivos (como la opinión subjetiva o la preferencia estética), por lo cual herramienta necesaria a considerar es no solo la calidad de la imagen con que se cuenta para analizar la obra, si la revisión no fuera de forma presencial, sino también información que se puede revisar si se trata de un certamen no sujeto al “anonimato” o “seudónimo” de su productor, como es el caso del currículum, la descripción conceptual, la ficha técnica y la edad del participante.

Si el evento tiene características implícitas como la técnica o el tema, o restricciones como el año de producción, o personas que no pueden participar (por vinculación a la dependencia que organiza), ello ayuda en mucho para establecer la conexión de la obra con el evento; por lo cual podríamos decir que mientras con más información se cuente, más razonable será el criterio de selección.

Pero, ¿qué es lo que hace mejor a una obra de arte frente a otra? Entendemos bien que esta consideración sobre la valoración puede ser algo muy personal, sin embargo existen aspectos que pueden darnos una luz o servir de apoyo para calificar una obra. Uno de ellos es el empleo de la técnica, siendo éste el sentido más formalista del criterio de evaluación, por ejemplo si se trata de un trabajo apegado al realismo pero su ejecución es deficiente (en la proporción, coloración, anatomía) eso puede ser considerado una falla de ejecución del participante.

Por otra parte, la innovación o singularidad intencional deben ser consideradas como un aspecto altamente valorado, ya que de eso se trata la mayoría de los certámenes. Quien ejerce el sentido crítico de arte debe apreciar una estética normativa (aplicar reglas para juzgar) y revisar peculiaridades artísticas para dar una valoración particular.

Director del Museo Fernando García Ponce-Macay.