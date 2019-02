La Semana de la Moda de Londres se vuelve “verde”

A model wears a creation by designer ASAI at the Autumn/Winter 2019 fashion week runway show in London, Friday, Feb. 15, 2019. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

A model wears a creation by designer Matty Bovan at the Autumn/Winter 2019 fashion week runway show in London, Friday, Feb. 15, 2019.(Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

A model wears a creation by designer Mark Fast at the Autumn/Winter 2019 fashion week runway show in London, Friday, Feb. 15, 2019.(Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

WOL006. LONDRES (REINO UNIDO), 15/02/2019.- Una modelo desfila por la pasarela con un diseño del turco Bora Aksu, durante la semana de la moda de Londres (reino Unido). EFE/Will Oliver

LFW101. LONDRES (REINO UNIDO), 15/02/2019.- Una modelo presenta una de las creaciones de la diseñadora polaco-británica Marta Jakubowski durante la Semana de la Moda de Londres, este viernes, en Reino Unido. EFE/ Will Oliver

-FOTODELDÍA- WOL041. LONDRES (REINO UNIDO), 15/02/2019.- Una modelo presenta una de las creaciones de la diseñadora británica Matty Bovan durante la Semana de la Moda de Londres, este viernes, en Reino Unido. EFE/ Will Oliver

A model wears a creation by designer Bora Aksu at the Autumn/Winter 2019 fashion week runway show in London, Friday, Feb. 15, 2019.(Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

