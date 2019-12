La rosa negra

Franck Fernández

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…” – Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

El hombre ha recibido el don de la palabra. De Dios dirán unos y de la evolución dirán otros. Lo que ninguno puede negar es que la palabra le fue dada al hombre para difundir y dar a conocer los más excelsos pensamientos, así como para transmitir las ideas más sucias. Si bien en la Declaración de independencia redactada por los padres fundadores de los Estados Unidos se puede leer claramente que todos los hombres nacen iguales, cuando se trataba del hombre negro, la igualdad era una palabra muy relativa.

De hecho, fue esta discrepancia y forma de entender la palabra, esta vez escrita, lo que llevó a los estados del Norte y los estados del Sur a enfrentarse en una cruenta guerra civil conocida como la Guerra de Secesión que duró del año 1861 al 1865. En esta guerra salieron victoriosos los estados del Norte que preconizaban la eliminación de la esclavitud y la real igualdad entre hombres negros y blancos.

Pero la palabra también sirve para desvirtuar. En los estados del Sur, algunos crearon leyes en las que se decía que, si bien los negros tenían derecho a todo, debían hacerlo por su cuenta y, por sobre todas las cosas, sin mezclarse con los blancos. Ahí surge una odiosa palabra: segregacionismo. En África del Sur esta misma idea llevó otro nombre, otra palabra, pero con la misma significación: apartheid.

Otros regímenes han instaurado la segregación no por el color de la piel sino por si eres o no ciudadano del país y puedes o no pagar con divisas extranjeras a las que no tienes acceso…

Síguenos en Google Noticias