La semana hace 50 años

La Liga de Acción Social conmemora el Día de la Raza en el Colegio Eloísa Patrón.— Premio a Luis Demetrio en un concurso musical.— Entra en operación una tienda exclusiva de ropa para caballero.— Huelga de estudiantes de Medicina.— Siguen las obras en El Mundo de Walt Disney

Del domingo 11 al sábado 17 de octubre de 1970

Domingo 11

LIBROS.— MÉXICO (Excelsior).— Más de 5,000 libros editados en México se encuentran detenidos en la aduana de Buenos Aires desde hace varios meses, debido a un decreto del gobierno argentino que prohíbe la entrada al país de cualquier publicación que, en su opinión, sea “subversiva”. Los libros corresponden a unos 150 títulos. Entre las obras detenidas hay varias de autores católicos y otras destinadas a la Universidad de El Salvador, Argentina, que es una institución católica.

NUEVOS CRISTIANOS.— Recibimos ayer las siguientes participaciones:

—Vicente Arturo, hijo de Vicente A. González Díaz y Dolores Ortega Florencia de González, nació en esta ciudad el 29 de mayo y fue bautizado el 4 de junio en la iglesia de Itzimná por el presbítero Miguel Castillo. Son padrinos del nuevo cristiano sus tíos José Ortega Florencia y Magaly González Díaz.

—Eugenia, hija de Fernando Lavalle Ortega y María Eugenia González Díaz de Lavalle, nació en esta capital el 2 de julio y fue bautizada y confirmada el 19 de septiembre en la capilla del Seminario Conciliar por el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Son padrinos de la nueva cristiana sus abuelos Vicente A. González Rodríguez, Jesusa Díaz de González, Felipe A. Díaz Massa y Yara González de Díaz.

(De “Diario de Yucatán” número 16,317)

Lunes 12

SENSIBLE DEFUNCIÓN.— Víctima de un síncope cardíaco y a la edad de 39 años, ayer a las 8 horas falleció en esta ciudad la señora Lucy Gallareta Gallareta de Peniche, perteneciente a una estimada y conocida familia. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 11, hora a que partirá el cortejo de la casa número 220 de la calle 31, colonia Alemán. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Por el infausto suceso, su viudo Efraín Peniche Rendón, hijos Efraín, Luis Fernando, José Antonio, Lucy, Raúl y Rubén; padres Anselmo Gallareta Sánchez y Magdalena Gallareta Solís de Gallareta; hermana Amira de Vázquez, hermanos políticos Manuel Vázquez Cárdenas, Ligia, Nelly y Rolando Peniche Rendón, y demás deudos reciben las condolencias de sus amistades, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

FALLECIMIENTO.— Víctima de breve dolencia y a la edad de 70 años, ayer a las 14:30 horas falleció en esta ciudad la señora Lucrecia Moller Escoffié de Cantón, perteneciente a conocida familia. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 15, hora a que partirá el cortejo del predio número 187 de la calle 28, colonia García Ginerés. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Su esposo Miguel Cantón G. Cantón, hijos Wilberto y Miguel (en España), hermanos Edgardo e Isabel viuda de Gutiérrez, sobrinos, nietos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad.

(De “Diario de Yucatán” número 16,318)

Martes 13

DÍA DE LA RAZA.— Reunida con motivo del Día de la Raza, la Liga de Acción Social celebró anoche, en el Colegio Eloísa Patrón, una sesión solemne en que hizo eco el recuerdo del Descubrimiento de América. En los salones del local fueron gratamente recogidos la melodía de las múltiples cuerdas de un salterio, la poesía “Mater España” de Horacio Zúñiga, leída por el profesor Eduardo Arana Bustillos, y los conceptos ágiles que sobre “la influencia cultural de España en América” expresó Héctor Raúl Osorno Negrín. Después de cada número actuó el trío que dirige el profesor Arturo Alcocer. Con el profesor Francisco Rosado de la Espada, presidente de la Liga, presidieron el homenaje Alfonso Albertos Tenorio, vicepresidente; Julio Laviada Cirerol, primer secretario, y Gloria María Vargas y Vargas, segunda secretaria.

CANCIÓN.— MÉXICO (Excelsior).— La canción que representará a México en el V Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro se titula “Volveremos”, original de Roberto Cantoral, que fue magistralmente interpretada la noche del domingo por Marco Antonio Muñiz, en la fase final de la Primera Muestra Musical de México que durante 10 semanas consecutivas se llevó a efecto en el Canal 8. En la audición final participaron las cinco canciones finalistas entre las presentadas de más de 25 autores diferentes. El jurado votó en su totalidad por “Volveremos” y pidió un premio especial para Luis Demetrio con su obra “Ama”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,319)

Miércoles 14

OTRA VEZ.— El propietario de la casa situada en el costado noreste del cruzamiento de las calles 67 y 68 tuvo que abrir las puertas de la vivienda para que pudiera bajarse la muchacha que guiaba una camioneta embestida ayer a las 4:30 de la tarde por un camión repartidor de gaseosas. La nota se titula “Otra vez” porque la fachada es relativamente nueva debido a que no hace mucho la destruyó un camión que se introdujo en la misma casa. Ahora, a consecuencia del nuevo impacto, las paredes se agrietaron del piso al techo. La muchacha transitaba por la 67, no hizo el alto que le correspondía y ocasionó la colisión. El camión repartidor, que transitaba por la 68 hacia el Norte y en preferencia, alcanzó a la camioneta en el centro del cruzamiento, la proyectó contra la casa, de tal manera que la guiadora no podía bajar del vehículo a menos que le abrieran la puerta de la vivienda. La muchacha pasó de la camioneta a la casa y casi enseguida subió a una motocicleta que pasaba.

NUEVA TIENDA.— Un nuevo establecimiento dedicado exclusivamente a ropa hecha para caballeros inició anteayer sus actividades en esta ciudad, como sucursal de una importante firma de la capital de la República. A las 8 de la mañana, Industrias Hecali abrió por primera vez sus puertas al público en sencilla ceremonia a la que asistieron sus propietarios y empleados. José Luis Ojeda Rivero, representante de dicha firma en Mérida, cortó la clásica cinta de seda e inmediatamente el presbítero Álvaro García Aguilar bendijo los departamentos del local. En los exhibidores se encuentran dispuestas camisas de cortes muy modernos en colores y estilos de moda, así como pantalones de diversos modelos, incluyendo el de valenciana acampanada.

(De “Diario de Yucatán” número 16,320)

Jueves 15

GRADUADO.— El 14 de junio, en el Central College de Pella, Iowa, recibió el título de Licenciado en Economía y Administración de Empresas nuestro coterráneo el joven Armando José Baqueiro Cárdenas, hijo de los esposos Armando Baqueiro Vargas y Nidia Cárdenas Mendoza. El Departamento de Economía de esa universidad le otorgó el Primer Premio y lo hizo miembro de la American Economic Association, por haber finalizado sus estudios con las calificaciones más altas Summa Cum Laude. Con motivo de su graduación, sus maestros, parientes y amigos lo felicitaron y le desearon mucho éxito en el ejercicio de su profesión.

(De “Diario de Yucatán” número 16,321)

Viernes 16

NOBEL.— ESTOCOLMO (UPI).— Tres científicos cuya investigación de las células nerviosas del ser humano allanó el camino para nuevas curas de enfermedades mentales ganaron ayer el Premio Nobel de Medicina 1970. Julius Axelrod, de Estados Unidos; Bernard Katz, de Gran Bretaña, y Ulf von Euler, de Suecia, obtuvieron las 400,000 coronas del premio, que se les repartirá por partes iguales.

HUELGA.— Una breve huelga de estudiantes del quinto año de la Escuela de Medicina, que amenazó con afectar al Hospital O’Horán, fue solucionada anoche cuando el gobierno del Estado accedió a incluir en la nómina a 23 alumnos que prestan sus servicios en el mencionado nosocomio. Los estudiantes efectuaron el paro durante la mañana y tarde de ayer para pedir a la dirección del O’Horán que el pago a los internos sea igual para todos y que el mismo fuera aumentado de 200 a 300 pesos mensuales. Los huelguistas colocaron una bandera rojinegra en la escuela y exhibieron sus peticiones en un pizarrón. Por la noche el gobernador informó que sostuvo una reunión con los paristas y se acordó satisfacer la primera demanda, no así la segunda, que no fue concedida porque no lo permite el presupuesto.

(De “Diario de Yucatán” número 16,322)

Sábado 17

DISNEY.— ORLANDO (UPI).— El complejo de diversiones El Mundo de Walt Disney está a un año justo de completarse, en tanto que cerca de 4,000 trabajadores van dando forma palpable al ambiente de fábula plasmado en los dibujos impresos y animados del difunto creador del Ratón Mickey, así como en sus películas actuadas. Pero a medida que va creciendo la acarocolada escalera de 55 metros de altura del Castillo de Cenicienta no pocos empresarios floridanos observan el desarrollo presas de inquietud. Se trata de los hoteleros de Miami Beach, los propietarios de restaurantes de Tampa, los patronos de yates de Cayo Hueso y otros que dependen del turismo y temen que la afluencia de turistas se vuelva en proporción desequilibrada hacia Orlando. Hallan consuelo en un informe de una firma de corredores de bolsa en el sentido de que las acciones de El Mundo de Walt Disney tenían sobreprecio, ya que los planificadores de la obra habían seleccionado mal el sitio, donde llueve mucho en julio y hay en invierno cinco grados de temperatura menos que en Miami.

(De “Diario de Yucatán” número 16,323)

Vida social

Boda Pasos Novelo-Ruiz Sacramento. En la capilla de la Casa de la Cristiandad, contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 1970 los jóvenes Javier Pasos Novelo y señorita Alida Ruiz Sacramento, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Lázaro Pérez Jiménez. En la Casa de la Cristiandad se ofreció luego un brindis por la felicidad de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel.

Matrimonio Gómez Lemus-Salazar Pérez. El señor José Fernando Gómez Lemus y la señorita Ana María Salazar Pérez contrajeron nupcias el 10 de octubre de 1970 en el templo de El Jesús. Impartió la bendición nupcial el presbítero Carlos Trujillo Sélem. La concurrencia se trasladó a la casa número 235 de la avenida Estadio para asistir a una recepción amenizada por artistas que llegaron de la metrópoli. Los recién casados salieron de luna de miel a Acapulco y Europa.

Enlace Lizarraga Lizarraga-Erosa Burgos. Los lazos sacramentales del matrimonio unieron el 10 de octubre de 1970 en la Sagrada Familia las vidas de los jóvenes Víctor Manuel Lizarraga Lizarraga y señorita Elsa Beatriz Erosa Burgos, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Joaquín H. Ricalde Sansores. En el Club Campestre de Mérida se ofreció después espléndida recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Isla Mujeres, Cozumel y Oaxaca, donde fijaron su residencia.

Boda Casillas Jiménez-Trujillo Aguilar. Ante el altar de la capilla de las Reverendas Madres Guadalupanas, contrajeron matrimonio el 15 de octubre de 1970 los jóvenes Juan Luis Casillas Jiménez y señorita Beatriz Eugenia Trujillo Aguilar, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el padre Carlos Heredia Cervera. En el domicilio Trujillo Aguilar se efectuó un brindis en honor de los nuevos esposos, que salieron de luna de miel a puntos del Caribe.