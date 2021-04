La semana hace 50 años

Construirán en Mérida un anillo periférico de 40 kilómetros de largo y seis pasos a desnivel.— El Arzobispo envía a través del “Diario” una felicitación de Pascua a los fieles de Yucatán.— El Óscar a la mejor película de 1970 es para “Patton”.— La Casa Pedro Domecq ofrece un cóctel

Del domingo 11 al sábado 17 de abril de 1971

Domingo 11

VISITA.— En la primera jornada de su visita de 30 horas a Yucatán, el ingeniero Luis Enrique Bracamontes, secretario de Obras Públicas, prometió responder en breve a la solicitud de colaboración federal para construir en Mérida un anillo periférico de 30 kilómetros de longitud, y en etapas distintas de su gira atendió a 12 comisiones y recibió pedidos de ayuda económica para construir, continuar o mejorar unos 35 caminos en el interior del Estado. El jefe del Ejecutivo le presentó un informe escrito sobre 25 de esos caminos, que, según cifras incompletas, por lo menos miden 479 kilómetros y suponen una inversión de 28.5 millones de pesos.

FELICITACIÓN.— Recibimos ayer del Arzobispo la siguiente felicitación de Pascua. El Diario se honra en transmitirla a los lectores y corresponder al Prelado con cordiales votos por su bienestar y porque una recompensa rica en frutos de paz, concordia y cristianismo premie el apostolado del Pastor de la Arquidiócesis y sus ministros: “Mi felicitación a todos en la gran Fiesta Pascual. Cristo nos repite su perenne llamado: ‘Venid a mí todos. Todos los que sufren, los pobres, los cansados y los oprimidos; los que se creen hartos y satisfechos. Cristo nos hará surgir a una verdadera vida.— Mérida, Yuc., 11 de abril de 1971.— Manuel Castro Ruiz”.

REGATAS.— Con dos emocionantes regatas efectuadas ayer por la mañana en las playas de Chicxulub, se puso de manifiesto la supremacía de los veleristas yucatecos sobre los participantes de México, Guadalajara y Chapala, al ganar la competencia el yucateco Luis Alonzo Rivas, quien llevó como copiloto al ingeniero Arturo López y llegó a la meta con escaso metro de ventaja sobre el campeón nacional Walter Mergenthaler, quien tuvo como copiloto a Albert Hentschel, ambos del Club Náutico de Avándaro, del Estado de México. El capitán Alonzo Rivas llevará la representación de todos los veleristas de la República a los campeonatos de la North American Flying Term Association, que se efectuarán en Holanda en agosto próximo.

(De “Diario de Yucatán” número 16,494)

Lunes 12

EL DOCTOR SANSORES MANZANILLA.— Después de prolongada dolencia y a la edad de 56 años, ayer a las 13:20 horas dejó de existir en esta capital el conocido anestesista y hematólogo doctor Alfonso Sansores Manzanilla, muy estimado en el seno de la sociedad y el cuerpo médico yucateco. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 4:30 de la tarde, hora a que partirá el cortejo de la casa número 400-B de la calle 72. La inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su madre Mariana Manzanilla viuda de Sansores; viuda Q.F. Ligia Escalante Alfaro; hijos ingeniero Alfonso y Q.F.B. Ligia; hermanos Nery, Olda, Q.F. Alonso e ingenieros Enrique y Alberto; hermanos políticos Q.F.B. Teresa Bernés, ingeniera Josefa Cuevas y Dolores Rodríguez, doctor Enrique Escalante y doctor Raúl, Julio y María Escalante Marín; sobrinos, nietos y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos cordialmente la nuestra. El doctor Sansores Manzanilla honró su profesión y mereció gratitud y afecto sin medida por el sentido noble y el afán científico que imprimió a su ejercicio infatigable de una especialidad que, como la suya, está indispensablemente ligada a los primeros y últimos auxilios, a la lucha inesperada por salvar una vida o el humanitario esfuerzo por aliviar el tránsito penoso hacia la muerte. Dio fondo y contorno en nuestro medio a la Anestesiología como especialidad organizada y esta obra suya, como su Banco de Sangre, de internacional membresía, señalados beneficios rindieron en esos cinco lustros a las instituciones hospitalarias y la medicina privada. Fundó los servicios de reanimación del Hospital O’Horán y la Cruz Roja, como más tarde los del IMSS e Issste, departamento que estuvo a su cargo, desde su creación, en el nosocomio “20 de Noviembre”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,495)

Martes 13

PERIFÉRICO.— A solicitud de este periódico, el alcalde Cervera Pacheco informó ayer a la prensa sobre el proyecto de construir en Mérida un anillo periférico, que, como informamos, fue incluido ya en el plan de obras públicas federales. Ayer mismo por la mañana comenzó el trazo de los planos. La idea es que el anillo ciña la ciudad, como un cordón de 36 a 40 kilómetros de longitud y unos 25 metros de ancho, y el proyecto incluye por lo menos seis pasos a desnivel en las principales puertas de la urbe. Los pasos a desnivel, aéreos, estarían a la salida de las carreteras a Campeche, Valladolid, Progreso, Motul, Sisal y Kanasín. Tendría dos vías, cada una con cuatro carriles de a tres metros cada uno. Los pasos a desnivel estarían conectados por tréboles, para la incorporación del tránsito. Estarán dotados de luz mercurial, barandas metálicas y aceras de 7.5 metros aproximadamente. Cada paso tendría una altura de 4.5 metros y extensión de 120.

(De “Diario de Yucatán” número 16,496)

Miércoles 14

MODAS ERÓTICAS.— CIUDAD DEL VATICANO (UPI).— El diario “L’Osservatore Romano” censuró ayer los artículos seductores del atuendo femenino, incluso las ropas transparentes y los tapados largos que se abren para revelar el muslo. Anticipándose, al parecer, a las muestras de la moda en Florencia esta semana, el periódico vaticano señala que los sociólogos deberían considerar seriamente fenómenos como el que impone a las mujeres muy jóvenes y adolescentes una forma cada vez más sensual en el vestir. A renglón seguido reprueba las faldas cortas y ultracortas, así como las que se abren a un costado, y todos los artículos que venden grandes cadenas de tiendas para acentuar lo erótico. Da a entender que los “episodios criminales de sexualismo juvenil”, referencia a tres casos recientes de violación de mujeres en Roma, podrían atribuirse en parte a las formas actuales y poco modestas en el vestir.

(De “Diario de Yucatán” número 16,497)

Jueves 15

SUCURSAL.— La National Cash Register de México inauguró anoche en esta ciudad su sucursal número 14, ubicada en la calle 58 número 483-B, donde pondrá a la venta, a partir de hoy, una serie de artículos y servicios relacionados con el ramo de contabilidad. La NCR tiene siete divisiones de productos y servicios: cajas registradoras de ventas, máquinas de contabilidad, máquinas de sumar, computadores electrónicos, procesamiento de datos, departamento de servicio técnico y división de accesorios para máquinas e impresos. Su oficina matriz está en la ciudad de México y en Puebla tiene una fábrica de cajas registradoras. En el país da ocupación a unos mil empleados: 800 en la compañía de ventas y 200 en la fábrica. El arzobispo Manuel Castro Ruiz bendijo las instalaciones de la sucursal, que emplea los servicios de siete personas, incluyendo los técnicos especializados. La inauguración estuvo a cargo de Carlos Capetillo Campos, director general de administración, en representación del jefe del Ejecutivo.

(De “Diario de Yucatán” número 16,498)

Viernes 16

SEÑORITA YUCATÁN.— La señorita Nelly Mercedes Esquivel Peniche, estudiante de 17 años y perteneciente a conocida familia de la sociedad meridana, fue electa anoche Señorita Yucatán y representará al Estado en la elección de Señorita México. La triunfadora en el concurso nacional representará a nuestro país en el concurso Señorita Universo, que se efectúa anualmente en Miami Beach, Florida, en julio. Nelly Mercedes, rubia, hija de los esposos doctor Víctor Esquivel Ancona y Mercedes Peniche Moguel, se ha distinguido en fiestas de sociedad por sus cualidades artísticas —canta y baila—, muy elogiadas por la gracia, simpatía y gentil desenvoltura que las adornan. Nelly Mercedes, más conocida como Medé, estudia actualmente Ciencias Biológicas en el tercer año de la Preparatoria de la Universidad de Yucatán.

CASA DOMECQ.— En un cóctel que la Casa Pedro Domecq ofreció anoche a sus distribuidores locales, a las autoridades, a Ejecutivos de Ventas y a las cámaras de Comercio y de la Industria de Transformación, la conocida empresa vinícola presentó al inspirado poeta español Manuel Benítez Carrasco. El poeta está en Mérida por segunda vez, pues vino a esta ciudad en 1963 con la compañía de ballet español de Rafael de Córdova, que se presentó en el desaparecido Cine Encanto. El poeta deleitó a la concurrencia con ocho de sus poemas. El programa incluyó la proyección de un documental sobre el cuidado y la muy moderna técnica que utiliza Domecq en el cultivo de la uva y su conversión en los brandys y caldos que la distinguen, la actuación de un conjunto musical y un bufé de pierna al horno con salsa de mostaza, pasteles de carnes, arrollados de jamón, panecillos, postre y, desde luego, Presidente y Vino de los Reyes, productos de los anfitriones.

ÓSCARES.— HOLLYWOOD (UPI).— La película “Patton” ganó ayer el premio Óscar de la mejor cinta de 1970 y obtuvo un total de ocho galardones. George C. Scott, quien había desdeñado dos postulaciones al premio de mejor actor protagonista, obtuvo el de este año por su papel en “Patton”. La mejor actriz protagonista fue la británica Glenda Jackson por su papel de una activista en los primeros días del feminismo en “Women in Love”. “Love Story”, que figuraba entre las candidatas, había creado especial sensación, especialmente por su tremendo éxito de taquilla, en momentos en que todo el mundo pensaba que los filmes románticos y sentimentales no tenían ya razón de ser en estos días.

(De “Diario de Yucatán” número 16,499)

Sábado 17

DEFUNCIÓN.— En viaje de esta ciudad, donde pasó sus vacaciones de Semana Santa, a la de México, donde residía, anteayer a las 5 p.m. dejó de existir repentinamente en Jalapa, Veracruz, a consecuencia de un ataque cardíaco y a la edad de 74 años el señor Adolfo Torre Espinosa, caballero perteneciente a conocida y estimada familia, exgerente de la Lotería Nacional en Mérida y autor de libros religiosos. El sepelio se efectuará hoy en el Panteón Español de la capital de la República y el cortejo partirá de salas de velación de la Agencia Gayosso. Su viuda Graciela Anunciación Pastrana Palma; hijos María de Díaz Bolio, Adolfo, Ricardo, Juan, Teresita de Portas y José Gabriel; hijos políticos José Díaz Bolio, Alicia Ávila, Maricela Rodríguez, Flor Valdés y Bernardo Portas; hermanos Fernando, Luis, Alicia, Dolores viuda de Enseñat, Flora viuda de González y Elena viuda de Marcín, y demás deudos están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos cordialmente la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 16,500)

Vida social

Boda Butrón Riquelme-Heredia Molina. En la capilla de las Reverendas Madres de Maryknoll unieron sus vidas el 11 de abril de 1971 el señor Alejandro Butrón Riquelme y la señorita María Cecilia Heredia Molina, pertenecientes a conocidas familias de la metrópoli y esta capital. Los recién casados salieron de luna de miel a Uxmal y Catemaco, Veracruz, y fijaron su residencia en la ciudad de México.

Enlace Díaz Millet-Burwell Ancona. En ceremonia que se efectuó el 15 de abril de 1971 en la capilla de las Reverendas Madres de Maryknoll, unieron sus vidas los jóvenes Éric Díaz Millet y señorita Margarita Burwell Ancona, pertenecientes a conocidas familias de la sociedad. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Villegas Blanco.

Matrimonio Menéndez Ramos-Martínez Acevedo. Ante el altar de la iglesia del Inmaculado Corazón de María de la ciudad de México, el 17 de abril de 1971 se efectuó la ceremonia en que unieron sus destinos la señorita Lucía Martínez Acevedo y el joven Rafael Menéndez Ramos, pertenecientes a conocidas familias de la capital yucateca y La Habana, respectivamente. Impartió la bendición nupcial el padre Ignacio Navarro, misionero del Espíritu Santo.