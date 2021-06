La Sedeculta no cumple su función

Opinan que falta promoción para los artistas locales

La Sedeculta, antes Instituto, está hecha para la difusión y promoción del arte yucateco y nada más para eso, pero “solo la han usado en beneficio personal, y más en estos últimos tres períodos. Se eliminan todas las becas, las bienales y no implementan ningún plan de difusión y promoción”, afirmó ayer en entrevista el artista plástico Alonso Maza.

“Y te digo de verdad que esas son las únicas funciones reales que debería tener esa secretaría. Y no hacen nada de eso, solo llenan espacios y fechas. Todo ultralocal y turístico. Centralizado, eso de que activaron los centros culturales de los pueblos es una real mentira”, expresó.

Ayer publicamos que Erica Millet Corona, quien será relevada por Loreto Villanueva como titular de la Sedeculta, afirmó que la profesionalización del trabajo de los creadores, el acceso universal al arte y la cultura, la incentivación de la producción artística y el cuidado y visibilización del patrimonio cultural del Estado son áreas en las que se trabajó durante su gestión, junto con la descentralización con la apertura de casas de la cultura municipales.

Además, tres integrantes de la comunidad artística recibieron el cambio de titular de la Sedeculta con sorpresa y preocupación por la continuidad al trabajo artístico en Yucatán.

Sobre la información publicada Alonso Maza escribió en su cuenta de Facebook:

“Es realmente gracioso y surrealista cómo todo el informe es ambiguo y sin nada específico o comprobable, no se hizo nada en este tiempo, ni bueno, ni vanguardista, ni siquiera social, me esperé para leer este artículo antes de opinar y ahora sí, con sus datos expuestos puedo decir que todo es como siempre ha sido, lenguaje político que no dice nada realmente, gente que no sabe ni le interesa el arte o los artistas, estarán siempre en estos puestos, robando, apadrinando parientes y amigos. Mientras todo se maneje por una dedocracia partidista nunca sucederá nada relevante, lo mismo una y otra vez. No creo esté autoengañada esta persona, creo cree que todos somos muy pen... y apáticos y realiza el clásico ejercicio político como le enseñaron es, decir mucho sin que signifique nada”.

Debe ser útil

“No se necesita una Sedeculta en estos tiempos de autopromoción armados con toda la tecnología que siga funcionando como hasta ahora, debe cambiar, modernizarse y ser útil. Nada nuevo bajo el ardiente sol”.

Preguntado al respecto, amplió su opinión sobre el cambio en la secretaría:

“Ningún artista está preocupado, no, no importa porque no hacen nada que importe. Solo son burócratas cumpliendo sus horarios. Y en especial los directores, siempre son gente acomodada que no tiene interés real en ayudar”.

“Esa señora es una más de una bola de gente acomodada que solo quería figurar y decir que tuvo el puesto. Eso es el gobierno mocho y de sangre azul que existe en Mérida”.

“Los artistas somos un recurso humano increíble y estas personas no lo entienden. La belleza de las ciudades la dan los artistas, no los urbanistas. Mira qué jod... y feo han dejado Paseo de Montejo. Los semáforos horribles. Tenemos arquitectura francesa y ‘art nouveau’. Y así muchísimo”.

“Yo creo que esos puntos de vista son relevantes y creo los comparto con casi todos los blogs artistas de mi generación. Creo que todo esto es algo bien sabido en el medio, y si mi opinión cuenta, pues esa es. Gracias por el espacio, creo que esto hace falta, unirnos, verdaderos programas de apoyo que sirvan específicamente para eso, difusión y promoción. Específicamente en lo que a la Sedeculta se refiere y es lo que sí sé, pues he tenido oportunidad de ver el desarrollo de la secretaría desde que era instituto, sus cambios de políticas y sus transformaciones los últimos 18 años”.

“Yo tengo una cantidad de ideas y proyectos que se podrían hacer, no se los voy a pasar a ninguna de estas personas porque los van a volver una mier...”.

“Pero hay muchas maneras y no han hecho ninguna. Promoción y difusión no es llenar sus galerías y poner jarana en los parques”.

“Y no es algo personal con la directora en turno, es un enfado general por la forma como han estado utilizando los recursos de esa secretaría durante tanto tiempo sin provecho para quienes se hizo”.— Luis Fernando Victoria Ayuso