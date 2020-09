''La ruta de las abejas'', una aventura llena de fantasía

El libro de Jorge Galán viaja entre magia y sueños

Lobías Rumin vive en Eldin Menor, y al contrario que el resto de sus habitantes, es un chico extraño y solitario. Pero la vida de Lobías da un giro inesperado en la víspera del equinoccio de primavera, cuando conoce a los viajeros Nu y Lóriga, con la intención de llevar al cabo la empresa más descabellada posible: atravesar el Valle de las Nieblas.

La bruma allí nunca se disipa y durante siglos nadie ha osado atravesarla. Los viajeros dicen seguir las instrucciones de un viejo libro para hallar un sendero que acompaña la ruta de las abejas Morneas a través de la niebla, y así llegar hasta el Árbol de Homa, el primer árbol del mundo.

Esta historia fantástica surge de la imaginación inagotable del escritor salvadoreño Jorge Galán y lleva por título “La ruta de las abejas. El país de la niebla I” (Océano GranTravesía, 2020), una aventura que comienza cuando visualiza a un niño mientras observa una colina, donde se desarrolla un tornado… y de ahí no se ha detenido con este proyecto editorial que será trilogía.

“Es una historia con mucha magia y sueños en cada uno de sus personajes”, adelanta el escritor también conocido con el seudónimo George Alexander Portillo Galán, durante la entrevista para Diario de Yucatán realizada por videollamada.

“Cuando comencé a redactar y darle forma a esas imágenes fantásticas en mi cabeza, nunca me imaginé que llegaría a ser una trilogía. Y lo maravilloso de la historia es que sigo trabajando en ella antes de que se impriman los siguientes tomos”, agrega.

Sin pararse a pensarlo dos veces, Lobías acepta su invitación, pero lo que la expedición encuentra al otro lado de las nieblas es tan extraño como terrible: un mundo en guerra donde pueblos enteros huyen de un ejército que llega desde tierras lejanas y avanza, devastándolo todo.

Y aunque al creador de “La ruta de las abejas” se le conoce también por ser autor de obras históricas, la pasión por la fantasía y ficción lo envolvieron hace años para no soltarlo. “Tengo que reconocer que de niño fui mal lector, me aburrían esas obras para adultos. Es cuando descubro a ciertos autores, en el momento propicio de mi adolescencia, que la literatura me atrapa por completo para ya no soltarme”, reconoce el ganador del Premio Adonáis de Poesía.

Es así como Jorge Galán se puede adentrar a leer “El señor de los anillos”, de J. R. R. Tolkien, llegar a su última página y sentir un dolor porque la historia llegó a su fin. “Es este tipo de literatura la que siempre busqué y sigo leyendo hasta hoy”.

Si bien cuando comenzó a escribir fueron otros géneros los que lo identificaron, como poesía y novelas históricas de su país, la fantasía y ficción siempre rondaron su cabeza, “y es lo que más disfruto leer y escribir”.

“Pienso que la inspiración llega a los escritores de sus primeras lecturas. En mi caso tenía veintitantos años cuando leí ‘Harry Potter’ y quedé fascinado”, añade.

“La ruta de las abejas” cuenta la historia de un viaje, pero también la de una guerra contra fuerzas siniestras en las que Lobías Rumin saldrá al encuentro con un destino que jamás hubiera imaginado, una aventura que cambiará su vida para siempre. “Desde que comencé a escribir las primeras páginas de ‘La ruta de las abejas’ no pensé que fuese exclusiva para un público infantil o juvenil. Lo único que deseo es que el lector logre una conexión con el autor a través de la historia y se deje envolver por ella”, pide el también autor de “Los otros mundos” (2010).

“Si bien las situaciones que se describen en la historia son mágicas, los sentimientos de los personajes son reales, y el lector puede llegar a sentir como el protagonista miedo, desesperación, amor… Si un autor logra hacer personajes reales la fantasía triunfa al grado de que los lectores creen que muchos personajes son parte de nuestra realidad”, detalla.

Con la confesión de haber sido un mal lector de pequeño, le pedimos algún consejo para acercar a los niños y adolescentes a la lectura. “Para empezar, es importante que los niños lean ciertos libros que vayan acorde a su edad y no vivan lo que yo, que siendo un niño me obligaban, y casi torturaban, en la escuela con obras como ‘La Divina Comedia’ o ‘La Ilíada’. Pero si a un niño le das libros con historias adecuadas a su edad se va a interesar y disfrutar cada página. A los 12 lo puedes envolver con ‘Harry Potter’, a los 14 con ‘El Hobbit’… y así llevarlo por historias que lo pueden fascinar”, aconseja.

“En cada libro hay una historia por descubrir y personajes esperando saltar de las páginas para llevarnos de la mano por sus aventuras”, continúa entusiasmado.

Y es que este amante de la literatura fantástica también lo es de los libros impresos, por todo lo que transmiten las palabras escritas en un papel… “algo que no puede hacer una pantalla de una computadora o un dispositivo móvil”.

Finalmente, invita a leer "La ruta de las abejas. El país de la niebla I" y dejarse llevar por la fantasía y emoción de la historia, que dice hará pasar un buen rato a sus lectores y los sacará de la dinámica sombría que se vive actualmente a causa de la pandemia del Covid-19.

Novela Detalles

El escritor salvadoreño Jorge Galán cuenta que tiene varias historias rondando por su cabeza.

Relatos históricos

Otras más están guardadas en espera de ser publicadas, incluso de la historia de su país.

Disfrute

Pero sin importar que género escriba, el entrevistado afirma que siempre buscará que el proceso de escritura le traiga un disfrute, como le pasa cuando se adentra en las historias de fantasía, “donde abres la puerta a un mundo sin límites ni rigidez”.