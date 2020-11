La semana hace 50 años

Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ponen fin a sus campañas para las elecciones municipales.— Beto Ávila, en visita a Mérida, hace una escala en este periódico.— Destacan ante Miguel Alemán la importancia de Yucatán en proyectos turísticos peninsulares

Del domingo 15 al sábado 21 de noviembre de 1970

Domingo 15

NOTAS DE PALACIO.— En su despacho de Palacio, el gobernador del Estado informó ayer al mediodía que por la mañana visitó el Hospital Escuela O’Horán, donde se entrevistó con el director, doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo, y con los practicantes de Medicina, quienes le expusieron sus puntos de vista para el mejor funcionamiento del nosocomio y sobre los planes para el nuevo local. Asimismo, habló sobre la alimentación de los enfermos con las religiosas y manifestó su deseo de ir a comer allí una vez al mes, sin previo aviso.

BETO ÁVILA.— Juan Brea nos anunció anoche la visita de Roberto Ávila González, ex camarero de los Indios de Cleveland y camarero en la Legislatura federal por el décimoprimer distrito jarocho, el puerto de Veracruz. El único mexicano que ha ganado un campeonato de bateo en las Grandes Ligas entró a la redacción del Diario con un cigarro en la mano y una sonrisa abierta, campechana. Su popularidad en el deporte, nos dice a media voz, no le ha favorecido, contrario a lo que muchos piensan, en la actividad que lo ocupa y que asegura le significa en su vida actual lo que el béisbol en sus 20 años de jugador profesional. La política para el diputado priísta, sin embargo, no es hoy un sustituto del deporte, sino un medio para difundirlo a nivel nacional como un elemento de primera importancia en la formación integral de los futuros ciudadanos de México.

Lunes 16

MITIN.— El Partido Acción Nacional puso fin a su campaña electoral en el municipio de Mérida con un mitin en la Plaza Grande que, en su punto culminante, llegó a llenar casi la mitad del parque. Catorce oradores hicieron uso de la palabra y, en síntesis, dijeron que el fraude electoral de 1969 no ha restado bríos al civismo yucateco y exhortaron al pueblo de este municipio a conservar las ventajas y beneficios que reporta a Mérida y el Estado el actual Ayuntamiento de Mérida y a instaurar el mismo clima de dignidad en el Congreso.

EL “DIARIO” EN CAMPECHE.— Enmarcada en una tarde gris y sin sol, azotada por fuertes vientos y la persistente llovizna del “norte”, se efectuó la segunda corrida de la temporada, en el parque Venustiano Carranza, con buen encierro de Corlomé. A las 3:45 p.m., con los tendidos casi llenos, Eloy Cavazos, ataviado de arena y oro, y Currito Rivera, de morado y oro, partieron plaza, precedidos de dos jinetes charros. Después del paseo, el anunciador pidió un minuto de silencio en memoria de Agustín Lara. Cavazos y Rivera, luchando contra el viento, derrocharon buena voluntad y deseos de agradar al público. Ambos cortaron las orejas de su primer enemigo y las orejas y el rabo de su segundo. Después dieron varias vueltas al anillo, entre dianas.

BETO ÁVILA.— Roberto Ávila, el ex “big leaguer” veracruzano que llegó a esta ciudad el viernes último, hizo ayer un recorrido por los campos deportivos de varias colonias, acompañado del director general de Educación Física del Estado, Julio Espadas Solís. A partir de las nueve de la mañana visitó el Estadio, Chuburná, colonia Esperanza, La Plancha, colonia Bojórquez, Inalámbrica, Facultad de Medicina, Santa Rosa y Rastro. Departió con los peloteros reunidos en el montículo, se retrató en grupos con ellos y firmó autógrafos. En algunos terrenos donde iba a iniciarse el segundo partido de la mañana lanzó la primera bola.— J.L.C.

Martes 17

CONVENCIÓN.— Al iniciar ayer en esta ciudad los trabajos de su XXV Convención Nacional, conmemorativa de sus bodas de plata, la Asociación de Distribuidores de Medicinas, A.C., por conducto de dos de sus dirigentes, dio a entender que un nuevo impuesto podría elevar el precio de las medicinas, consideró injustos algunos aspectos del control de precios que ejerce la Secretaría de Industria y Comercio, y rechazó los “infundados” cargos sobre venta indiscriminada de medicamentos peligrosos en las farmacias. La convención fue inaugurada a las 10 horas, en el teatro del Seguro Social, por el gobernador Loret de Mola. Asisten 253 representantes de 33 delegaciones afiliadas de distintos puntos del país. En Yucatán no hay delegación, el anfitrión es Drogas, S.A., cuyos representantes Gonzalo y Luis A. Medina y Ernesto Ayora Medina organizaron el evento.

CORO.— La moderna capilla de la Casa de la Cristiandad fue escenario anoche de un concierto de música recitado por el Coro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Más de hora y media duró el mensaje musical de los 26 jóvenes componentes del coro, que lo mismo hilvanaron acordes de Frederick Haendel que las rondas infantiles de Ramón Noble o un canto maya de nuestro folclor yucateco. A cada interpretación siguió un fuerte aplauso de la audiencia. Cantaron en alemán, latín, inglés, español, maya e italiano. El denominador fue el mismo: 15 jóvenes de acopladas voces, secundadas por 11 varones en perfectos acordes bajo la dirección de Gabriel Saldívar.

Miércoles 18

AGUINALDOS.— Quince dependencias federales y el Ayuntamiento de Mérida derramarán más de siete millones de pesos en esta ciudad por concepto de aguinaldos, según informes recabados en fuentes oficiales por este periódico. El dinero que recibirán los empleados públicos con motivo del fin de año será, en realidad, mucho mayor que esa cifra, pues, aunque la solicitamos, el gobierno del Estado, el Seguro Social y el Issste no han informado aún sobre la cuantía de los aguinaldos que distribuirán. El Gobierno Federal dispuso que este año se adelantara un mes el pago de los aguinaldos a sus funcionarios, empleados y trabajadores, y la distribución comenzó anteayer en la ciudad de México; sin embargo, hasta ayer no se había recibido en las dependencias federales de Mérida la orden de pagarlos.

SECUNDARIA.— La Secundaria Federal número 4 comenzó a funcionar ayer, provisionalmente, en la escuela Vicente María Velázquez (calle 64 entre 71 y 73), con sesenta alumnos, según informó su directora profesora María del Carmen Ferráez Ibarra. Por ahora trabajará de 12:30 a 18 horas y los sábados de 7 a 12, pero este horario vespertino se transformará en matutino cuando la escuela se traslade a su local definitivo.

Jueves 19

CAMPAÑA.— Con un evento en que actuaron dos conjuntos musicales y hablaron dos oradores, el Partido Revolucionario Institucional cerró anoche, en la Plaza Grande, su campaña municipal. La concurrencia llenó el sector ubicado frente al Palacio Municipal y, parcialmente, las áreas paralelas a las calles 61 y 63. La tribuna fue instalada en la plataforma central del parque. El mitin fue anunciado para las 18:30 horas, pero comenzó cerca de las 20:30, después de dos horas de música moderna interpretada por Los Corsarios y Los Martin.

El primer orador fue Diódoro Rivera Uribe, delegado nacional del PRI en Yucatán. El otro fue el candidato priísta a la presidencia municipal de Mérida, Víctor Cervera Pacheco.

SOCIEDAD.— Un grupo de jóvenes matrimonios ha constituido en Mérida la Sociedad de Actividades Culturales de Yucatán, con el objeto de promover y presentar, en forma organizada, eventos de alta jerarquía artística que contribuyan a difundir las Bellas Artes en nuestro medio.

El estreno de la Sociedad será un concierto de gala en el teatro del Seguro Social, el 9 de diciembre, que dedicará a Beethoven con motivo de que el día 17 del mismo mes se cumple el segundo centenario de su nacimiento. Como protagonista del concierto presentará a la notable pianista mexicana Angélica Morales von Sauer, quien interpretará sonatas y otras composiciones de Beethoven. Integran la Sociedad los esposos Guy Puerto y Puerto y María Luisa Espinosa, Eduardo Millet Cámara y Berta Reyna, Carlos Millet Cámara e Ivonne Díaz, Miguel Fernández Martínez y María Teresa Méndez, Emilio Sosa Heredia y Elsa Cáceres, Renán Díaz Palma y Guillermina Montes de Oca, Russell Díaz Palma y María Teresa Rubio, Alberto Bulnes Guedea y María Rosa Iturralde, y Alberto Arrigunaga Juanes y Leonor Iturralde.

Viernes 20

INAUGURACIONES.— No se puede realizar un proyecto turístico en la Península si no se cuenta en primer término con Yucatán, dijo anoche el gobernador en presencia de Miguel Alemán Valdés, presidente del Consejo Nacional de Turismo, quien llegó poco antes de la metrópoli para asistir a varios actos del programa de inauguraciones que inició ayer, con motivo del LX aniversario de la Revolución. Alemán Valdés inauguró anoche el Centro de Adiestramiento y Capacitación para la Industria Hotelera y Gastronómica y el local de la Dirección General de Turismo del Estado. Con anterioridad inauguró también los accesos viales al aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón”, la oficina de información en el mismo y la ampliación del alumbrado en esa zona situada a la entrada de Mérida, e inauguró también el nuevo restaurante bar y bazar La Mansión del Ángel, en el predio número 532 de la calle 59 en su cruzamiento con la 66.

PRIMERA COMUNIÓN.— Hoy a las 9 a.m., en la capilla de las Madres Teresianas, recibirá por primera vez el Pan Eucarístico la niña Ana María, hija de los esposos señores Emilio Loret de Mola y Ana María Gómory Rivas. El coro de guitarras y voces que dirige la señorita Ligia Bolio Rivero armonizará la ceremonia.

DEMANDA.— La jueza primera de lo civil de la metrópoli, Hilda Correa Icaza, dio entrada a una demanda de la ex artista Carmen “Chata” Zozaya, quien acompañó a su escrito una copia certificada de su matrimonio con Agustín Lara, celebrado en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 1939. La Zozaya pide en su escrito que se le reconozca como única heredera de los bienes del extinto compositor, pues afirma que nunca se divorciaron. El juez ordenó que se soliciten informes del Registro de Notarías para saber si el músico-poeta dejó algún testamento, y del Registro Público de la Propiedad si dejó bienes raíces y cuáles son.— (U)

AVISO.— Por ser hoy día de fiesta nacional, el personal de este periódico disfrutará de asueto y con tal motivo el Diario no se publicará mañana sábado.

Vida social

Boda Duarte Franco-Malvarez Tamayo. El 15 de noviembre de 1970, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus destinos los jóvenes Fernando Arturo Duarte Franco y señorita María del Carmen Malvarez Tamayo. Impartió la bendición nupcial el presbítero Alfonso Roca Lara. Los desposados salieron en viaje de luna de miel para la ciudad de México y Acapulco.