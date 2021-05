La semana hace 50 años

Autoridades, escuelas y asociaciones civiles conmemoran el Día de las Madres.— Anuncian trabajos para rescatar del abandono al Peón Contreras.— Sergio Reyes Ortega destaca en las pruebas de atletismo de los Juegos Deportivos Prenacionales.— La Cruz Roja inicia su colecta

Del domingo 9 al sábado 15 de mayo de 1971

Nelly Mercedes (Medé) Esquivel Peniche, quien representó a Yucatán en la final del concurso Señorita México 1971. Medé ocupó el sexto lugar del certamen. Los jóvenes Carlos Bolio Molina y señorita Bertha Baqueiro Cáceres el día de su enlace religioso, el 8 de mayo de 1971 en la iglesia de la Sagrada Familia. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jenaro Cervera Ceballos. El profesor Francisco Rosado de la Espada, presidente de la Liga de Acción Social, pronuncia un discurso en el homenaje a las madres en el parque dedicado a la maternidad, el 10 de mayo Alumnas de preparatoria del Colegio Mérida que resultaron ganadoras del concurso de oratoria celebrado el 12 de mayo de 1971: María Luisa Tenreiro Alcocer, Patricia Castellanos Gual y Nidia Rosa Molina López, quienes ocuparon del primero al tercer lugares, respectivamente Directiva de la sociedad de alumnos del Colegio Peninsular que fue presentada en mayo de 1971 y que tomaría posesión en septiembre siguiente: delante, Cecilia Mier y Terán Puerto, vicepresidenta;Patricia Mier y TeránGutiérrez, presidenta, yPilar Rodríguez Novelo, secretaria, y detrás, Rosalinda Manzur Medina, Antonio Rubio Escalante y María delCarmen López Rosel ❮ ❯

Domingo 9

NOTAS DE PALACIO.— El Teatro Peón Contreras será cerrado definitivamente en fecha muy próxima para rescatarlo del abandono en que se encuentra y devolverle su categoría de gran Coliseo de Mérida, donde tengan asiento espectáculos artísticos y literarios de envergadura, de jerarquía, dignos del nombre que lleva y de esta capital. En rueda de prensa anunció ayer lo anterior, en el despacho del jefe del Ejecutivo, el director del Banco Nacional Cinematográfico, Rodolfo Echeverría Álvarez. Manifestó que ese proyecto es resultado de un acuerdo entre el propietario del inmueble, Fernando Barbachano Gómez Rul; Operadora de Teatros, empresa arrendataria; Películas Mexicanas y el Banco que preside, y que tienen la intención de convertir el Peón Contreras en algo que podrá ser para Mérida lo que el Palacio de Bellas Artes es para la metrópoli.

COLECTA.— Activas, prontas a colaborar, un grupo de 120 personas se dio ayer a la tarea de la Colecta Anual de la Cruz Roja y tuvo como punto de partida el mencionado nosocomio, donde alrededor de las 10 horas se vio el constante ir y venir, entre cepos y vestidos blancos, de bellas y conocidas mujercitas de nuestra sociedad. En este ambiente dio comienzo la Semana de la Cruz Roja en Mérida. Coordinaron la salida de la colecta, entre otras personas, el presidente de la Cruz Roja, Alberto Oramas Repetto; el presidente del Comité de Colectas, Mario José Molina Méndez, y la presidenta del Comité de Damas, Sara Peón de Oramas. Entre las colaboradoras, 120 en total, 80 eran estudiantes normalistas. Concluyeron su colecta alrededor de las 15 horas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,521)

Lunes 10

MADRE DEL AÑO.— El Movimiento Obrero Social rindió anoche un homenaje a las madres con una misa, en que hicieron su Primera Comunión cincuenta niños, y un festival infantil de cantos y bailes. Ofició la misa, en el local del MOS, situado en terrenos de la Casa de la Cristiandad, el arzobispo Manuel Castro Ruiz, quien entregó luego la Cruz al Mérito a la señora Antonina Vázquez de Moguel, electa Madre del Año porque fue la madre que más se distinguió al servicio de las obras sociales del MOS. Todos los 50 neocomulgantes son hijos de obreros y alumnos de la escuela del MOS.

HOMENAJE SCOUT.— Ayer a las 9 horas, en el local del Club de Leones, se efectuó un homenaje a las madres organizado por el Grupo III de Scouts, cuyo jefe Víctor Durán Marín entregó el mando a Roberto Sosa Martínez de Arredondo. El señor Durán pasará a ocupar el cargo de comisionado de róvers de provincia. El padre Edie Pérez Salazar ofició una misa y pidió a los padres de los scouts que permanecieran unidos a sus hijos, no solo físicamente sino espiritualmente, como en la misa, porque en los hijos se está gestando una fe y un amor a Dios que los padres deben de fomentar. Durante la misa hicieron la Primera Comunión los lobatos David Morales Gutiérrez y Luis Madera Sevilla. El señor Durán ofreció el homenaje y los jóvenes ofrendaron ramos de flores a sus madres.

CONCURSO.— En el concurso de la campaña anual “Comunicación-Incomunicación” de la JCFM, que se efectuó ayer a partir de las 10:30 de la mañana en la iglesia de Lourdes, el grupo de la parroquia de San Cristóbal logró el primer lugar con el tema “Qué es autoridad”. Los lugares segundo y tercero correspondieron a los grupos de Lourdes y Cristo Obrero. Para calificar los temas se tomaron en cuenta: originalidad y realismo en la presentación del tema, actuación de los integrantes del grupo e impacto del mensaje. El jurado fue integrado por los jóvenes Luis Mario Baeza Mézquita y Roberto Díaz y Díaz y los esposos Pedro Montañez Jure y Elsy Abreu Sierra.

COLEGIO MÉRIDA.— En homenaje a las madres de sus alumnas, el Colegio Mérida presentó anteayer sábado, de 5 de la tarde a 7 de la noche, un festival de competencias deportivas que inauguraron la pista de carreras, la pista y cancha para eventos de salto y la iluminación de los terrenos: seis postes con dos reflectores cada uno. El festival comenzó con un campeonato de vólibol que ganó la sexta de la preparatoria, al derrotar 10-8 y 10-4 al equipo de tercero de secundaria, y 10-4 y 10-1 al conjunto de primero de secundaria. Alumnas de los años cuarto, quinto y sexto de primaria, con flores blancas y amarillas en las manos, ofrecieron ejercicios rítmicos con fondo musical, muy elogiados y aplaudidos.

(De “Diario de Yucatán” número 16,522)

Martes 11

EL 10 DE MAYO.— La tradición anual de rendir homenaje a las madres se ha revalidado ahora en Mérida con un realce público mayor que otros años, pues a la serie de festivales y agasajos de que ya informamos se unieron ayer, 10 de mayo, otros significativos actos de gratitud. La veterana Liga de Acción Social inició la grata jornada en una de sus obras: en el Parque de la Madre y ante el Monumento a la Maternidad, y recordó a niños, jóvenes y adultos que su conducta privada y social a nadie puede honrar más u ofender tanto como a sus madres. Las esposas de los jefes militares de esta plaza presidieron un desayuno, con obsequios, en el cuartel del 22o. Batallón de Infantería. La esposa del jefe del Ejecutivo, profesora Berta Vadillo Martínez de Loret de Mola, distribuyó premios en efectivo, así como ropa y otros artículos para bebé, en visitas a los hospitales, la Cruz Roja y la Cruz Leonística. Y los comités de damas de ambas Cruces repartieron otros obsequios, principalmente canastillas, entre las señoras internadas en sus salas de maternidad.

NEOCOMULGANTE.— De manos del arzobispo Manuel Castro Ruiz y junto con sus compañeros de salón del primer año del Colegio Montejo, ayer a las 8:30 horas recibió por primera vez la Sagrada Eucaristía, en la iglesia de la Sagrada Familia, el niño Tufic, hijo de los esposos Tufic Charruf Farjat y Sylvia Aimée Martínez García, en cuyo domicilio de la colonia México se sirvió un desayuno.

(De “Diario de Yucatán” número 16,523)

Miércoles 12

PARQUE.— La Junta de Mejoramiento de la colonia Miraflores informó ayer que en reunión vecinal que se efectuó la noche del 5 de mayo, en la casa 210 de la calle 22, se acordó solicitar al Ayuntamiento que construya un parque de recreo, con juegos infantiles y canchas vólibol y básquetbol así como alumbrado, en la plazoleta de la colonia. A la reunión asistió Jorge Moguel Carrillo, representante de la Alianza de Camioneros, quien ofreció, en nombre de la empresa, costear el 50% de las obras de alumbrado y donar un busto del líder camionero Gonzalo López Manzanero. El deseo es que el parque sea igual al de la colonia Yucatán.

ATLETISMO.— CHILPANCINGO (Especial).— En la jornada de anteayer de los Juegos Deportivos Prenacionales, inaugurados el domingo, el yucateco Sergio Reyes Ortega se coronó doble campeón al imponerse en pruebas de bala y disco, en la categoría juvenil. En básquetbol, la quinteta de Yucatán obtuvo ayer un nuevo triunfo al derrotar a Veracruz por 32-13. Anteayer, los peninsulares vencieron a Tlaxcala por 47 a 19. En relevos de 4 por 100, femenil, Yucatán ocupó el segundo lugar. Las integrantes de la cuarteta son Ileana Fortuny, Reyna Escamilla, Mary Flor Gómez y Marisa Torres.

(De “Diario de Yucatán” número 16,524)

Jueves 13

LLUVIA.— Un acontecimiento fue la lluvia de ayer en Mérida, primera fuerte que cae en esta capital en los últimos siete meses. Es cierto que hubo otras precipitaciones en el curso de este año, pero fueron tan breves y ligeras que prácticamente no pasaron de lloviznas. Una lluvia como la de ayer, auténtica, verdadera, que ameritó paraguas e impermeables por más de tres horas, no se veía en Mérida desde el 13 de octubre de 1970.

ORATORIA.— El Colegio Mérida celebró anoche su I Concurso de Oratoria con la participación de 10 alumnas de preparatoria que desarrollaron temas de actualidad. Uno de los más importantes, “Tanto amas, tanto vales”, lo desarrolló María Luisa Tenreiro Alcocer, alumna del segundo año que resultó campeona del certamen. El jurado calificador, que integraron Jorge Ramírez Calderón, Rafael Castilla Peniche, Alfredo Bolio Loría, Roberto Díaz y Díaz y la profesora Stella María González Cicero, otorgó los lugares segundo y tercero a Patricia Castellanos Gual y Nidia Rosa Molina López, respectivamente. También participaron María Elena Muñoz Menéndez, Paulina Rodríguez Garza, Patricia Tello Camino, María José Cámara Pérez, Regina Rodríguez Garza, Gladys Cámara Arrigunaga y Clarisa Menéndez Torre.

ATLETISMO.— CHILPANCINGO (Especial).— En la última jornada de los Juegos Deportivos Prenacionales, el yucateco Sergio Reyes Ortega ocupó el primer lugar en lanzamiento de martillo, con una marca de 39 metros 94 centímetros, para coronarse así triple campeón en atletismo, pues anteayer ocupó los primeros lugares en bala y disco.

(De “Diario de Yucatán” número 16,525)

Viernes 14

DELEGACIÓN.— Ayer, en la explanada del Instituto Tecnológico de Mérida, el subdirector ingeniero Alberto Gutiérrez Alcalá abanderó a la delegación deportiva que competirá en el XV Evento Anual Técnico y Deportivo de los Institutos Tecnológicos Regionales, que se efectuarán en Morelia del 16 al 21 de marzo. Los atletas yucatecos que en número de 39 integran la delegación saldrán hoy en autobuses con Roger Milton Rubio Madera, director del instituto, quien asistirá al Consejo Anual Regional de Directores; Miguel Medina Trujeque, jefe del Departamento Técnico y de la delegación, y Mario Sarzo Denis, coordinador deportivo del instituto.

(De “Diario de Yucatán” número 16,526)

Sábado 15

SEÑORITA MÉXICO.— MÉXICO (Excelsior).— Con una amplia sonrisa, María López Corzo, de 21 años, representante del Distrito Federal que resultara electa a las 2:38 a.m. de hoy Señorita México 1971, compendió en una feliz frase toda la emoción que le embargó en los momentos posteriores a su elección: “Yo aprendí a no hacer infeliz a la gente. Me gusta que todos sean felices, que vivan con intensidad su propia vida, sin amargura”. El segundo lugar lo obtuvo Lucía Arellano Capur, Señorita Zacatecas.

VETERANOS.— En la categoría A del torneo de Fútbol de Veteranos del Club Escuela Modelo, Merengues y Ferrocarriles Unidos del Sureste empataron anoche a cuatro goles. Por los campeones anotaron Rubén Menéndez (2), Armando Millet y Ernesto Rosado. En el segundo turno, en la misma categoría, los Picapiedras vencieron a los Invasores 2 a 1, con goles de Escalante y Negroe. El tanto de los derrotados lo anotó Roberto Carrillo.— C.E.M.

(De “Diario de Yucatán” número 16,527)

Vida social

Matrimonio Garza Cuéllar-Aguilar Ceballos. El 2 de mayo de 1971, en el Sagrado Corazón de Monterrey unieron sus vidas los jóvenes señorita Noemí Aguilar Ceballos y Manuel Garza Cuéllar, pertenecientes a estimables familias de ésta y esa capital. Impartió la bendición nupcial el padre José Galván. Se efectuó una recepción en el restaurante Faro en honor de los recién casados, que salieron en viaje de bodas para Guadalajara y Puerto Vallarta.

Enlace Barrera Valdez-Alcocer Erosa. El 8 de mayo de 1971, en la iglesia de Itzimná, contrajeron matrimonio los jóvenes doctor José Jesús Barrera Valdez y señorita odontóloga Jorgelina Alcocer Erosa, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el canónigo Domingo Herrera Castillo. Después se ofreció un brindis en honor de los nuevos esposos, que salieron en viaje de bodas hacia Isla Mujeres y México, donde fijaron su residencia.

Boda Bolio Molina-Baqueiro Cáceres. En la iglesia de la Sagrada Familia, el 8 de mayo de 1971 contrajeron matrimonio la señorita Bertha Baqueiro Cáceres y el señor Carlos Bolio Molina, pertenecientes a conocidas familias. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jenaro Cervera Ceballos. Los recién casados salieron de luna de miel a Isla Mujeres, Mazatlán, Acapulco, Puerto Vallarta y México.