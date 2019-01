La Semana del Nutriólogo, con un fin formativo 

La comida, un peligro

“La cocina yucateca no es mala o tan mala como se pinta”, asegura la nutrióloga Edsi Gómez Pérez, jefa de nutrición del DIF municipal, tras señalar que se cree que es la principal causa de casos de obesidad y diabetes en todo el Estado.

Entrevistada durante la presentación de las actividades que se llevarán al cabo durante la Semana del Nutriólogo, la funcionaria señala que la comida yucateca se puede comer sin temor siempre y cuando se utilicen los ingredientes adecuados.

“El problema con la cochinita, por ejemplo, es que muchas veces usamos una parte del cerdo que no es la ideal. Hay partes de los animales que tienen menor cantidad de grasa y es la que debemos utilizar. Por ejemplo, con un lomo de cerdo podemos preparar una deliciosa cochinita y comerla sin temor a tener problemas de salud por ello”.

Añade que es importante entender que un alimento o tiempo de comida no es lo que hace que uno se enferme, sino los hábitos. “Todos los días consumimos una mayor cantidad de energía, grasa e hidratos de carbono, y nuestras selecciones muchas veces están enfocadas a azúcares simples”.

Dijo que hay que evitar los alimentos ultraprocesados. “Hoy en día eso hacemos: vamos a cualquier lugar, utilizamos el microondas, calentamos estos alimentos que ya vienen listos, pero no solo tienen mucha cantidad de grasa o sodio sino que además para que se puedan conservar necesitan aditivos que no son buenos para la salud de las personas”.

La funcionaria también lamenta que los meridanos no tengan la costumbre de visitar al nutriólogo. “Cuando ya tienen un problema es cuando nos buscan. No hay esa conciencia de ir con el especialista para que evalúe cómo te encuentras”.

Señala que muchas veces uno piensa que porque está delgado no necesita ir al nutriólogo. “Pero estar delgado no necesariamente significa que uno esté saludable, o si tiene mayor peso no quiere decir que esté enfermo”.

“Desgraciadamente la conciencia no existe y la mayor parte de los pacientes que llegan, incluso a la consulta privada, es porque ya presentan la patología”, dice.

Y agrega que según estadísticas recientes solo una de cada 15 personas acude por iniciativa propia a cita con el nutriólogo.

En cuanto a la Semana de Nutrición, que se llevará al cabo del 28 al 31 de este mes en el marco del Día del Nutriólogo (domingo 27), la funcionaria, junto con Carlos José Castro Sansores, director de la Facultad de Medicina; Alina Dioné Martín Cárdenas, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición, dio a conocer las actividades que se llevarán al cabo como parte del programa.

Los tres coinciden que la Semana del Nutriólogo tiene como fin visibilizar la labor del especialista en el área no solo como un profesional de la salud que brinda un plan de alimentación sino como alguien que se puede desempeñar en diferentes áreas. “El papel del nutriólogo es altamente significativo”, destaca el doctor Castro Sansores, tras informar que hay un déficit en esta profesión pues por cada cien mil habitantes se estima que hay 2.4 nutriólogos.

Entre las actividades destaca la conferencia magistral de la maestra Ana Bertha Pérez Lizaur, quien hablará de las nuevas tecnologías en la educación de la nutrición. La conferencia será en el edificio central de la Uady el lunes 28 a las 5 de la tarde. La entrada es libre, pero hay que registrarse antes al correo nuevastecnologias2019@gmail.com.

Durante la Semana del Nutriólogo también habrá una exposición de carteles, será la presentación del libro “Cultivar y consumir nopal para una mejora de salud”, de Ángel Lendechy Grajales, y habrá un concierto a cargo del grupo Atril 6.— Jorge Iván Canul Ek

Papel del nutriólogo

Hoy en día este profesional de la salud es capaz de brindar atención nutriológica a individuos sanos, en riesgo o enfermos, así como a grupos de los diferentes sectores de la sociedad; de administrar servicios y programas de alimentación y nutrición; de proponer, innovar y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de los productos alimenticios, ya que cuenta con las armas para contribuir en la lucha contra las principales causas de morbimortalidad asociadas a la mala alimentación.

Sus luchas

Cuenta con las armas para contribuir en la lucha contra las principales causas de morbimortalidad vinculadas a la mala alimentación (sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión arterial, etc.).