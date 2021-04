La Semana del Seminario dará inicio el domingo

Este domingo 25 del Buen Pastor se iniciará la Semana del Seminario Conciliar de Yucatán con la acostumbrada Colecta del Seminario en los templos católicos.

La aportación de las persona será para la casa formadora en la que se preparan 55 seminaristas.

“Ellos ofrecen su vida… ¿qué ofrecerás tú por ellos?” es el lema que se puede leer en el cartel de esta actividad enmarcada en los 270 años de la fundación del Seminario Conciliar.

La acostumbrada Semana del Seminario finalizaba el domingo del Buen Pastor, el cuarto de Pascua, pero en últimos tiempos decidieron que en esta fiesta se inicien las actividades —que este año por la pandemia serán internas, sin presencia de la comunidad— y finalizarán el 2 de mayo.

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, exhortó a la comunidad a orar por el Seminario y apoyar con su aportación económica en la colecta.

Para que un mayor número de personas apoye a la casa formadora pueden hacer una transferencia en la cuenta bancaria Seminario de Yucatán A.R, Citybanamex No. 82220007711, Clabe 002910822200077112. También pueden llevar su donativo al Seminario, ubicado en la esquina de calle 18 con 17 de Itzimná.

Los recursos que se obtengan servirán para el sostenimiento de la casa: alimentos, el pago de 25 empleados (oficina, intendencia y cocina), aunado a profesores, entre otros gastos.

“El Seminario se sostiene con la generosidad del pueblo de Dios fundamentalmente”, subrayó el rector.

Aunque no pueden hacer actividades con la comunidad en esta Semana del Seminario harán un programa significativo con el apoyo espiritual para perseverancia de los seminaristas.

El año pasado no se realizó la Colecta por el Seminario. “Sí nos afectó pero había que dar prioridad a las parroquias necesitadas”, dijo el padre. “El año pasado le pusimos ‘muchos kilos’ a la Kermés virtual, el Seminariotón, para ayudarnos”.

“Queremos pedir al generoso pueblo de Dios que no se olvide de esta institución, que siga apoyando con su oración y también con el apoyo económico”, indicó.

Semana del Seminario

En la Semana del Seminario no habrá actividades de convocación porque “la situación de la pandemia nos lo imposibilita”.

Detalló que se han elaborado artículos que serán publicados en Diario de Yucatán a partir del lunes 26.

Los seminaristas irán a algunas radiodifusoras en donde serán entrevistados y promoverán la Semana del Seminario.

Asimismo se publicarán testimonios vocacionales de los seminaristas con el título “Por qué es padre querer ser padre” en el Facebook del Seminario de Yucatán.

En sustitución del Vocafest, actividad con la que concluye la Semana del Seminario tradicionalmente, se llevará al cabo un concierto vocacional que será transmitido en el Facebook el 1o. de mayo para manifestar ese tono celebrativo de la Semana del Seminario.

En la Semana harán convivencias con los seminaristas del Mayor y Menor.

La formación

El rector recordó que el Seminario está para la formación de los futuros pastores. “No podemos formar fantasmas, formamos candidatos de carne y hueso que sienten una inquietud vocacional por el sacerdocio ministerial”.

“Es importante promover, suscitar la vocación sacerdotal en las parroquias, en las familias, en los niños, jóvenes y adolescentes para que se vayan haciendo más sensibles, para escuchar la voz de Dios, en este mundo más materialista, pragmático, inmediatista se hace más complicada la labor juvenil vocacional”.

Faltan sacerdotes

Expuso que hacen falta más sacerdotes. En Yucatán hay un sacerdote para 8000 católicos.

Alertó que hay pocos jóvenes en el Seminario Mayor y Menor y por eso es urgente “promover las vocaciones sacerdotales entre los muchachos, oren por la perseverancia de las vocaciones y apoyen a la casa formadora para que siga operando”.

La lógica en el mundo va en la línea del poder tener, el placer y la búsqueda del éxito mientras que la lógica vocacional va en la línea de la entrega, del darse a los demás generosamente y sin esperar más recompensa que la del reino de los cielos.

Expuso que es más complicado cuando un joven no tiene una suficiente experiencia de Dios.

Por eso es muy importante que en las parroquias, rectorías, capellanías se insista mucho en el acompañamiento pastoral espiritual de los jóvenes. Si eso está débil va a estar muy débil que los jóvenes sean sensibles a la voz de Dios.

“Yo estoy convencido que Dios llama, no hay una crisis de llamada, hay una crisis de respuestas porque no se puede responder cuando no se escucha, entonces es importante que nuestros jóvenes cristianos católicos sean formados para estar atentos a la voz de Dios”, finalizó.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Más detalles del programa

El rector Luis Alfonso Rebolledo Alcocer explicó que el Seminario no funciona como una universidad.

Vocación

“Aquí no hablamos de una profesión, estamos hablando de una vocación. El Seminario no tiene fines de lucro; existe como un servicio a la Iglesia, las personas no ingresan al Seminario solo por quererlo, la Iglesia tiene que discernir sobre el candidato”, dijo en una entrevista.

Costo

El rector indicó que la vocación no tiene costo pero si se habla de parámetros económicos, el seminarista aporta el 19% de los gastos de formación y lo demás el Seminario lo subsidia gracias a los recursos que el pueblo de Dios generosamente aporta. De acuerdo con un reporte basado en el costo de 2019 —al que se le incrementó un 5%— el costo anual por seminarista es de $144,673.04; el mensual es de $12,056.09; y el diario es de $401.87. Este reporte es un estimado debido a que no se ha terminado de elaborar el 2020.

Los seminaristas

Este domingo durante la Colecta del Seminario los alumnos de la casa formadora estarán presentes en las iglesias de Mérida para pedir apoyo espiritual y material de la institución.