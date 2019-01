La semana hace 50 años

Del domingo 5 al sábado 11 de enero de 1969

La Unión de Productores de Henequén de Yucatán advierte del peligro de extinción de esta industria.

Movilización de ejidatarios para exigir la renuncia del gerente del Banco Agrario.

Dan a conocer a la tripulación que podría llegar a la Luna.

Descartan la existencia de ovnis

Domingo 5

HENEQUÉN.— Bajo las firmas de su presidente Vicente Solís Aznar y secretario Roger Pinkus Iturrarán, la Unión Agrícola Regional de Productores de Henequén de Yucatán nos envió ayer un cuadro comparativo de la producción henequenera del Estado, en los años 1967 y 1968. La Unión comenta los resultados en la siguiente nota: “Con la merma de este año, la baja total de la producción de la iniciativa privada asciende a 79,556 pacas a partir de 1964, año en que comenzó el descenso de los precios de la fibra, y como desde entonces no se ha sembrado casi nada, la continuación de la situación actual puede ocasionar la extinción total de dicha producción”.

(De “Diario de Yucatán” número 15,683)

Lunes 6

TRÁGICO DECESO.— COLDEN, Nueva York.— Tres mexicanos, profesores de idiomas y un estudiante, resultaron muertos y otro maestro, mexicano también, gravemente herido cuando su automóvil chocó contra un tren de carga de 34 vagones. La policía informó que Eduardo Rosado, de 43 años; el joven Pablo Ulloa Rojas, de 17, los dos procedentes de la capital mexicana, y Héctor Romero, de 23, de Mérida, perecieron en el accidente. Se sabe que el maestro herido también es de Yucatán. El accidente ocurrió cerca de este pueblo, a 33 kilómetros al sudeste de Buffalo, a la entrada de la zona de esquí Kissing Bridge, adonde al parecer se dirigían las víctimas. Rosado se trasladó a Buffalo en septiembre pasado e inauguró una sucursal de la Escuela de Idiomas Berlitz. Su sobrino lo acompañó para estudiar inglés. El conductor del tren, Harold Rettberg, dijo a las autoridades que el auto en que viajaban los cuatro hombres iba a cruzar la vía para entrar en la zona de esquí y la locomotora del tren lo embistió.

Uno de los muertos es, infortunadamente, Eduardo Rosado Juanes, perteneciente a una antigua y estimada familia yucateca e hijo de José Eligio Rosado (extinto) y Fausta Juanes Domínguez viuda de Rosado. Le sobreviven además, entre otros familiares, su hermano Jorge, en la metrópoli; tías Eufemia Juanes de Domínguez y Ana Juanes de Puig; tíos políticos Álvaro Domínguez Peón, Miguel A. Puig, Manuel Arrigunaga Peón, Catalina Peón viuda de Juanes y Pilar Ancona viuda de Juanes, y primos Domínguez Juanes, Puig Juanes, Arrigunaga Juanes, Juanes Peón y Juanes Ancona, quienes están recibiendo las condolencias de las personas de su amistad, a las que unimos cordialmente la nuestra.

(De “Diario de Yucatán” número 15,684)

Martes 7

CONCIERTO.— Las actuaciones del Orfeón Yucateco —hacemos votos porque sean más frecuentes— constituyen una ocasión de grata sorpresa. No es que se ponga en duda su calidad, que ocupa ya sitio de honor en nuestro medio artístico, sino que supera siempre con creces la eufonía coral que lo distingue. Y tiene que ser motivo de admiración, reconocimiento y aplauso que este grupo de aficionados, que hace trampas al tiempo para darse al arte, haya llegado ya tan lejos. Ocho canciones clásico-navideñas y ocho populares ofrecieron anoche en la Casa de la Cristiandad, ante un público muy complacido que colmó la capilla e invadió los corredores. Cada uno fue un ejemplo acabado, redondo de su versatilidad. Fue un nuevo y merecido triunfo para su inteligente director, doctor Carlos Tello Solís.

ASAMBLEA EJIDAL.— Numeroso grupo de campesinos, que colmó totalmente el teatro de la Casa del Pueblo, celebró ayer a las 11 horas una asamblea en que se aprobó un pliego petitorio que solicita la renuncia o destitución del ingeniero Rodolfo Kuhne Gutiérrez como gerente del Banco Agrario de Yucatán. La asamblea abundó en quejas contra el Banco Agrario y Cordemex y su director general.

(De “Diario de Yucatán” número 15,685)

Miércoles 8

MISIÓN.— WASHINGTON (AP).— La Administración Nacional de Astronáutica y del Espacio designó ayer el 28 de febrero como la fecha y las 11 como la hora para la partida de la misión Apolo 9, el próximo paso de un esfuerzo por colocar un hombre en la Luna este año. Será una misión de vuelo de 10 días en órbita terrestre con apogeo de 500 kilómetros y perigeo de 200, durante la cual se realizará la primera caminata espacial desde una cápsula Apolo. Si todo sale bien, la nave Apolo 10 podría ser enviada en algunos meses para echar un vistazo desde menor distancia a la Luna y a mediados de año el primer hombre podría posar sus pies en la superficie selénica tras descender de una cápsula Apolo 11.

EXAMEN.— MÉXICO.— De un “Examen de la situación económica de México”, publicada en diciembre por el Banco Nacional de México, se desprende que Mérida, con sus 237 mil habitantes, es la duodécima ciudad de la República en lo que respecta al número de sus pobladores. Las urbes que tienen una población mayor son Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, Mexicali, León, Tijuana, San Luis Potosí, Torreón y Chihuahua. Según el mismo informe, la población total de la República es de 47.267,000 habitantes. En Yucatán hay 796 mil.

(De “Diario de Yucatán” número 15,686)

Jueves 9

TENSIÓN.— Después de ocho horas de tensión que varias veces estuvieron cerca de degenerar en brotes de violencia en el centro de Mérida, el comité ejecutivo nacional de la Confederación Nacional Campesina decidió ayer, en la capital de la República, hipotecar tres edificios y sus respectivos mobiliarios para entregar una suma de dinero no determinada aún a los varios miles de campesinos que desde el lunes 6 se concentraron en esta ciudad pidiendo un aguinaldo individual de $200 y la renuncia del gerente del Banco Agrario de Yucatán. Se anunció que para entregar el dinero a los campesinos llegará esta noche el secretario general de la CNC, Augusto Gómez Villanueva, o una comisión designada por el comité ejecutivo de la mencionada central. Los ejidatarios, con el apoyo de un grupo de estudiantes, efectuaron ayer por la mañana, en número de nueve mil —la columna ocupaba más de seis cuadras—, una manifestación que partió de la Casa del Pueblo y concluyó al mediodía en la Plaza Principal, donde permanecieron frente al Palacio del Ejecutivo hasta las 20:45 horas, en espera de una resolución a sus peticiones.

(De “Diario de Yucatán” número 15,687)

Viernes 10

EJIDATARIOS.— Sin ver ni oír a los representantes de la Confederación Nacional Campesina que llegaron anoche de la capital de la República y desaparecieron apenas pusieron pie en Mérida, los miles de campesinos concentrados en la Casa del Pueblo iniciaron anoche el retorno a sus poblaciones de origen, con la promesa, expresada por uno de los cabecillas, de que en sus ejidos se les distribuiría una suma de dinero que no se determinó. Los ejidatarios comenzaron a salir de esta ciudad en camiones de redilas y en autobuses de la Unión de Camioneros, después de que uno de sus líderes les dijo que regresarían a Mérida si el dinero no era suficiente y si no renunciaba el gerente del Banco Agrario de Yucatán. No llegó de México el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, sino que vino una comisión de cuatro delegados. Poco después de la medianoche, un portavoz de la CNC informó que la suma que se distribuiría a los ejidatarios es de cuatro millones de pesos.

APOLO.— WASHINGTON (AP).— La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio nombró ayer a los astronautas Neil A. Armstrong, Michael Collins y Edwin A. Aldrin para integrar la tripulación de la Apolo 11, que tendrá a su cargo la primera posibilidad de aterrizar en la Luna. Armstrong, un civil, fue nombrado comandante de la Apolo 11. Collins, un teniente coronel de la Fuerza Aérea, fue nombrado comandante piloto y Aldrin, coronel también de la Fuerza Aérea, fue elegido como piloto del Módulo Lunar.

OVNIS.— WASHINGTON (UPI).— Un estudio científico dado a conocer ayer por la Fuerza Aérea señala que no puede esperarse que la Tierra sea visitada por naves espaciales de otros sistemas solares por lo menos en 10 mil años y tal vez ni siquiera entonces. La investigación realizada por la Universidad de Colorado sobre los objetos voladores no identificados (OVNI) concluye que “no existe hoy evidencia alguna de naturaleza convincente que apoye la afirmación de que los ovnis representan vehículos espaciales procedentes de otra civilización”.

(De “Diario de Yucatán” número 15,688)

Sábado 11

CONFERENCIA.— En el auditorio de la Universidad del Sudeste de Campeche sustentó anoche su última e interesante conferencia el distinguido maestro Luis Álvarez Barret, quien de nuevo captó fácilmente la atención de su numeroso auditorio con la amenidad y fluidez de su oratoria. Inició su disertación recordando aquella antigua y difundida especie de que existe un largo paso subterráneo en esta ciudad, que va de la Catedral hasta el cerro de La Eminencia, sin que en verdad exista prueba indubitable de la misma. Lo cierto es que en Campeche hay subterráneos, pues él mismo fue testigo presencial, allá por el año de 1910 o 1911, en el que se registró un derrumbe en las calles que hoy son la 14 y la 16, que quedó abierto un ancho boquete por el que se podían ver espaciosas bóvedas sostenidas por varios pilastrones. Finalmente hizo ver la conveniencia de explorar los subterráneos campechanos, pues seguramente se encontrarán muchas cosas que en ellos se escondieron, tales como arcabuces, viejas pistolas, ricos tesoros.— Perfecto Baranda Berrón.

(De “Diario de Yucatán” número 15,689)

Vida social

Matrimonio Jaimes Pastrana-Monforte Ojeda. En la capilla de las Madres de Maryknoll, el 4 de enero de 1969 unieron sus vidas el joven Wílbert Gilberto Monforte Ojeda y la señorita Silvia Josefina Jaimes Pastrana, pertenecientes a conocidas y estimadas familias de la sociedad meridana. Impartió la bendición nupcial el obispo auxiliar Manuel Castro Ruiz. Los recién casados salieron en viaje de luna de miel a México y Acapulco.

Enlace Hoyos Medrano-Vives Hernández. En la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, contrajeron matrimonio el 4 de enero de 1969 los jóvenes señorita María Eugenia Vives Hernández y Juan José Hoyos Medrano. En la Casa de la Amistad se efectuó una recepción social. Los nuevos esposos salieron en viaje de luna de miel a México y Acapulco.

Boda Baeza Ballote-Ruiz Pérez. En la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes contrajeron matrimonio el 5 de enero de 1969 los jóvenes señorita Lízbet Minerva Ruiz Pérez y Eduardo Baeza Ballote. Ofició la misa de velación el presbítero Ángel Escolar. En el Jardín Coca Cola se ofreció una recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Isla Mujeres.

Matrimonio Flores Olivier-Gamboa González. El 8 de enero de 1969, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná), unieron sus vidas la señorita María Eugenia Gamboa González y el joven Alfonso Flores Olivier. Impartió la bendición nupcial el presbítero Jorge Ricalde Ricalde. Los invitados se trasladaron a la Casa de la Amistad, donde se ofreció elegante recepción en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a México, Guadalajara, Guanajuato y Puerto Vallarta.

Enlace Pérez Loría-Navarrete Pastrana. La señorita Ligia Eugenia Navarrete Pastrana y el doctor David Antonio Pérez Loría, pertenecientes a conocidas y estimadas familias, unieron sus vidas el 9 de enero de 1969 en Santa Lucía. El canónigo Remigio Carvajal Coronado impartió la bendición nupcial.

Boda Ruiz del Hoyo Abreu-González Acereto. En solemne ceremonia que se efectuó el 9 de enero de 1969 en Santa Lucía, unieron sus vidas la señorita Yolanda González Acereto y el señor Humberto Ruiz del Hoyo Abreu, pertenecientes a estimables familias. Impartió la bendición nupcial el padre Augusto Acereto. Se ofreció un brindis en honor de los recién casados, que salieron de luna de miel a Cozumel.